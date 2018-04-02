抖音“疯狂吸金” 今日头条将与腾讯“贴身肉搏”

抖音“疯狂吸金”

每经记者 许恋恋 每经编辑 梁秋月

抖音的高调出现，让“武林盟主”快手感受到了危机。抖音一边宣布新的slogan，一边悄然全面商业化。3月28日，《每日经济新闻》记者了解到，去年9月份开启商业化道路的抖音已经开始拥抱信息流。

抖音的信息流广告很容易让人想到今日头条，作为“头条系”短视频产品矩阵中的老大，其风头远远超过了火山小视频和西瓜视频。毋庸置疑，短视频社交的竞争将会更加激烈。

抖音开始收割流量红利

抖音的商业化来得很快，成立一年就开始了商业变现。近日，记者拿到的一份抖音合作报价单显示，抖音的方案有两种：一种是竞价合作；另一种是品牌合作。竞价合作的起步价是6200元，这一标准可以囊括更多的小客户。品牌合作较贵，起签金额是7.2万元，1000CPM起售（1CPM/240元），记者粗略估算，和抖音的品牌合作起步价需要30万元。

记者以客户身份咨询了抖音的几位广告代理商了解到，抖音的中小商业化基本从3月份放开，目前生活服务类的品牌做抖音广告的特别多，一些淘宝店也开始在抖音做外链。一位代理商告诉记者，抖音的广告费用比今日头条的信息流花得要快。

金主蜂拥而来，用户也开始频繁刷到广告。一位“中毒”的“抖友”（抖音用户自称）最近明显感觉广告多了起来，而此前刷抖音刷2小时也不会出现广告。

抖音相关人士向《每日经济新闻》记者表示，抖音一直在进行商业化的探索，变现方式主要是品牌广告，“但目前抖音最重要的工作还是把产品打磨好”。

除了流量，抖音的另一个变现模式是达人合作，根据达人粉丝量多少将达人分为S级~C级，“明码标价”给出不同的打包方案。此前有抖音红人表示，抖音上500万粉丝以上的红人广告费已经超过百万元。

疯狂“吸金”和用户体验，抖音必须做好平衡，而流量变现背后的商业逻辑除了短视频的注意力经济外，归根结底依然是内容。

大战正酣 谁能提前抢滩

抖音强势的“攻城略地”让对手们紧张了起来。今日头条的短视频矩阵、腾讯投资的快手以及自有产品微视、阿里的土豆短视频、微博的秒拍，毫无疑问，这又是一场互联网老兵和新秀的贴身肉搏。

抖音、快手、秒拍等则是这场战争里的排头兵，肉眼可见的是，两家平台都在努力将触角伸得更远。对于抖音来说，对标的自然是行业老大快手。3月19日，抖音有了新的slogan“记录美好生活”，这和快手的“记录生活，记录你”有着极高的相似度。和以前的“音乐短视频APP”相比，新的slogan透露出抖音想要收割更多用户的欲望。无独有偶，快手也在努力撕掉身上“低俗”、“LOW”的标签，其实目的都是一样，就是想cover更多的用户。

摩卡视频CEO黄毅在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，抖音的大众化是必然趋势，只有这样才能吸引更多用户，也是商业化变现的需要。抖音这样的策略下，相关数据一定会有大幅增长。艾媒CEO张毅则向记者分析道，抖音主要是一二线城市，快手则是三四线城市，如果要成长为微信这样的量级，一定是老少通吃，三低三高通吃，否则地位不牢。

抖音大众化对流量有没有显著影响？上述抖音人士在给记者的采访回复中忽略了关于大众化的话题，仅仅回应称抖音的目标是成为每一个人用来记录、分享自己美好生活的短视频平台。快手在面对“会不会向一二线城市倾斜”这个问题时，则向记者表示，“平等分发是快手的价值观，至于其它平台会不会跟进，我觉得业内人士自己也可能观察得到，比如抖音最近也提记录美好生活，我们挺高兴大家也认可这个价值观的，但是传播口号是一回事，身体力行又是另一回事”。

今日头条和腾讯系产品的贴身肉搏不可避免，争抢的则是下一个社交风口。