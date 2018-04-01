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WiFi万能钥匙：逃不开的安全原罪

WiFi万能钥匙：逃不开的安全原罪
2018年04月01日 18:07 新京报
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　　安全问题始终是WiFi万能钥匙逃不开的原罪，WiFi密码的共享在本质上已经对用户的信息安全造成了风险。

　　WiFi万能钥匙是互联网圈中拥有顶级流量的App之一。你很少在新闻上看到它的消息，但它却是国内最大的工具类软件，常年霸占App下载排行榜的前三。它在全球拥有近9亿+的注册用户，覆盖223个国家及地区。

　　但围绕它的争议却始终不断。近日，央视《经济半小时》栏目发布报道，质疑其存在窃取他人WiFi密码情况，无论是个人的WiFi热点，还是商场、外交大楼及金融机构，均可轻松攻破。

　　这并不是第一篇质疑WiFi万能钥匙窃取用户信息的报道。这家公司从诞生之初就饱受争议，问题的焦点在于它是否存在窃取用户WiFi密码的行为，在网上能找到大量与此有关的质疑。

　　WiFi万能钥匙在随后的回应中称，WiFi万能钥匙的运行原理是热点共享，不是破解，是通过WiFi热点资源共享的方式，让用户便捷连接，安全上网。

　　这不足以打消人们的疑虑。多家媒体在随后跟进的报道中，当用户将自己WiFi分享出去时，会存在诸多的安全隐患，不法分子或利用WiFi进行网络攻击。

　　“万能”的技术原理

　　在WiFi万能钥匙的官网上，描述其愿景是“消除数字鸿沟，让全世界人民免费上网”。早期，WiFi万能钥匙创始人陈大年在接受媒体采访时表示，他的初衷是为了让任何一个人都能不分贵贱地随时连接网络，消除数字鸿沟。而当前最好的方式就是共享经济的方式。

　　这也是WiFi万能钥匙为什么能取得如此庞大的用户量的原因所在。“随时随地免费连接WiFi”的杀伤力对于刚触网的人们而言无异于“免费的午餐”，尤其智能手机刚刚普及的阶段，用户对流量需求陡增。

　　2014年，WiFi万能钥匙上线仅两年时间，月活跃用户就突破2.3亿，是仅次于QQ和微信的第三大移动App。当年WiFi万能钥匙团队的年终奖是每人一辆特斯拉，甚至还被传出上市的消息。

　　“当时家里没有网，手机流量又不够用，就只能用它去蹭别人家的网了。”吴里在很长一段时间里都是WiFi万能钥匙的忠实用户，每当外出想要连接WiFi时都会习惯性地打开WiFi万能钥匙。

　　“我也知道它会搜集我连接的WiFi密码，但是那不是没办法嘛。”她说。

　　央视的报道中质疑，WiFi万能钥匙会窃取用户的WiFi密码。WiFi万能钥匙方面在声明中着重描述了这一点，表示并不存在破解用户WiFi密码的情况，所有的热点都是基于用户自主分享。只有用户同意分享其WiFi热点，平台才会将WiFi密码上传至云端，之后所有手机中安装了WiFi万能钥匙软件的用户都可以无缝连接WiFi。

　　一位互联网安全专家在接受寻找中国创客采访时解释了WiFi万能钥匙的技术原理：首先，A用户将自己所在位置、且已经连接成功的WiFi热点上传分享到WiFi万能钥匙的云端，分享的信息包含热点名称、用户名、密码等。

　　接着，当B用户该区域查询WiFi热点时，将周围扫描到的A用户分享的热点信息，B用户连WiFi热点时，云端会匹配到相对应的密码后返回给该用户使用；然后，B用户就成功连接该WiFi热点。

　　“相对来说，也确实是用户分享实现的。”该人士说，“只是，用户对分享热点后带来风险和危害没有概念，毕竟上网且免费上网对广大用户来说吸引更大。”

　　但至少在早期，WiFi万能钥匙获取用户密码的手段似乎并不是如此。知乎上一位网友“狂男风”表示，早期版本的WiFi万能钥匙会向安卓用户申请root权限，进而访问系统中储存的WiFi历史，获取WiFi密码。

　　一位同样是工具类软件的创始人向记者表示，“WiFi万能钥匙最早是非常主动地收集用户输入的密码，后来收敛了很多，但还是在引导用户分享密码。”

　　无法回避的安全问题

　　当用户的wifi密码被分享出去之后，会不会由此引发安全方面的风险？

　　WiFi万能钥匙在回应中称，WiFi万能钥匙只是为用户提供了更为便捷的上网方式，本身不会增加用户上网的安全风险。

　　但上述互联网安全专家对记者表示，当wifi密码泄漏后，可能会导致用户电脑、手机等联网设备遭到攻击，泄漏个人信息。

　　具体而言，家庭的wifi网络密码泄漏后，黑客可直接登录家里的WiFi网络，进而对WiFi路由器以及网内其他联网手机、平板、电脑发动攻击或支部病毒，然后就可以监控到网内设备的上网信息，包含支付、聊天、照片等。

