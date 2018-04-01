不是愚人节玩笑 网易云音乐下架全部周杰伦单曲

如果是既是周杰伦歌迷又是网易云音乐用户，今天可能会是相当痛苦的一天，3月31日晚接近零点，网易云音乐官方微博发布了一条消息称：“在我们明确希望购买版权未果后，由于版权方的突发要求，我们不得不很快下架涉及周杰伦等艺人的杰威尔版权公司歌曲。为了尽可能减少您收听相关歌曲的影响，现在强烈建议您立刻购买下列歌曲，您将终身可以收听使用。”不过目前这一条官方微博已经被删除。

在网易云音乐的App内，官方同样通过私信的方式进行了通知，通过搜索可以看到周杰伦的个人单曲已经全部变灰下架，仅有部分他与其他人合唱的作品还能够收听。对于网易云音乐的用户来说，自己喜爱的歌手因为版权问题无法收听似乎已经不是新鲜事，过去总是能看到在评论区用户对平台的鼓励。不过这次周杰伦的全部单曲下架，却多了许多不同的声音，其中用户批评的焦点在于下架前平台方似乎还在打包专辑售卖。

在前面提到的官方通知里提到“为了尽可能减少您收听相关歌曲的影响，现在强烈建议您立刻购买下列歌曲，您将终身可以收听使用。”通过点击后面跟随的链接可以跳转到一个页面，显示可以花费400元购买总共为200首的“周杰伦热门歌曲合辑”，不过目前该数字专辑也已下架，并且已售数字已经被清空，评论区也已经关闭。

截至上午9点23分，该数字专辑已经卖出超10万首

但界面娱乐记者通过翻阅之前还未被清空的评论区留言和查看微博热搜可以看到，不少昨天凌晨购买了这张数字合辑的用户，今天发现即使付费之后歌曲已经变灰无法收听。根据记者自己的体验，仅有之前购买的数字专辑《床边故事》还能够正常收听。在明确知晓没有版权的情况下，为什么平台方还能够售卖歌曲合辑？记者就该问题询问网易相关工作人员，得到的回复是这并非愚人节恶搞，他们内部正在就相关情况进行确认。

大量用户在网易云音乐官方微博留言讨要说法

这并非网易云音乐因为周杰伦歌曲版权问题被歌迷围攻，今年2月，由张艺兴担任导师的爱奇艺综艺节目《偶像练习生》的第三期节目中，将周杰伦的歌曲《半兽人》进行了改编进行比赛，事后并将改编后的歌曲在网易云音乐上进行上架售卖。尽管爱奇艺与网易云音乐都未就此事作出回应，仅仅是将相关歌曲下架，但已经给不少周杰伦歌迷留下了不良印象。

网易云音乐的版权问题由来已久，在国内在线音乐平台中，腾讯音乐拥有的版权无疑是最多，有说法称全球范围内200多家唱片公司持有数字音乐的版权，目前90%以上都已被腾讯音乐拿下。虽然网易云音乐也有爱贝克思（avex）、米漫传媒、Kobalt Music、丰华唱片、天娱传媒等多家公司的音乐版权，但显然面对腾讯音乐牢牢掌握的环球音乐、华纳音乐、索尼音乐全球三大唱片公司，网易云音乐在版权方面要明显弱势不少。而这一次涉及到的有关周杰伦歌曲版权的威尔版权公司，也早就与腾讯音乐达成了合作。

过去能在云音乐平台上收听一些主流歌手的歌曲，主要依靠音乐平台间的版权转授。而就在去年8月，由于跟腾讯音乐的转授谈判不顺，网易云音乐被迫下架了量级在网易云曲库的1%左右的歌曲，导致不少用户的歌单中又出现了一些变灰的曲目。

去年8月网易云音乐就遭受过一次版权打击

就在平台方因为版权问题大打出手的时候，去年10月，国家版权局约谈境内外音乐公司及国内几大网络音乐服务商，要求对网络音乐作品应全面授权、避免独家授权。

国家版权局版权管理司副司长段玉萍在接受《人民日报》采访时提到：“网络音乐服务商抢夺独家版权、哄抬授权价格，这不利于音乐作品的广泛传播，不利于广大网民和听众对音乐的使用，不利于本土音乐的创新创造，也不利于网络音乐产业的健康发展。独家授权的模式还可能导致盗版的反弹，会破坏来之不易的网络音乐版权良好秩序。”

正是在这样的背景下，随后几家在线音乐平台巨头都开始各退一步，去年9月腾讯音乐联合阿里音乐共同宣布， 双方已经完成了相关的版权转授合作。虾米音乐获得了包括环球音乐、华纳音乐、索尼音乐等三大唱片的欧美版权，杰威尔、林暐哲音乐社、福茂唱片、时代峻峰等华语版权，YG、CUBE等日韩版权；而TME旗下的QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐也拿到了滚石音乐、相信音乐、华研音乐等华语版权，以及BMG的欧美版权（也有部分华语版权）和SM的日韩版权。

今年2月，网易云音乐终于实现了去年8月声明中的“加速这部分歌曲的恢复”，因为腾讯音乐与其就网络音乐版权合作事宜达成一致，相互授权音乐作品，达到各自独家音乐作品数量的99%以上。

三月份阿里音乐与网易云音乐达成版权互授合作

同时上个月月初，刚刚从虾米音乐手中接过华研国际音乐版权的网易云音乐，随后也与阿里音乐达成音乐版权互相转授权的合作。同时，网易云音乐将天娱、爱贝克思（avex）、丰华、华研国际等四家音乐版权转授给阿里音乐，阿里音乐将滚石、S.M。、BMG等三家音乐版权转授给网易云音乐。

至此如今国内三大在线音乐平台都已经达成了版权方面的合作。不过99%这一数字乍一看非常惊人，但在日常使用中，还是会发现各方都还是会小心与提防。比如版权归属于网易云音乐的华研音乐旗下歌手林宥嘉、田馥甄、SHE等人的歌曲现在依旧无法在腾讯音乐上收听。