央视点名短视频平台低龄孕妈炒作炫耀 快手回应清查

央视点名短视频平台低龄孕妈炒作炫耀 快手回应并清查

中新网4月1日电 昨天，央视《新闻直播间》节目报道了短视频平台出现大量未成年怀孕视频，以未成年生子为噱头，争相炫耀。4月1日凌晨，在节目中被点名的快手在在官方微博上做出回应，称进行了全站清查，查删封禁了一批视频和账号，同时关闭推荐功能，升级人工智能识别系统，加强核查。

3月31日，央视《新闻直播间》和《东方时空》对短视频平台上存在的大量未成年孕妇现象做了报道，提到在快手、火山小视频找出了数以百计的未成年妈妈视频，并追问短视频的底线在哪里？

在节目中，央视记者发现，这些未成年妈妈大多生活在农村或小城镇，早早辍学生子，往往是奉子成婚。她们社交面窄，生活单调，渴望被关注。当发现在如此火爆的视频平台上，靠强化低龄妈妈的属性能够受到瞩目，她们掀起了争当“全网最小妈妈”、“全村最小妈妈”的风潮。

据了解，被点名的快手平台立即对低龄妈妈视频进行了清查，于次日凌晨在官方微博向受这些视频影响的用户致歉，回应称：查删了数百个以低龄怀孕进行炒作的视频，对个别影响恶劣的账号直接封号。关闭关联推荐功能，在搜索入口进行拦截，增补了审核规则，升级人工智能识别系统，发现用户上传相关内容，将对上传账号立即处理，严重者直至封禁。

目前在快手上进行查证，已找不到低龄孕妈妈的内容，甚至“00后宝妈”已无法进行搜索。央视报道中提及的靠炒作低龄怀孕吸引粉丝的网红已经被封号，无法找到。