新浪科技> 互联网 > 正文

拼多多淘宝低价阿胶打折促销背后:产品良莠不齐

拼多多淘宝低价阿胶打折促销背后:产品良莠不齐
2018年04月02日 01:27 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　3月9日，东阿敬仁馆公司负责人李先生介绍，该公司生产的阿胶块占拼多多所售份额的80%。新京报记者 大路 摄

　拼多多上一款敬仁馆阿胶块，原价698元，实售53元。网页截图　拼多多上一款敬仁馆阿胶块，原价698元，实售53元。网页截图
拼多多上部分阿胶糕产品折扣巨大。网页截拼多多上部分阿胶糕产品折扣巨大。网页截

　　在网上电商平台浏览阿胶产品，各种品牌、多个类型的阿胶产品之间，存在着巨大的价格差距，消费者不禁疑惑，它们之间的品质会相差多少？

　　近日，在拼多多、淘宝等电商平台，新京报记者查询上百种阿胶产品后发现，以同规格阿胶块为例，售价高的可达上千元，低的仅数十元，同规格的阿胶糕，价格也从六七百元至数十元不等。

　　按照这些阿胶包装上的厂家地址，记者进行实地探访，发现部分厂家根据地址无法找到，还有一些是“低端阿胶产品”的生产厂家，以用牛皮或驴皮边角料掺入骡皮和马皮为原料制成“低端阿胶块”，这些通过包装和宣传后真假难辨的阿胶产品，通过电商渠道销往全国各地。种种乱象背后，是电商平台存在的审核漏洞。

　　“要做就做品牌”

　　4月1日，新京报记者在拼多多APP中搜索“东阿阿胶块”，综合排名第一的是“敬仁馆”阿胶块产品。

　　据厂家宣称，“敬仁馆”阿胶块为“黑驴皮”熬制，售价135元/250g，并且“买一盒送一盒”。数据显示，截至4月1日当天，这款阿胶块已经卖出4309件。

　　不过记者发现，虽然包装上打着“东阿特产”的字样，但该产品的生产者却是远在辽宁的“铁岭鹿宝堂药业集团有限公司”。而经联系，这款阿胶的实际销售商是东阿县敬仁馆阿胶制品销售有限公司（简称敬仁馆公司）。

　　“敬仁馆是我们的商标，也是我们在东阿的销售公司”，3月9日记者在东阿县采访时，见到了敬仁馆公司负责人李先生。“无论什么阿胶产品，只要有‘东阿’这块牌子销量就好”，李先生一边介绍，一边还捋起袖子，露出自己文着“敬仁馆”的左臂，字体和印在包装盒上的商标一模一样，“要做就做品牌”。

　　对于为何选择铁岭的厂家进行生产，李先生的解释是，“敬仁馆”阿胶块用的是食品批号，而整个山东省的阿胶块没有“食字号”批号，所以只能去外地“拿货”。

　　和许多千元一斤的阿胶块相比，“敬仁馆”阿胶块135元一盒已经算是低价。“其实价格还可以更低”，在被问及“敬仁馆”阿胶块是否为“黑驴皮”熬制时，李先生笑称，如果真能用驴皮熬出135元阿胶块，有多少他买多少。

　　除了拼多多，一些低价阿胶糕生产厂家也瞄准了淘宝等更大的电商平台。

　　2月28日，记者在淘宝上搜索阿胶糕，其中一家名为“胶御天年”阿胶店的阿胶糕月销量达5253笔，评价近20000条。该阿胶糕标价为每斤398元，但降价销售后仅售23.9元。

　　记者邮购之后发现，这款商标为“卿之颜韵”的阿胶糕，生产厂家为东阿县东华阿胶制品有限公司（简称东华公司）。

　　该公司一位负责人告诉新京报记者，“卿之颜韵”是电商客户提供的商标，自己只是提供生产和包装。“牛皮胶块配上辅料熬制的，实际上没有阿胶成分。”上述负责人说，平台所售阿胶糕398元的标价，他们出厂价最便宜的仅十几元，“价格都是由客户自己来定，还有报价更高的。”

