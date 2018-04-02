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微信“入编”银联 大限日条码支付正式接入银联清算

微信“入编”银联 大限日条码支付正式接入银联清算
2018年04月02日 02:10 新浪综合
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　　来源：证券时报 记者 刘筱攸

　　在条码支付直连模式的大限之日，微信支付宣布将其条码支付业务接入银联，由后者提供转接清算服务。

　　同时，支付机构缴存人民银行的客户备付金存款在今年2月末已达到2202.35亿元，比2017年末的994.90亿元飙涨了121.36%。

　　收单侧直连被切断

　　一位资深大型支付机构人士告诉记者，条码支付直连包括“发卡侧直连”和“收单侧直连”，此次银联与微信支付的合作，不涉及发卡侧快捷支付业务，只将银行在收单侧对财付通条码支付的受理业务纳入银联网络。

　　他进一步分析道，此次合作对原有银行卡业务的四方模式没有任何影响，不改变原有微信支付产品体验，仅改变收单机构受理微信支付条码支付业务的交易路径——即由每个收单机构分别对接微信的模式调整为各收单机构对接银联，银联担任唯一中转站，再对接微信支付，转接交易并清算资金。

　　“我们从自己的经验来说，银联与微信支付制定的新的业务接口，和原来的接口并没有太大改变，也没有增加我们下游收单机构的成本，商户的手续费和受理流程也没有太大变化。整个迁移还是比较顺畅。”该支付机构高管说。

　　事实上，在多家媒体的报道中，“断直连”（在银行、支付机构的跨行清算中引入清算机构）至少有两个时点：4月1日、6月30日。

　　那么，“断直连”究竟指的是哪个时点？

　　这就涉及不同的支付业务种类： 4月1日是支付创新业务规范（即281号文）和条码支付业务规范（即296号文）双双规定的时点，要求支付机构迁移的是条码支付业务；6月30日是央行支付结算司下发的一则通知规定的时点，要求支付机构迁移的是涉及银行账户的网络支付业务，而且还规定了具体的清算承接平台——网联。

　　也即，“断直连”针对的支付业务类型是不一样的，所以时点也不相同。

　　清算蛋糕如何分？

　　目前，银联已经和光大银行、通联支付、银联商务三家收单机构的微信支付联机交易调通，生产验证完成并成功投产。

　　光大银行表示，作为该业务第一家上线合作银行，将与银联共同努力，继续提供更为安全、高效的支付服务。

　　“线上的无卡支付的转接清算，银联和网联都已经有方案了，而且都已上线，就看各家支付机构的意愿和选择了。但线下扫码比较复杂，知名支付机构都有自己的码标准，后来银联和网联又先后推出了自己的码标准，然后还有一堆四方机构的聚合码。我认为，得标准者得天下。”一名华北支付公司的高管告诉记者。

　　无独有偶，京东金融副总裁、支付事业部许凌也表示，“银联码、网联码，谁最终能推成行业标准，使得能全行业互通互联，这才是大赢家。”

　　微信支付的条码支付业务接入银联后，市场的目光聚焦到支付宝的身上——毕竟就在半个月前，市场才传出了它和微信都要双双接入银联的风声。对此，支付宝的回应仍旧是：“我们正在学习《条码支付业务规范》，对接入银联的方案暂时不清楚。”

　　备付金规模

　　两个月翻了一倍多

　　在清算机构抢夺“断直连”蛋糕的同时，支付机构交存至央行账户的备付金，正在猛增。

　　按照央行在去年末祭出的大招，支付机构客户备付金集中交存比例将由去年4月延续至今年1月的20%档位，分三次逐月提高至50%档位。

　　央行的统计数据显示：1月末，备付金规模为1237.57亿元，较去年末的994.9亿元上涨了242.67亿元；到了提额进程正式开启的2月，这一数据飙到了2202.35亿，较1月末上涨964.8亿元。

　　套用央行规定的提额政策，可将2月相较1月的增量（964.8亿元）看做客户备付金总规模的10%。也就是说，目前，我国支付机构账上沉淀的客户备付金总额至少有9600亿。

　　面对一个可“躺着赚钱”的、近万亿的大蛋糕，业内人士告诉记者，不少支付机构的迁徙动力并不太强，所以迁移进程缓慢。“这也是央行动真格叫我们交到50%的原因。”沪上一位第三方支付公司高管告诉记者。

　　该高管称，支付机构的客户备付金沉淀量越高，银行给予的利息就越高。一般银行给予的利息利率在年化3%左右，高的可达到4%以上。以此计算，除支付宝、财付通外，二线支付机构备付金的日均沉淀量就可以达到30亿-50亿。

　　“躺着赚利差”也催生一个畸状——支付机构开拓新支付场景的动力不强，更有甚者为了提高备付金的收益，违规挪用备付金，购买银行理财产品、参与过桥贷款，甚至投资高风险证券类项目等，这也是央行加强支付机构客户备付金监管的原因。

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