短视频MCN迎来井喷式爆发 绝大多数公司仍难“脱贫”

每经实习记者 张春楠 每经记者 许恋恋 每经编辑 梁秋月

从稍早前的papi酱，到2017年的“办公室小野”、“冒险雷探长”等，MCN短视频正风靡网络。有机构统计，2017年短视频MCN机构数目相比2016年呈现4倍增长，行业迎来井喷态势。

MCN（Multi- Channel Network）是跟随YouTube的崛起而发展出来的业态，可理解为“网红经纪公司”，也就是将PGC内容联合起来，为其提供创意策划、内容制作、品牌树立、商业变现等功能的机构。

不过，硝烟弥漫中，MCN的春天似乎并未到来。数位业内人士都表示，目前绝大部分短视频MCN仍处于亏损状态。平台倾轧下如何站队？可持续的商业模式如何建立？如何变现？依旧是摆在眼前的难题。

井喷式爆发

今年1月份，美拍与易观发布的行业首份《2017年中国短视频MCN行业发展白皮书》显示，2017年中国互联网泛内容MCN机构数量为2300家，预计2018年将增长至4500家。其中短视频MCN在2017年市场规模为1700家，占比高达73%，较2016年420家呈4倍增长。

短视频MCN的爆发是与平台共进退的。除美拍这样的短视频平台外，包括社交平台微博、电商平台淘宝、资讯平台今日头条等都相继入局，开始从“直接聚合内容生产者”到“聚拢MCN机构”的策略转变。

以美拍为例，在MCN扶持计划中，美拍将为MCN机构提供免费的流量、策略、品牌共建、内容变现等方面的支持，包括不限于站内的流量扶持，品牌背书，数据分析，为MCN连接商业变现等。

“我们旗下有位叫阿蟹阿虾的博主，他们在去年11月加入了美拍的战略扶持，目前粉丝数目已经涨了15倍。”短视频MCN机构深圳蜂群文化品牌总监蔡泽锋在接受记者采访时说道。

平台带来的流量影响是巨大的。一位UGC抖音红人对记者称，最初只是出于娱乐的心理将三岁女儿的视频放到了抖音上，没想到这些未经策划编排的童言童语，在四个月内收获了200万+的粉丝。

而在MCN机构厦门自娱自乐CEO闫驰看来，平台之间发生“宫斗”时，内容方不知道如何站队是件很痛苦的事。“对于欧美的MCN来说，由于平台很少，而且投放规则明确（例如短视频放Facebook，稍长一点的视频放在YouTube上），商业化规则简单，创作者只需考虑内容就可以。”闫驰流露出一丝苦恼。“我们不仅要多平台投放，还要揣摩各个平台之间的关系，因为平台之间都是互相打压的”。

变现之困

此外，在如何变现上，MCN仍很迷茫。

商业变现上，首先是平台进行分账。一MCN从业者将MCN比作网约车烧钱大战中的司机，当各大短视频平台硝烟弥漫，圈占头部内容时，内容生产方自然就会获利，这部分补贴也能作为MCN的基础保障。但他和闫驰也同时认为，依靠补贴并不是长久之计。

与直播类似，记者采访的MCN机构均表示，最主要的变现方式其实还是依托广告植入和电商引流。但在广告植入上，首先要面对的是时长问题，毕竟以抖音每条15s的时长来说，在不牺牲内容的情况下完成植入，几乎不太可能。

除了时长以外，从业者也对记者坦承，目前短视频MCN仍然处于给传统4A广告公司打工的状态。“传统的广告公司其实比我们更懂客户，包括给客户一些品牌战略上的支持，我们很难越过他们和客户直接接触。”从业者认为，短视频在短期内对广告行业的振动不会很明显，更多只是增添了新的投放渠道。

除广告植入以外，电商引流也是很有想象空间的变现模式。不过，对于缺少电商基因的新片场来说电商目前仍只在探索阶段。“从我个人来看，MCN里目前依靠短视频把电商做的很好的很少。”摩卡视频抹茶美妆CEO黄毅在接受《每日经济新闻》记者采访时表示。

无法确定的商业模式，使得短视频MCN仍陷于无法盈利的困境中。记者接触的几家MCN机构均表示，虽然目前头部的几家MCN机构已经盈利，但行业局势仍不明朗。数位业内人士都表示，目前绝大部分短视频MCN仍处于亏损的状态。尽管行业迎来井喷，有影响力的MCN公司不超过20家。

这也使得资本进入时显得更加谨慎。根据易观3月27日发布的《中国短视频行业盘点分析 2018》，在融资上内容机构的获投次数虽多，但在融资轮次尤其是C轮以上单笔融资数额较小，易观分析称，内容机构面临的变现困难问题愈加凸显，其融资能力也与内容机构变现能力挂钩。

而对于已经盈利的MCN机构来说，钱非但不是必需品，反而可能成为阻碍。“我们目前还没有接受外界的融资，一是我们自身的盈利能覆盖内容的开销，二是担心资本进入后，我们对内容的把控会受到影响。”蔡泽锋表示。

“对于大量不处于头部位置的短视频IP来说，如何才能接到广告考验的是MCN对客户的触达能力，营销策划能力，而这些都是需要门槛的”。黄毅表示，未来随着大公司对客户的积累增多和了解加深，马太效应将更加明显。