　　对于企业来说——等于是将内网WiFi直接公开给陌生人。黑客可以直接进入企业内网。黑客可以直接进入内网，通过技术手段入侵员工的电脑、公司的服务器，进而导致商业机密泄露，电脑或服务器遭到攻击等。

　　该专家举例称，去年袭击全球的WannaCry勒索病毒，就是学校或公司内的一台电脑被感染后，网内其他电脑迅速被传染）。

　　更需明确一点的是，用户是否有权利将其他网络分享至WiFi万能钥匙的平台上？WiFi万能钥匙的技术原理是将你连过的网络都公开分享至平台上，以此形成规模效应，实现“万能”。但问题的关键点在于，你所连接的其他网络的拥有者是否同意这种做法？

　　WiFi万能钥匙在回应中指出，其一直重视对密码的保护，对密码采用128位非对称加密，从不明文显示。报道中提及的密码查看功能，是由另外一家公司的产品“WiFi钥匙”提供。

　　在央视的报道中，利用这款名为“WiFi”万能钥匙的软件，可以直接查看用户的WiFi密码、IP地址等，几乎等同于裸奔。

　　不过，即便WiFi万能钥匙隐藏了用户的WiFi密码，其网络安全的风险仍然存在。就连WiFi万能钥匙创始人陈大年在此前接受媒体时也表示，“其实安全问题几乎是所有大部分共享经济都会遇到的质疑，我们通过技术手段去降低风险。”

　　顶象技术安全专家田纪云向记者表示，个人消费者在保障网络安全方面，除了将密码复杂化外，还需定期更换密码，并设置安全邮箱。此外，应尽量不使用公共WiFi以及共享WiFi、蹭网类的工具。

　　逃不开的原罪

　　工具类软件常常可以在短时间内获取大量用户，但始终在用户留存上难以取得突破，用户大多“用完即走”，不会过多停留。老牌的工具类软件诸如美图秀秀，做了那么年的社区运营，最后还是没做起来，盈利的大头竟然是来自硬件产品——美图秀秀手机。

　　WiFi万能钥匙的变现手段现在看来仍然是工具类软件的老路子——在App中加入资讯类内容，延长用户停留时间，通过广告进行变现。央视在报道中也提到了WiFi万能钥匙的广告代理内容。

　　去年底，WiFi 万能钥匙全球轮值总裁兼首席财务官李政在一次活动上表示，WiFi万能钥匙的杀手锏是“为用户提供更多服务”，简单点来说就是在App中植入大量的附加功能，诸如新闻资讯、短视频、App、用户生活周边等。据其介绍，观看内容的用户已经过亿，且App打开时长也有所提升，已经达到了20多分钟。

说实在，WiFi万能钥匙提供的内容质量真的是不敢恭维，虽然我还是点开了一条：）说实在，WiFi万能钥匙提供的内容质量真的是不敢恭维，虽然我还是点开了一条：）

　　依托平台庞大的用户数，即便是单纯依靠广告变现，WiFi万能钥匙的收入也足以支撑起继续走下去。据李政透露，目前WiFi万能钥匙已经实现了营收平衡，主要收入来源为广告收入。

　　而除了广告变现，WiFi万能钥匙也开始尝试基于LBS（位置服务）的精准推送，试图成为一个连接人与场景的连接器。基于用户在特定场景下的行为积累，当用户到达这一场景时，可以精准地向其推送一些与其行为相关的信息和服务，可以嫁接商户的优惠信息等O2O方面的业务。

　　近几年，WiFi万能钥匙开始密集投资WiFi产业。去年，WiFi万能钥匙投资了航空WiFi服务提供商世纪空联，为飞机上的WiFi业务提供支持。此外，它还投资了一众WiFi设备研发公司和服务商。

　　陈大年对WiFi万能钥匙的前景十分看好，“从长远来看，我们的增速不会慢下来，用户都是靠口碑相传，基数越大相传的力量越大。”

　　但安全问题始终是WiFi万能钥匙逃不开的原罪，WiFi密码的共享在本质上已经对用户的信息安全造成了风险。

　　“中国人更加开放或者说对隐私问题没那么敏感，如果愿意用隐私来交换便捷性或者效率的话，很多情况下中国人是愿意这么做的。”和李彦宏一样持有这个观点的人，一定不知道，到底有多少人清楚他们隐私失窃后的后果。在他们眼里，有的或许只是图一时之便的流量韭菜。

　　编辑：赵力 杨梓铭

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