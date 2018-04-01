银行加速转型：五大行人员缩减近3万 科技岗位增加

张漫游

银行转型升级步调提速，直接体现在员工结构变化上。

五大国有银行在2017年总共减少员工达2.7万人。梳理五大行人员变动结构，《中国经营报》记者注意到，总体上，前台岗位人员有所减少，后台科技岗位人员增加；而从细分看，前台柜员规模减少，营销岗位及个人银行岗位员工有所增加。

业内人士认为，上述变化不仅是由于金融科技渗透进银行，更是银行在消费升级的背景下，为更好地应对行业竞争及提供更优的金融服务而做出的调整。

人工智能倒逼基层岗位缩编

“与其说是银行削减了员工数量，不如说是稳中有降，银行在进行转型的同时调整了员工结构。”某股份制银行管理层人士告诉记者：“人员总量是有所减少的，主要是随着金融科技渗透入银行服务的方方面面，能被人工智能替代的岗位人员数量多呈减少趋势，主要体现在柜员岗位数量变化上。”

数据显示，截至2017年底和2016年底，农行柜面人员分别约为13.84万人和14.76万人；同期建行营业网点和综合柜员人数分别约为18.26万人和18.99万人，均呈现下降趋势。

工行董事长易会满在该行业绩报发布会上介绍道，2017年，该行对线下网点进行统一改造。目前，工行有1.6万家线下网点，其中，1.5万家实施了智慧银行改造，有200余种业务可以通过智慧银行实现，去年服务的客户数达4.5亿人次，通过智慧银行服务客户，该行减少了70%的服务时间。据了解，2017年，中行电子渠道对网点业务的替代率达到94.19%；且该行加快推进了网点智能化升级改造，智能柜台网点覆盖率达80%。

近日，中国银行业协会正式发布《2017年中国银行业服务报告》（以下简称《报告》）显示，2017年银行业金融机构离柜交易达2600.44亿笔，同比增长46.33%；离柜交易金额达2010.67万亿元，同比增长32.06%；行业平均离柜业务率为87.58%。且银行电子渠道深化创新，网上银行、手机银行业务快速增长。《报告》显示，全年网上银行交易达1171.72亿笔，同比增长37.86%；交易金额达1725.38万亿元，同比增长32.77%；网上银行个人客户达14.31亿户，同比增长17.32%；企业客户达0.29亿户，同比增长9.56%。

某国有银行分行行长认为，基层员工缩编还在某种程度上能够减少人力成本，在利率市场化、竞争加剧的背景下，银行在获得营业收入的同时也需要通过控制成本来获取利润。

记者注意到，目前银行的成本依然很高。数据显示，2017年，建行成本收入比较上年下降0.54个百分点，达到26.95%，但建行员工成本达到962.74亿元，较2016年增加34.27 亿元，增幅3.69%。

不过，中行国际金融研究所研究员赵雪告诉记者，基层员工缩减的情况也因银行而异。“对于部分想要扩张网点的中小银行，可能需要增加基层网点服务人员。”

如2017年底，浙商银行员工总数为1.32万人（含劳务派遣人员），比2016年年末增加1909人，其中，柜面人员1580人，2016年同期，浙商银行柜面人员1531人。

员工结构调整稳中有降

人员结构的变化，不仅是由于金融科技融入银行服务的各方面，更能折射出银行为了适应消费升级而进行的战略调整布局。

以工行为例，近年来，工行持续推进该行的互联网金融战略。在2017年推出了e-ICBC3.0版本，且对该行整个科技金融从体制、机制、产品、流程以及IT进行了全方位的改造。与之相匹配的，是该行科技型人才的增加。数据显示，截至2016年底和2017年底，工行信息科技岗位员工占比分别为3.2%和3.3%，即人数分别为14775人和14950人。

同时，中行董事长陈四清在业绩报发布会上透露道，该行在科技人才方面将会有大动作，会向社会招聘一批科技人才，该行管理层人士补充道，未来3~5年要发展为数字化银行，金融科技人才占比要达10%。

“我们学院主要负责对银行后台员工的培训，近年来，培训课程逐年增加。”某国有银行培训学院的讲师告诉记者，“科技岗位员工一直在扩招，但招聘压力也很大，根本招不满人。在风控管理方面的人才培养也很重视，近两年培训量也在不断加大。”

又如建行，该行董事长田国立介绍道，该行在推进零售优先战略，零售业务贡献度和主要业务市场份额持续提升。反映在员工结构上，截至2016年底及2017年底，建行个人银行业务员工人数分别为39116人和40239人。建行在该行年报中披露道，2018年该行要继续推进零售优先战略，也要实施金融科技战略，抢占金融科技融合发展制高点。

消费成为推动中国经济转型增长的主要动力，为商业银行零售业务快速发展创造了广阔的空间。商业银行发力零售，就需要以客户为中心，结合互联网思维和系统思维，发挥渠道优势，加快推进零售业务发展。同时，记者注意到，一些银行员工转岗为营销人员，赵雪认为，一方面是为了给客户提供更好的服务，另一方面是为了应对行业竞争。

“银行员工规模降低不会一直持续。”上述股份制银行管理层人士告诉记者，未来无法被人工智能和互联网金融取代的岗位会变得更有价值，包括高级产品经理、高级分析师、高级审查经理、理财师、高级IT人员等，这些人的数量会相对增加。