试水外卖 滴滴美团短兵相接

滴滴美团短兵相接

本文来自北京商报

美团上线网约车后，滴滴应声杀进外卖战场。4月1日，滴滴宣布在无锡小范围灰度测试，根据用户体验，滴滴将逐步扩大服务范围。在多数业内人士看来，滴滴试水外卖既是自身网约车业务的协同式扩张，也是对美团打车的反击之举，美团进入出行市场是一站式服务的补充，也是提高估值的解决方案。

外卖对垒

4月1日，滴滴宣布在无锡小范围测试外卖业务，部分无锡本地用户可以体验到。滴滴公司相关负责人表示，“将根据大家的试用反馈改进体验并逐步扩大服务范围，敬请大家期待，感谢大家的关注”。北京商报记者打开滴滴出行App并将定位改成无锡后，看到了外卖功能的入口，并且外卖页面上贴出了“4月新用户首单立减20元”的优惠，新上线商户也贴出了相应的满减优惠活动。

滴滴外卖的上线也引发了餐饮企业的高度关注，北京商报记者在采访过程中发现，不同规模的餐饮企业对于滴滴外卖上线的态度也有一定的区别。一位只经营一家门店的餐厅老板在接受北京商报记者采访时表示，希望滴滴外卖能快速进入北京市场，因为外卖平台越多，平台之间的竞争越激烈，商户就可以通过外卖业务获取更多利润。

从创始之初就重点发力外卖的Kao铺创始人吕强持有相同观点：“我们不希望看到外卖平台出现一家独大的情况，越多平台参与竞争，对于商户及用户而言就越有利，商户可以不用担心被平台绑架以及日益上涨的流量成本，用户则能享受更多补贴优惠。”

但在西贝创始人贾国龙看来，外卖市场格局的变化对商户的影响有限，“不管外卖平台会不会出现垄断的局面，如果平台商户不能赚钱，那就会抛弃平台，因此即便出现外卖平台一家独大的局面，外卖平台对于商户的抽成还是应该维持在一个双方都能赚到钱的水平，但外卖市场会越来越趋于理性，消费者越来越在意商户品质的趋势是可以确定的”。

耐人寻味的是，在滴滴外卖开城备受关注的同时，美团、滴滴或将暂停竞争业务的消息不胫而走。有媒体报道称，美团点评与滴滴正欲暂停竞争业务，转向合作。美团停止打车业务、滴滴则停止外卖业务，已开展业务和人员并入对方，合并消息或最快于清明节前后宣布。北京商报记者就此联系到美团点评相关负责人，该负责人表示不知情。但据记者了解，目前滴滴正在组建外卖团队，其中很多原百度外卖工作人员及管理层已加入滴滴外卖，上月百度外卖董事长（原CEO）巩振兵离职，当时有传闻称他或将加入滴滴外卖，但此消息最终未获得确认。

出行交锋

尽管有观点认为滴滴上线外卖的逻辑与Uber eats初衷类似，但是业界更愿意相信这跟美团进入打车领域不无关系。3月21日，美团打车正式登陆上海，上线出租车及快车两种服务。三天后美团打车宣布，进入上海首日，美团日订单量突破15万单，第二天更是达到25万单。在开城第三天，即3月23日当天完成订单量最终突破30万。其中，上海新用户中有近50%再次成单。同日，美团点评CEO宣称，美团打车已拿下了进驻市场1/3的市场份额。

这是美团打车继南京之后上线的第二座城市。相比于南京的低调，美团打车进入上海来势汹汹，这也被认为是美团打车正式叫板滴滴的信号。2017年6月底，美团打车在上海获得网约车经营线上服务能力的认定，同时获得上海市网络预约出租汽车经营许可。2017年底，美团App在全国7座城市接入打车推广链接，包括北京、上海、成都、杭州、温州、福州和厦门。

除美团打车外，主打分时租赁的美团租车也在部分地区进行试水。根据美团点评提供的数据显示，平台70%用户有打车需求，到家、到店、出行和旅游是生活服务业的四大场景，而美团点评的到店餐饮、外卖、电影票、酒店旅游等业务，能与打车产生很好的业务协同。因此，美团点评在2017年12月1日正式成立出行事业部，由美团点评高级副总裁、大零售事业群总裁王慧文兼任负责人。出行与到店、到家、旅行被列为公司四大LBS场景之一。

对于本次美团打车登陆上海，王慧文表示：“美团打车将致力于帮助用户提升出行效率，创造美好生活，依照上海市主管部门的要求和指导，积极促进新老业态融合发展。”

对于滴滴与美团的冲突，美团点评CEO王兴似乎早有预感，“如果美团和滴滴打起来，这不是一场战役，这是战争”。滴滴创始人兼CEO程维则表示：“尔要战，便战。”滴滴早期投资人王刚此前则坦言，美团和滴滴的竞争不仅仅是出行的竞争、外卖的竞争，还是“次级流量入口”之争。以美团入局的出行领域为例，该行业每家企业都已不能简单归类为网约车、共享单车或分时租赁企业，大家都在寻找并快速进入与自身业务可协同的新领域。

无边界扩张

滴滴外卖和美团打车目前的举动都不是一时性起，但再度引发规模性补贴大战的可能性不大。智察大数据分析师刘大伟表示，可以看到美团外卖如今和饿了么的竞争早就不是简单的价格战，而是服务和运营效率的竞争。对于滴滴来说，进入外卖市场，不管是产品形态还是服务人群，肯定会以一种小众市场为切入点，这种方式会有促销活动之类，但是肯定不会上来就大搞价格战，美团外卖也不会理会，因为双方完全不在同一个层次。

“短期来看，美团进入打车领域不会冲击现阶段滴滴一家独大的网约车市场格局，美团打车开通的城市只有南京、上海，虽然计划开通的城市还有好几个，但这与遍布国内的滴滴相比，差距明显。”刘大伟坦言，“进入市场和与滴滴抗衡是两个概念，易到在很多城市也有，不过美团的入局的确给中国网约车市场带来一定的变数，关键就要看美团对网约车业务的决心、投入的力度，以及滴滴的态度。”

有分析认为，滴滴做外卖，除了与美团对标外，还是想建立自己的即时配送团队。“外卖的核心还是在配送”，一位不愿具名的业内人士说道，“国家相关监管部门对外卖平台商户的审核将越来越严格，这也意味着外卖平台商户也将越发趋向品牌、连锁餐饮企业，平台之间的商户差异也将随之越来越小，因此外卖平台未来最值钱的部分就在于即时配送团队，这次阿里全资收购饿了么也是因为看中饿了么已经建立起的庞大的即时配送团队”。

在中国食品产业评论员朱丹蓬看来，互联网O2O的核心已经变成了数据之争，互联网企业的业务布局都是为了争抢数据资源，在餐饮行业，餐饮企业也已经意识到大数据对于企业未来发展的重要性，开始建立自己的数据后台，并且也开始向拥有更多数据资源的平台靠拢，这也将是未来平台型企业的核心竞争力。

“滴滴未来的重点依然会在出行领域，也将继续在这部分业务加大投入，推出外卖其实是为了围点打援。美团打车的目的是追求一定市场份额，而不在于颠覆行业。”刘大伟如是说。在他看来，美团和滴滴的未来走势也并不是完全参照之前的投资人驱动模式。“虽然美团和滴滴的股东具有重合性，但是随着企业的发展，这两家企业的自由度也越来越高，不一定会是投资人驱动性的。”

北京商报记者 魏蔚 郭诗卉/文 李烝/制表