　　生产厂家难寻

　　在拼多多平台上，记者随机询问了多位阿胶糕商家，对方均表示售卖的是正品阿胶糕，东阿县厂家生产，原产地发货。

　　在名为“古色古香真滋味”网店中，记者看到该店铺售卖有多款不同包装的阿胶糕，价格在7.9元到35元不等，其中7.9元120克装的阿胶糕，原价标为158元。

　　3月7日，记者在该店铺订购了原价标为268元，实际为14.8元500克装的红枣枸杞型阿胶糕，及15.8元500克装的阿胶糕，商家声称原产地直发，保证正品。此外在“大福食品专营”店中，记者订购了该商家45元250克8片装铁盒驴皮礼盒阿胶，以及68元一斤装、买两斤送一斤的阿胶块。这家电商也宣称，“东阿正宗驴皮阿胶厂家直销。”

　　两天后，“古色古香真滋味”商家寄来的两款阿胶糕到货，其生产企业分别为山东东阿东海润胶阿胶制品有限公司（简称东海润胶公司）、山东东阿兴阿阿胶生物科技有限公司（兴阿公司），厂址均为东阿县内。

　　记者随后按照生产包装上的厂名，在东阿县内寻访，均未找到这两家企业。工商登记信息显示，东海润胶公司位于东阿县聊滑路和香江路交叉口西50米路北，但该处是一片农田，附近村民表示没有听说过这家公司。兴阿公司的注册地址指向张太宁村，多位张太宁村村民称该村并无阿胶企业，也没有听说过这家公司。

　　3月12日，新京报记者收到“大福食品专营”售卖的68元一斤的阿胶块，该阿胶块也为白色铝塑包装，在包装袋上无任何文字说明。

　　记者询问“大福食品专营”客服后，被告知“可能是库房打包的时候忘记贴标签了”，对方还发来一份有正常标签的阿胶块产品，只是在白色铝塑包装的背面贴了一张“阿胶说明书”，成分显示为驴皮，产地为山东省东阿县阿胶街，但无生产日期与具体生产厂家。

　　厂址难寻的还有生产“卿之颜韵”阿胶糕的东华公司。3月12日，记者按照包装上的生产地址前往寻找，未能找到该厂家。记者联系发货方所留电话后得知，公司并不在注册地，而是在东阿县铜鱼路附近。

　　最终，根据对方指引，记者在东阿县铜鱼路附近的一个没有任何标识的大院里，见到了这家阿胶制品公司的“真身”。该厂区面积有上千平方米，每天红色大门紧闭，从外部看不出任何厂家生产情况。

　　拼多多上他人身份可开店

　　敬仁馆公司负责人李先生，在接待记者时还打开拼多多APP，搜索阿胶块，显示出大量售卖阿胶块的商家。“这排在前面的六家，都是我们下面开的销售公司做的”，李先生称，他们去年占拼多多阿胶块市场的80%的销量，卖了30多吨阿胶产品。

　　记者在拼多多搜索发现，至少“品尚阿胶专营店”“小冯铺子”等至少10家不同名称的店铺，销售的均是敬仁馆公司的阿胶块，销量从80余件至5000余件不等，每件价格49元至138元。

　　这些阿胶电商是如何入驻电商平台的呢？拼多多官网介绍，商家入驻该平台有两种审核方式，一种是提供营业执照等资料，另一种是提供入驻者身份证。按照系统对个人入驻的要求，记者持其他人的身份证拍照并上传，申请开设一家经营水果生鲜的店铺。两天后，系统提示记者申请的店铺通过审核。

　　拼多多的主营项目包括服饰箱包、食品保健、虚拟商品等9类，入驻的商家需在申请时确定自己的主营项目。但在3月19日，拼多多宣称商家可以自主修改主营类目，只要缴纳过店铺保证金，且无任何销量、无商品数据即可，记者联系拼多多后台客服人员询问，是否可以将店铺的主营项目改为食品保健，对方表示按照系统提示操作就可以。

　　“电商良莠不齐已成网购隐患，其中一个重要原因是电商平台对商户资质审核不严，网络食品商户准入门槛低”，中国社科院食品药品监管研究中心主任张永建表示，食品安全法明确要求，电商平台应当对入网食品经营者进行实名登记，明确其食品安全管理责任；依法应当取得许可证的，还应当审查其许可证。

　　本版采写/新京报记者 赵吉翔 王飞翔 实习生 卢功靖

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有