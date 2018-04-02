网联银联发力条码支付合规清算：网联率先跑通首单

21世纪经济报道 21财经APP 谢水旺 上海报道

网联、银联发力条码支付合规清算，网联率先跑通，银联协议签署，冲刺“630断直连”目标。

3月31日晚间，网联先发跑通第一笔交易。4月1日，21世纪经济报道记者从渤海银行相关人士了解到，由“渤海银行”作为收单方发起的一笔1.88元的微信支付交易，“网联清算有限公司”参与转接，最终成功支付。

银联紧随其后，4月1日早上，银联公告称，中国银联与财付通开展微信支付条码支付业务合作。根据监管文件要求，中国银联与财付通支付科技有限公司签署合作协议，正式开展微信支付条码支付业务合作。

“当前，中国银联与微信支付已完成系统对接、联调测试和生产验证，各项准备工作全面就绪。即日起，中国银联面向收单机构提供微信支付条码支付业务接入测试服务。”银联表示。

银联还称，在做好微信支付条码支付业务转接清算服务的同时，中国银联也做好了为其它机构提供转接清算服务的准备。

早在3月，《微信与支付宝条码支付业务接入银联平台工作方案》便在市场上流传。多位业内人士表示，实质是收单机构通过银联接入微信、支付宝扫码支付业务。

去年12月底，央行印发《条码支付业务规范（试行）》称，银行、支付机构开展条码支付业务涉及跨行交易时，应当通过人民银行跨行清算系统或者具备合法资质的清算机构处理，本规范自2018年4月1日起实施。

此外，去年8月，央行支付结算司下发《关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》（简称“209号文”），根据要求，自2018年6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理。

不过，业内认为，支付机构同时接入银联和网联两家清算组织是更优的选择，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务也可以通过银联处理。