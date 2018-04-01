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加入美团滴滴大战？易到称将选出47万司机零抽成

加入美团滴滴大战？易到称将选出47万司机零抽成
2018年04月01日 17:34 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月1日下午消息，易到今日宣布将对公司现有业务模式进行一系列调整，包括免除车主佣金、实行阶梯返利、下调乘车资费等。

　　易到母公司韬蕴资本CEO温晓东表示，网约车发展8年来，一直以收取佣金为主要盈利模式，目前全行业过多注重了价格竞争，却忽视了乘客的出行体验。易到认为，乘客在车内的时间在未来几年将成为最宝贵的资源，易到将会着力这项资源的开发。

　　作为计划的一部分，易到将在4月份上线车载智能大屏，集出行服务、娱乐服务和泛生活服务等于一体，围绕用户车内时间打造新出行场景。对于车主，可按照一定比例获得车载智能大屏带来的广告收益，在接单服务基础上获得额外收入。

　　易到今日还宣布推出“免佣金+阶梯返利”计划，在全国47个地市优选47万车主，实行免佣金政策，并对车主施行阶梯返利。不过值得注意的是，免佣金政策并不是针对易到全部车主。根据易到还在乐视旗下时公布的数据，该平台拥有超过4000万平台用户和600万车主，目前的数据不得而知。

　　易到运营负责人王俊介绍，自4月1日起，北京、上海、广州、深圳等47地市的车主可于App报名申请“免佣金+阶梯返利”计划，所有报名成功的车主经易到考核后，即可免除当月佣金，并同时享受阶梯返利福利，最高返利金额为月订单收入的15%。对于首批报名车主，易到当月予以免考核。王俊表示，该计划将陆续在全国其他城市陆续实行。

　　值得注意的是，此时正值网约车行业再度掀起价格战，美团打车为向滴滴发起进攻，新进入的城市对司机前三个月免抽成，后续的抽成比例为8%左右，而滴滴目前为20%左右。

　　此外，易到同时表示，将下调乘客端价格体系，推出“全网比价，十倍返还”活动。易到将同步在全车型下调打车费，宣称乘客可在各网约车平台进行同级用车比价，如发现易到的乘车价格不是最低，易到将对高出的差额进行十倍返还。(张俊)

易到佣金抽成
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