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“0元叫车”重现——网约车再掀补贴大战背后

“0元叫车”重现——网约车再掀补贴大战背后
2018年04月01日 17:54 新华网
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　　新华社北京4月1日电 题：“0佣金”“0元叫车”重现 “马甲车”增加刷单抬头——网约车再掀“补贴大战”的背后

　　新华社记者龚雯、高少华

　　“前3单立减14元”“0佣金”“明日打车0元起”——一度平静的网约车市场最近热闹非常。继3月21日美团打车登陆上海后，3月27日高德顺风车也在成都、武汉上线，同时在北京、上海、广州、深圳、杭州等地招募车主……

　　新入场“选手”掀起久违的“补贴大战”，滴滴等“老司机”也打起“反击”，乘客和司机乐得得实惠。不过，记者调查也发现，伴随大量新车的涌入，“马甲车”、刷单等乱象有所抬头，市场存在安全隐患。

　　“补贴大战”再现江湖，“下班打车回家低至0元”

　　继去年“试水”南京后，今年3月21日美团打车登陆上海，上线快车和出租车服务。据美团数据，在登陆后第三天，日订单突破30万。3月27日，高德地图宣布推出顺风车业务，成都、武汉两地率先上线，同时开启北京、上海、广州、深圳、杭州等城市的车主招募。新竞争者的加入，让乘客和司机都得到了实惠。

　　“美团打车上线后，这周都在用网约车。”上海白领胡亦昕表示，按照美团的补贴政策，乘客前三单能立减14元，相当于起步价之内的行程基本免费。之后她发现滴滴也推送了“明日打车0元起，还赠周末大额立减券！”“下班打车回家低至0元，上海全城打车单单立减14元”等广告。

　　司机方面，享受的优惠力度更大。上海的网约车司机宋先生说，滴滴对快车、专车司机的抽成比例约为20%，而美团仅抽成8%，且前1万名注册司机前三个月可以免抽成。并且，按照美团的政策，网约车司机只要每天完成10单、保证至少10小时在线，当天车费不足600元的，美团会直接补齐到600元。

　　“原来跑滴滴，一个月也就挣六七千元。美团来后，估计一个月能挣近两万元。所以，我身边的非滴滴签约司机，大部分都转投美团了。”宋先生说。

　　高德方面，虽然没有补贴，但提出了“0佣金”政策。与其他顺风车平台抽取用户10%的佣金不同，高德地图坚持对用户不抽佣，也就是乘客花多少钱，司机就能拿到多少钱。

　　“马甲车”增加，刷单乱象抬头

　　记者调查发现，在高额“补贴”和“0佣金”政策的刺激下，上海等多地网约车市场近期新车骤增，“马甲车”、刷单、服务体验差等乱象也有所抬头。

　　一是“马甲车”现象有所增加。尽管大部分城市规定，网约车应该是本地牌照，但总有一些司机钻空子，在平台注册的信息与车辆实际信息不符，由此带来一定的安全隐患。

　　记者亲测过一次，明明美团打车APP上显示的是沪H牌照的车，结果来了辆皖N打头且尾号数字完全不一样的车。不少消费者表示担忧：万一出现纠纷甚至交通事故，乘客的权益该如何保护？

　　二是刷单骗补风险再次抬头。记者了解到，一些网约车平台司机存在刷单行为。比较常见的方法是，司机事先告知刷单者车牌和位置，等后者叫车。司机接到单子后，刷单者坐车，开行约几百米后下车结束行程，双方再将补贴奖励或者利润平分。

　　三是新入局者的技术尚不够成熟，体验有待提升。“美团的导航不太准。明明司机离我只有2分钟的路程，可派单地图上却显示还有半小时，还好司机给我打了个电话，不然又要重来一次。”上海的王娟女士说。

　　给城市添“堵”，需加强动态监控

　　发展网约车，本意是为了给百姓出行带来更多选择，同时也激活一部分社会闲置车辆资源。但记者调查发现，简单粗暴的“补贴战”，会导致大量新增车辆的涌入，反而加剧城市拥堵。车辆鱼龙混杂，也存在一定安全隐患，需加强动态监管。

　　比如，据高德交通大数据显示，某平台在北京上线顺风车业务一周后，包括海淀、石景山等多个城区的交通拥堵情况，不仅没有减缓反而有所增加。

　　上海财经大学公共经济与管理学院副教授冯苏苇认为，如果有些企业为了进一步抢占出行市场，以极低的价格投入市场进行恶性竞争的话，政府部门有权调查，作出干预。

　　根据《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》、交通运输部等7部委联合颁布实施的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》和各地相关规定，开展网约车经营服务的企业，应当办理相关许可手续。对于违法经营行为，地方政府将依法依规进行处理。

　　中国社科院财经战略研究院互联网经济研究室主任李勇坚建议，监管部门应建立严格的动态监控机制，对平台行为进行严格规范；同时，网约车平台也不要一味打“价格战”，应利用大数据、云计算、人工智能等技术，优化客户体验，实现良性发展。

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