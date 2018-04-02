教育机构赴境外IPO A股能否迎教育机构上市潮待观察

排队10余家 教育机构扎堆赴境外IPO

5天内3家国内教育机构境外IPO；政策闸口已经打开，A股能否迎来教育机构上市潮尚待观察

当地时间3月28日，中国K12教育平台精锐教育在纽交所敲响上市钟声，这是今年以来第二家在美股上市的教育企业。此前的3月23日，从事成人学历报名考试的尚德机构也登陆纽交所，两家公司上市时间仅差5天。其间，中国新华教育也于3月26日港股上市。

放眼2017年，中国教育公司上市“井喷”，博实乐、红黄蓝、四季教育和瑞思在美股上市，睿见教育、宇华教育、民生教育、新高教先后登陆港交所。

业内人士认为，2018年将是国内教育机构登陆资本市场的风口期。新京报记者统计，截至4月1日，有10家教育机构在港交所递交了IPO申请，其中包括春来教育、华图教育、博君教育、新华教育等；另有华富教育集团在纳斯达克提交了上市申请。而在A股市场上，目前只有湖南五方教育和上海行动教育在排队。

两机构美股上市首日破发

美国时间3月28日，精锐教育在纽交所上市，当天股价以10.8美元收盘，较公司11美元/股的发行价下跌1.82%。截至美国时间3月29日收盘，精锐教育的股价报10.75美元/股，总市值为17.51亿美元。

精锐教育创建于2007年，定位为向富裕家庭提供高端K12课后教育服务。2016年至2017年，精锐教育的总营收分别为15.28亿元、20.57亿元；净利润分别为1.89亿元、2.58亿元。

上市首日“破发”的教育公司还有尚德机构。3月23日尚德机构登陆美股，当日收盘价为11.1美元/股，较11.5美元的发行价下跌0.4美元，跌幅为3.48%。截至美国时间3月29日收盘，尚德机构报8.3美元/股，总市值为14.34亿美元，对应公司11.1美元/股的发行价，股价已经下跌25%。

尚德机构成立于2003年，是一家在线成人教育公司，主要为18-40岁之间的城市用户提供证书培训、学历培训等职业教育在线课程。2017年，尚德机构的收入为9.7亿元，净亏损9.2亿元。

在这两家公司之前，已有新东方、无忧英语、海亮教育、红黄蓝、四季教育等10家教育机构登陆美股。其中，博实乐、红黄蓝、安博教育、四季教育均是2017年在美股上市。

需要指出的是安博教育，其早在2010年就成功登陆纽交所。2013年3月起，安博教育因被股东诉讼、业绩疑被造假、延迟递交财报等问题被美国证券交易委员会暂停交易，2014年5月从美股退市。2017年8月，安博教育再次美股上市。

10余家机构扎堆港股IPO

相较于两家教育公司登陆美股，港股中的教育企业可以说是“扎堆”上市。

根据同花顺数据显示，截至4月1日，港股市场上有14家教育机构。其中，中国新华教育今年3月26日港股上市，中教控股、新高教集团、民生教育、宇华教育、大地教育、睿见教育等6家上市公司均是2017年香港上市的。

2018年，港股还将迎来更多的教育类公司上市。新京报记者统计，截至4月1日，已有春来教育、华图教育、博骏教育、21世纪教育等10家企业向港交所递交了IPO资料。

上述“扎堆”港股的教育公司中，全日制学校居多。已经上市的华立大学集团、民生教育、新高教集团、中教控股、新华教育集团军事国内民办高校集团。

拟上市企业中，春来教育旗下经营着商丘学院、安阳学院、商丘学院应用科技学院（商丘学院开封校区）；博骏教育成都运营3所中学和6所幼儿园；天立教育旗下有12所K12学校、11所培训学校和4个早教中心。

广证恒生证券研究所认为，“预计2018年将是民办学校海外IPO大年，未来2-3年也将是民办学校并购高峰年”。其还表示，港股IPO周期短，“近期港股上市的教育资产所需平均时间周期为156天，美股为102天，短于A股目前上市申请平均排队时间536天”。

数据显示，3月26日在港股上市的中国新华教育，于2017年11月向港交所披露的上市资料，距离公司上市时间不足5个月。

精锐教育华图教育曾“梦碎A股”

此次选择去港股IPO的华图教育，过去5年中多次冲击A股，均没有成功。

资料显示，2014年7月，华图教育挂牌新三板，登陆资本市场。2015年和2017年初，华图教育先后欲借壳*ST新都和扬子新材，皆以失败告终。

2017年5月，华图教育宣布再闯IPO，2018年2月12日，华图教育从新三板摘牌。让人意外的是，一直对A股钟情的华图教育此次却转战港股市场。

同样曾经“梦碎A股”的还有精锐教育。精锐教育2016年就曾计划与上市公司松发股份进行重组，最终双方未能就交易价格及支付方式等条款达成一致，精锐教育进军A股受挫。

新京报记者发现，目前A股上已有的“教育概念股”，大多是上市公司重组并购教育类资产而形成，部分概念股只是部分业务跟教育相关。

同花顺数据显示，在A股市场中，目前有22家公司主营产品中包含“教育”，比如海伦钢琴主要从事钢琴研发、制造、销售，在此基础上拓展艺术教育培训业务；拓维信息主要是涉及教育信息化、幼儿教育解决方案项目；因控股海南职业技术学院被列入教育概念股的上市公司罗牛山，其主营业务是畜牧业。

桃李资本今年2月发布的《2017-2018教育行业融资并购报告》显示，2014-2017年A股市场对教育企业的并购数量分别为13起、24起、29起、23起。其中，2015年并购案例激增，2016年达到顶峰，2017年教育行业二级市场并购有所回落但仍是热点。

政策闸口打开，教育机构迎A股上市潮？

业内人士认为，由于教育企业民办非企业法人的自然属性和非营利性的定位等政策因素，导致教育企业在A股市场IPO长期受阻，在港上市成为内地教育企业的首选。

据了解，旧版《教育法》中要求，“任何组织和个人不得以营利为目的举办学校及其他教育机构”。2017年9月1日，新修订的《民办教育促进法》实施，其中指出“民办学校的举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校”。

这意味着，此前阻挡民办教育企业A股上市的限制已经不在，为民办教育企业开启了A股上市的大门，民办教育证券化即将来临。

广证恒生证券认为，随着地方对应的政策法规的逐渐落地，《民办教育促进法》的真正内核“促进民办教育”将逐步显现出来，预计随着教育资产证券化加速，教育企业A股上市障碍基本被清除，“本轮教育企业上市潮预计将持续3-5年”。

上海21世纪教育研究院副院长熊丙奇认为，虽然新修订的《民办教育促进法》已经实施，民办教育企业可以获得企业的身份能够在A股上市，但在具体上市过程中，还是存在问题。“从上市门槛来讲，A股IPO要求多，很多的教育机构还达不到这样的要求。有教育机构一直准备A股上市，最后可能因为没有达到要求失败。”

熊丙奇表示，目前整个社会舆论对教育机构的营利性还不是特别接受，“在注册上，还需要办学许可证、营业执照，跟以前没有什么变化。《民办教育促进法》将培训机构作为民办学校来对待，可以注册为营利性的民办学校，小学和初中依然只能注册为非营利性的学校。从分类管理明确的法律出台到落地，还有一定距离。”

新京报记者 李云琦