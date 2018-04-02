评：海外独角兽回A发行市盈率不宜过高

来源：北京商报

海外独角兽回A发行市盈率不宜过高

周科竞

CDR试点以后，符合试点的海外独角兽企业将陆续开始回归A股。然而，它们的发行市盈率不能太高，不能比它们在国外资本市场的市盈率水平高，而且对于亏损的企业，发行价还应打折，以便更好保护A股投资者利益。

CDR是什么？简单地说就是在海外已经上市的股票不在海外退市，而是直接由上市公司再发行一部分新股给特定的金融机构，或者由其他股东手中转让一部分股票给特定的金融机构，然后特定的金融机构再把这些股票拿到中国内地股市转卖给投资者。即从上市公司的角度看，持股的投资者就是特定机构一家，而事实上持股的投资者则是很多小型内地投资者。从道理上讲，可以理解为投资者众筹购买海外上市公司的股权。

那么问题来了，内地投资者对于CDR股票的追捧程度可能会左右CDR股票的供求关系，即在CDR交易的股票价格有可能会高于或者低于国际市场的交易价格。从目前的市场环境看，CDR股票的价格高于境外市场的概率较高，那么就有可能出现一个问题，就是特定机构卖给内地投资者的股票价格会不会较境外股价出现溢价。

从本栏的角度看，特定金融机构只是起到一个中介作用，适当收取一些手续费和佣金是无可厚非的，但如果利用投资者的尝鲜心理肆意加价，大幅抬高这些CDR股票向内地投资者的发行价格，便有失偏颇。考虑到要给内地投资者保留一些一、二级市场差价，本栏认为CDR股票的发行价格不应超过其在海外市场的市盈率水平。

那么能不能低于境外股价发行CDR股票？本栏认为也并无不可，只要股东大会同意折价发行，对于原股东来说，可以理解为这是一次定向增发，那么发行价适当打折也就没什么问题了。

对于那些业绩不太好的公司来说，折价发行不仅能够保证发行成功，还可以起到保护内地投资者的作用。一般来说，境外上市公司公布了发行CDR股票的计划，还要通过股东大会的表决，这一过程必然会激发境外投资者对于这家上市公司的追捧热情，刺激股价上涨。这就是说，咱们A股投资者买入CDR股票参考的境外股价，很可能都是已经经过境外投资者拉高后的股价，如果咱们还是高价去买，将有很大的概率会被高位套牢。

本栏建议投资者，对于未来回归A股的独角兽CDR股票，切不可盲目追高，宁可买不到，也不要被套。例如腾讯，如果投资者真的看好公司未来的发展，大可不必非要等到CDR出现，可以考虑直接通过深港通等途径买入。