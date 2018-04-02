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Apple Pay推进缓慢：苹果与支付宝争夺交通支付入口

Apple Pay推进缓慢：苹果与支付宝争夺交通支付入口
2018年04月02日 06:56 第一财经日报
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　　苹果公司刚刚推送iOS 11.3系统，最大的亮点是加入“快捷交通卡”功能，能把iPhone和Apple Watch秒变成交通卡。

　　此前，在上海的地铁站已经开始普及支付宝扫“二维码”进站的功能，“二维码”取代了地铁交通卡。

　　苹果推出的交通卡功能是基于近场支付NFC的技术，使用这种技术只需用手机接近设备就能实现支付，无需再把二维码从App应用中调出。

　　苹果开放NFC接口的前提就是要用苹果支付Apple Pay。此次向上海、北京的地铁App开放接口是苹果在中国大规模推动Apple Pay的重要举措，此前苹果公司几乎没有向任何的第三方开放过NFC接口。

　　早在两年前，苹果公司Apple Pay移动支付服务就登陆国内，但NFC技术在国内一直没有大规模发展起来。虽然银联有闪付，支付宝的App里也可以看到NFC应用，不过并不是所有POS机支持NFC功能，也不是所有手机支持NFC功能，更重要的是用户习惯，在中国，习惯扫“二维码”的用户更多。因此，只有银联闪付在大规模进行补贴的时候才会有人用。

　　Apple Pay在中国的推进将是一个缓慢的过程，而且鉴于支付宝已经在交通支付中捷足先登，苹果iOS更新用户的规模也有限，因此苹果公司能否通过争夺交通支付入口覆盖到更多中国Apple Pay的用户现在还难以定论。

　　Gartner研究总监沈哲怡对笔者表示：“公交卡是一个高频的应用，但是苹果要争夺支付入口的话，已经抢不到了，时间晚了，力度也弱了点，现在就分点羹吧。况且地铁支付宝还有九折优惠，苹果究竟有多少胜算还要看。需要在每个城市各个击破。”

　　无论是苹果还是支付宝，背后其实都有银联的身影。沈哲怡预测，未来不排除银联和支付宝也在地铁上支持NFC的支付。

　　三星和华为等安卓厂商此前就已经陆续支持过NFC的交通卡，但是他们和上海轨交合作的方式是植入异形卡，而不是目前的公交卡，所以开发费会更高，需要29元，也不能退还，还只能绑定一台设备。这次苹果直接得到了上海轨交的授权，在iPhone上开设的虚拟交通卡与到柜台购买的交通卡是一样的，价格都是20元，支持退款，而且可以绑定iCloud账号，迁移到其他手机设备中。不过由于NFC的技术只能读、不能写，因此无法通过iPhone给实体卡充值。

　　移动支付在全球都是一个大趋势。科技巨头都在构建基于自己生态圈的支付生态链。今年2月，谷歌也推出全新的“谷歌支付”App，淘汰过去的安卓支付和谷歌钱包工具。这让谷歌与苹果、三星等竞争对手更加一致，有助于消费者更加理解和接受移动支付。

　　传统支付解决方案的企业也在积极拥抱创新支付。今年3月，银联与全球实时电子支付和银行解决方案提供商ACI宣布合作，在银联卡受理、发卡和创新支付等方面展开合作，为全球超过5000家机构提供电子支付服务。

　　就像中国的支付宝和苹果支付要和银联卡绑定一样，在欧美等发达国家，移动支付也需要依托银行卡才能实现支付。因此在对手机依赖程度较少的国家，用户会认为直接用信用卡支付比手机支付来得更加简单。

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