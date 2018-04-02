“站队”谋自救？步步高困境之下“搭车”新零售

两大互联网巨头之间的一场支付大战，令一家原本不算显眼的区域性零售上市公司陷入舆论风波。

近日，湖南连锁超市上市公司步步高投资集团股份有限公司（简称“步步高集团”）紧随沃尔玛之后，高调宣布停用支付宝，引发质疑。在此事件背后，是一个月前腾讯对其进行的战略投资令其搭上“新零售”概念的顺风车。

步步高回应记者称，网络爆出的门店“原本就无法使用支付宝”，因此停用支付宝的说法并不准确。而接下来在支付方面如何与微信进行合作等问题，暂时无法回应。

公开信息显示，在引入巨头之前，这家区域性零售商日子并不好过，净利润连年降低之外，三年前耗资巨大自建的支付平台至今未能拿到牌照。此次获取巨头投资后，股价不涨反跌遭遇市场看空。

巨头混战之下，作为选择“站队”的典型企业代表，步步高未来的路在何方？

站队巨头不涨反跌 腾讯京东“高位接盘”？

资料显示，步步高集团成立于1995年，是湖南省零售连锁龙头企业之一，旗下步步高股份于2008年成功在A股上市。

在此次因“支付大战”而起的风波之前，步步高已加入腾讯阵营。早在今年1月份，市场便传出消息称步步高有望与国内互联网巨头结盟。彼时，阿里曾被认为将较大可能成为步步高的未来盟友。

1月22日，步步高发布临时停牌公告，称公司正在筹划重大事项，拟签订重大战略合作协议。就在此次停牌公告发布前一个交易日，连续多日表现不振的步步高股价大涨，收盘上涨8.88%。

2月23日，谜底揭晓。步步高发布公告称，公司向腾讯转让6%的股权，转让价格按照签署日前1个交易日步步高股票收盘价格的90%为基础确定，为17.11元/股，转让总价为人民币8.86亿元。同时，步步高以7.39亿元的价格向京东转让5%股份。步步高表示，将与腾讯建立全面战略合作伙伴关系。

利好消息之下，2月26日复牌当日，步步高股票走势出乎市场预料，高开低走后直奔跌停，截至收盘跌去5.16%。截至3月3日收盘，步步高股价14.62元，与近期19.7元的盘中最高价相比，跌去约34%。按照腾讯、京东17.11元的持股价格，两巨头已出现账面浮亏。

市场分析人士称，复牌下跌在一定程度上是对公司停牌期间大盘回调的补跌反映，但电商与实体店融合、步步高与“腾讯系”队友永辉、家乐福等相比优势不明显等，也是股票遭市场看空的原因。

自建支付平台三年未落定 仍在“研发中”

在先后与微信联手合作、并公开“叫板”支付宝之前，步步高早有进军在线支付业务的野心。

2014年5月，步步高集团斥资1亿元，设立了一家名为步步高支付有限责任公司（以下简称“步步高支付公司”）的全资子公司。这家子公司在成立不久后，就开始申请全国范围的互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡发行与受理（仅限于线上实名支付账户充值）业务许可。

步步高方面曾公开多次提及的第三方支付平台云猴钱包正是这家公司的主要业务之一。

记者在央行官网上看到，2015年2月，步步高支付公司关于申请《支付业务许可证》的公告已经被公示。公告表称，步步高支付的备付金存管银行为交通银行，公司尚未开展、承接业务。该检测日期为2014年7月，有效期三年。

截至目前，该检测报告的有效期已过，央行官网仍未发出公司牌照申请审批通过的公告。2016年10月，有投资者在互动平台向步步高提问称，既然公司尚未拿到移动支付牌照，是否考虑过收购拥有移动支付牌照的公司。步步高回应称，“如果有合适的标的，价格合适，公司会考虑”。

在自建支付平台筹划三年后，步步高至今仍未直接或间接获得牌照。

对于此次公开“叫板”支付宝的原因，步步高方面曾向媒体表示，原因为支付宝不接受双向接入，也即顾客支付时不能使用步步高旗下的第三方支付平台——云猴钱包进入支付宝，只能在进入支付宝后，再进入云猴钱包。

