拼多多淘宝低价阿胶打折促销背后:产品良莠不齐

3月9日，东阿敬仁馆公司负责人李先生介绍，该公司生产的阿胶块占拼多多所售份额的80%。新京报记者 大路 摄

拼多多上一款敬仁馆阿胶块，原价698元，实售53元。网页截图

拼多多上部分阿胶糕产品折扣巨大。网页截

在网上电商平台浏览阿胶产品，各种品牌、多个类型的阿胶产品之间，存在着巨大的价格差距，消费者不禁疑惑，它们之间的品质会相差多少？

近日，在拼多多、淘宝等电商平台，新京报记者查询上百种阿胶产品后发现，以同规格阿胶块为例，售价高的可达上千元，低的仅数十元，同规格的阿胶糕，价格也从六七百元至数十元不等。

按照这些阿胶包装上的厂家地址，记者进行实地探访，发现部分厂家根据地址无法找到，还有一些是“低端阿胶产品”的生产厂家，以用牛皮或驴皮边角料掺入骡皮和马皮为原料制成“低端阿胶块”，这些通过包装和宣传后真假难辨的阿胶产品，通过电商渠道销往全国各地。种种乱象背后，是电商平台存在的审核漏洞。

“要做就做品牌”

4月1日，新京报记者在拼多多APP中搜索“东阿阿胶块”，综合排名第一的是“敬仁馆”阿胶块产品。

据厂家宣称，“敬仁馆”阿胶块为“黑驴皮”熬制，售价135元/250g，并且“买一盒送一盒”。数据显示，截至4月1日当天，这款阿胶块已经卖出4309件。

不过记者发现，虽然包装上打着“东阿特产”的字样，但该产品的生产者却是远在辽宁的“铁岭鹿宝堂药业集团有限公司”。而经联系，这款阿胶的实际销售商是东阿县敬仁馆阿胶制品销售有限公司（简称敬仁馆公司）。

“敬仁馆是我们的商标，也是我们在东阿的销售公司”，3月9日记者在东阿县采访时，见到了敬仁馆公司负责人李先生。“无论什么阿胶产品，只要有‘东阿’这块牌子销量就好”，李先生一边介绍，一边还捋起袖子，露出自己文着“敬仁馆”的左臂，字体和印在包装盒上的商标一模一样，“要做就做品牌”。

对于为何选择铁岭的厂家进行生产，李先生的解释是，“敬仁馆”阿胶块用的是食品批号，而整个山东省的阿胶块没有“食字号”批号，所以只能去外地“拿货”。

和许多千元一斤的阿胶块相比，“敬仁馆”阿胶块135元一盒已经算是低价。“其实价格还可以更低”，在被问及“敬仁馆”阿胶块是否为“黑驴皮”熬制时，李先生笑称，如果真能用驴皮熬出135元阿胶块，有多少他买多少。

除了拼多多，一些低价阿胶糕生产厂家也瞄准了淘宝等更大的电商平台。

2月28日，记者在淘宝上搜索阿胶糕，其中一家名为“胶御天年”阿胶店的阿胶糕月销量达5253笔，评价近20000条。该阿胶糕标价为每斤398元，但降价销售后仅售23.9元。

记者邮购之后发现，这款商标为“卿之颜韵”的阿胶糕，生产厂家为东阿县东华阿胶制品有限公司（简称东华公司）。

该公司一位负责人告诉新京报记者，“卿之颜韵”是电商客户提供的商标，自己只是提供生产和包装。“牛皮胶块配上辅料熬制的，实际上没有阿胶成分。”上述负责人说，平台所售阿胶糕398元的标价，他们出厂价最便宜的仅十几元，“价格都是由客户自己来定，还有报价更高的。”

