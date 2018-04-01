网易云音乐回应下架周杰伦歌曲：版权到期未能续约

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新浪科技讯 4月1日晚间消息，今日有网易云音乐用户发现，平台上周杰伦的歌曲已经变灰，但在早间，平台仍在对周杰伦歌曲进行售卖。对此，网易云音乐晚间回应称，由于工作出现失误，导致在周杰伦的歌曲在版权授权到期后的7小时内还在进行数字售卖。

昨日晚间，网易云音乐发布微博称，“亲爱的用户，您好！在我们明确购买版权无果后，由于版权方的突发要求，我们不得不很快下架涉及周杰伦等艺人的杰威尔版权公司歌曲。为了尽可能减少您收听相关歌曲的影响，现在强烈建议您收听相关歌曲的影响，现在强烈建议您立刻购买下列歌曲，你将终身可以收听使用。”据了解，这些歌曲为周杰伦200首热门歌曲合辑的链接，售价400元，不过随后该专辑购买已下架。

网易云音乐方面今日对此解释称，第一，截至2018年3月31日24时，网易云音乐都拥有周杰伦所属唱片公司杰威尔的正版版权，但未能在到期内完成续约；第二，根据合约规定，只有用户对歌曲进行付费下载后，用户才能在歌曲下架后继续使用相关歌曲，因此平台在3月31日晚推出快速通道；第三，工作出现了严重失误，在版权到期后7小时内依然可以下载，没能及时修正；第四，对于在31日24时购买了周杰伦用户将全额退款并收回权限；第五，正在积极争取恢复上架。

以下为网易云音乐声明：