步步高是否已与微信实现了双向接入？4月1日，步步高方面相关负责人称，对该问题暂时不予回应。

“原则上来说，步步高支付未能获得央行下发的电子支付牌照，是不能开展业务的，也无法与微信实现双向接入”，某电商行业专业人士告诉记者，“但实际操作中，有不少企业一边申请牌照，一边开展业务。”至于这种行为是否合规以及会否受到处罚，“不同案例会有不同的情况。”

记者从步步高2016年财报中注意到，截至当年年末，“步步高支付系统”仍在“研发中”，截至期末的研发进度为“功能不断更新，持续研发中”。该系统“内部开发支出”本期增加299.6万元。

“站队”腾讯后，没有牌照且此前仍在持续投入中的步步高支付，未来路在何方？与微信之间在支付方面又将达成怎样的利益分配？4月1日，步步高方面相关负责人表示，与微信之间的深度合作还在商讨中，至于公司战略层面的问题无法回应。

搭车“新零售”概念前业绩连降 股价不振

在因捆绑互联网巨头而跻身新零售概念股之前，步步高经历了连续几年的低迷期。

公开数据显示，自2014年至2016年，步步高净利润水平连续下降，2014年为3.45亿，2015年为2.14亿，2016年净利润为1.33亿。

近日发布的业绩快报显示，2017年步步高实现营业利润2.23亿元，同比增长64.99%；实现归属于上市公司股东的净利润1.51亿。公司称，报告期营业利润较上年同期增长64.99%的主要原因是：报告期公司新开超市门店40家、百货门店3家以及收购梅西商业有限公司使营业收入增加；随着公司经营规模扩大，规模效益逐步显现，成本管控能力增强，综合盈利能力提升。

记者根据同花顺数据平台统计，在目前A股51个涉及百货零售业务的上市公司中，按照2016年年报披露的扣除非经常性损益后的净利润口径统计，步步高以第35位排名中等偏后；与此同时，同期资产负债率在51家同业公司中排在24位。在上车“新零售”概念之前，步步高的股价也持续着低迷状态。

从公开信息来看，2016年下半年，步步高关于“新零售”的提法开始出现。当年11月，当地媒体关于步步高的活动通稿中称“步步高用双11开启新零售格局”。

该篇文章将步步高形容为“新零售代表”，文章还提及，董事长王填参加了天猫“双十一”全球狂欢夜并在朋友圈发表感言：“来深圳大运会体育馆不是追星而来，而是追寻线下线上如何融合发展？如何产生化学反应而重构？新零售不是概念而是未来。”这些与阿里有关的蛛丝马迹引发市场诸多解读。

当年年底，步步高与新零售概念有关的第一个“高潮”到来。2016年12月6日，步步高发布非公开发行股票报告书，新沃基金参与申购5亿元，本次发行后成为上市公司第四大股东。步步高当日收盘价为16.13元。

有媒体报道称，证监会公布的基金公司设立审批信息显示，奇虎360通过旗下子公司北京奇付通科技有限公司参股设立新沃基金，占股30%。当时，奇虎360完成私有化已有5个月，是即将回归的中概股，颇受市场瞩目。

12月7日、8日，步步高股票涨停。8日收盘报19.51元。8日晚，步步高发布公告澄清，经问询奇虎360，北京奇虎科技有限公司（包括北京奇付通科技有限公司）与拟参与步步高定向增发的新沃基金没有股权关系。

受到澄清公告影响，12月9日，步步高股价大幅低开，收盘跌1.59%，报19.20元。

被2016年下半年开始陆续出现的传言拉高股价期间，步步高商业连锁股份有限公司副董事长、股东钟永利于10月31日-12月7日，减持公司股份759.03万股，占总股本的0.9744%。同时，钟永利的一致行动人吴丽君也在12月8日通过大宗交易减持250万股，减持均价19.51元/股。

2017年3月，湖南证监局表示，钟永利作为步步高商业连锁股份有限公司持股5%以上股东、董事，在未预先披露减持计划的情况下，于2016年10月31日通过证券交易所集中竞价交易减持步步高股票90340股。湖南证监局决定对钟永利采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

此外，在2016年10月，私有化完成后的当当网也曾被传言借步步高上市。

新京报记者 林子