生产厂家难寻

在拼多多平台上，记者随机询问了多位阿胶糕商家，对方均表示售卖的是正品阿胶糕，东阿县厂家生产，原产地发货。

在名为“古色古香真滋味”网店中，记者看到该店铺售卖有多款不同包装的阿胶糕，价格在7.9元到35元不等，其中7.9元120克装的阿胶糕，原价标为158元。

3月7日，记者在该店铺订购了原价标为268元，实际为14.8元500克装的红枣枸杞型阿胶糕，及15.8元500克装的阿胶糕，商家声称原产地直发，保证正品。此外在“大福食品专营”店中，记者订购了该商家45元250克8片装铁盒驴皮礼盒阿胶，以及68元一斤装、买两斤送一斤的阿胶块。这家电商也宣称，“东阿正宗驴皮阿胶厂家直销。”

两天后，“古色古香真滋味”商家寄来的两款阿胶糕到货，其生产企业分别为山东东阿东海润胶阿胶制品有限公司（简称东海润胶公司）、山东东阿兴阿阿胶生物科技有限公司（兴阿公司），厂址均为东阿县内。

记者随后按照生产包装上的厂名，在东阿县内寻访，均未找到这两家企业。工商登记信息显示，东海润胶公司位于东阿县聊滑路和香江路交叉口西50米路北，但该处是一片农田，附近村民表示没有听说过这家公司。兴阿公司的注册地址指向张太宁村，多位张太宁村村民称该村并无阿胶企业，也没有听说过这家公司。

3月12日，新京报记者收到“大福食品专营”售卖的68元一斤的阿胶块，该阿胶块也为白色铝塑包装，在包装袋上无任何文字说明。

记者询问“大福食品专营”客服后，被告知“可能是库房打包的时候忘记贴标签了”，对方还发来一份有正常标签的阿胶块产品，只是在白色铝塑包装的背面贴了一张“阿胶说明书”，成分显示为驴皮，产地为山东省东阿县阿胶街，但无生产日期与具体生产厂家。

厂址难寻的还有生产“卿之颜韵”阿胶糕的东华公司。3月12日，记者按照包装上的生产地址前往寻找，未能找到该厂家。记者联系发货方所留电话后得知，公司并不在注册地，而是在东阿县铜鱼路附近。

最终，根据对方指引，记者在东阿县铜鱼路附近的一个没有任何标识的大院里，见到了这家阿胶制品公司的“真身”。该厂区面积有上千平方米，每天红色大门紧闭，从外部看不出任何厂家生产情况。

拼多多上他人身份可开店

敬仁馆公司负责人李先生，在接待记者时还打开拼多多APP，搜索阿胶块，显示出大量售卖阿胶块的商家。“这排在前面的六家，都是我们下面开的销售公司做的”，李先生称，他们去年占拼多多阿胶块市场的80%的销量，卖了30多吨阿胶产品。

记者在拼多多搜索发现，至少“品尚阿胶专营店”“小冯铺子”等至少10家不同名称的店铺，销售的均是敬仁馆公司的阿胶块，销量从80余件至5000余件不等，每件价格49元至138元。

这些阿胶电商是如何入驻电商平台的呢？拼多多官网介绍，商家入驻该平台有两种审核方式，一种是提供营业执照等资料，另一种是提供入驻者身份证。按照系统对个人入驻的要求，记者持其他人的身份证拍照并上传，申请开设一家经营水果生鲜的店铺。两天后，系统提示记者申请的店铺通过审核。

拼多多的主营项目包括服饰箱包、食品保健、虚拟商品等9类，入驻的商家需在申请时确定自己的主营项目。但在3月19日，拼多多宣称商家可以自主修改主营类目，只要缴纳过店铺保证金，且无任何销量、无商品数据即可，记者联系拼多多后台客服人员询问，是否可以将店铺的主营项目改为食品保健，对方表示按照系统提示操作就可以。

“电商良莠不齐已成网购隐患，其中一个重要原因是电商平台对商户资质审核不严，网络食品商户准入门槛低”，中国社科院食品药品监管研究中心主任张永建表示，食品安全法明确要求，电商平台应当对入网食品经营者进行实名登记，明确其食品安全管理责任；依法应当取得许可证的，还应当审查其许可证。

本版采写/新京报记者 赵吉翔 王飞翔 实习生 卢功靖