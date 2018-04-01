唐人影视IPO：去年上半年仅一部网剧实现收入

陈金 李静

近日，新三板上市公司天津唐人影视股份有限公司（以下简称“唐人影视”）发布公告称，已于近期向中国证券监督管理委员会天津证监局（以下简称“天津证监局”）提交了上市辅导备案登记材料，拟申请首次公开发行股票并上市。

公开信息显示，唐人影视于2016年4月挂牌新三板，目前估值仅为30亿元左右，其IPO辅导机构为中信建投证券股份有限公司。据悉，知名演员胡歌持有唐人影视80.5万股，占比0.76%的股权，为公司第十大股东。

值得注意的是，出品过多部爆品古装剧的唐人影视，2017年上半年实现销售收入1.3亿元，相比2016年同期下降64%，税后净利润同期减少71%。业绩的大幅波动，以及部分艺人的解约出走，是外界长期议论的热点。唐人影视的董秘办工作人员告诉《中国经营报》记者：“目前唐人影视正处在缄默期，全年财报即将发布，具体数据要等财报发布后才能公布。”

业绩波动大

据2016年唐人影视年报显示，2016年该公司实现收入 4.2 亿元，与2015年同期 的2.9 亿元相比，增长45%；实现利润 1.34 亿元，较2015年同期增长51% 。但《中国经营报》记者注意到，唐人影视在2017年上半年仅实现销售收入1.3亿元，相比2016年同期下降64%，营业成本0.6亿元，同比下降61%。税后净利润0.37亿元，同比减少了71%。对于影视制作企业而言，营业收入及经营活动现金流量具备一定的周期性，即影视作品从启动投资开始拍摄到实现销售收入并回笼资金往往需要一年以上的周期，普遍存在跨期现象。但如此大幅度的营收下滑无疑会给唐人影视的现金流产生负担。

对此唐人影视解释称：“受影视剧拍摄及电视台排播等因素影响，2017年上半年实现收入的只有一部网剧，而去年同期是四部电视剧。”记者梳理发现，相比2016年上半年已完成制作并在湖南卫视、江苏卫视和东方卫视上线的《女医明妃传》《青丘狐传说》《旋风十一人》《仙剑云之凡》，2017年上半年唐人影视只有一部网剧《无心法师2》。

据公开资料显示，随着2017年下半年唐人影视的资金回笼，包括《三国机密》等项目的销售收入回款，各项财务指标将有所改善。截止到3月30日14时，腾讯视频显示《三国机密》累计播放量达2.8亿。此前唐人影视总裁蔡艺侬在接受媒体采访时也曾回应称：“《三国机密》这部剧的收入肯定超过4亿（元），而且传统媒体和海外发行的收入还没计算进去。”

值得注意的是，2017年9月唐人影视的第三大股东，浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称“浙数文化”）已分别向紫龙互娱、祖龙游投资转让其持有的唐人影视的7.59%全部股权。股份转让完成后，唐人影视实际控制人王一将持有公司49.08%的股份。

对于此次交易目的，虽然官方给出的说法为：“目前浙数文化集中优势资源聚焦三大主业——数字娱乐、数字体育和大数据，加速转型战略，且本次退出拟可实现合理投资回报。”但外界仍有声音认为，交易原因是由于浙数文化不看好唐人影视的发展前景。

对此，《中国经营报》记者向浙报传媒的董秘办进行核实，其工作人员告诉记者：“唐人影视是我们投资的一个小项目，并不像外界传言的那样不看好唐人影视的发展，只是公司正常的商业运作。浙数文化副总经理李庆先生将继续担任唐人董事，影视只是公司板块中的一部分，之后会根据公司的产业情况来决定是否加投影视领域。”

古装剧遇冷？

唐人影视以内容制造为主,业务包括影视投资、影视制作、艺人经纪等。作为一家以古装剧起家的影视公司，曾打造出《仙剑奇侠转》《天外飞仙》《步步惊心》等多部古装剧爆款。也捧红了胡歌、刘诗诗、袁弘、蒋劲夫、林更新、娜扎在内的一众演员。

但如今，唐人影视的头部艺人纷纷成立了自己的工作室，袁弘、刘诗诗选择不再和唐人续约，另外，林更新、蒋劲夫、金晨等人和唐人影视的解约风波不断。似乎每一个解约事件都闹得沸沸扬扬，这使唐人影视不得不培养新人，降低对头部艺人的依赖。一位业内人士告诉记者：“这种职员流动十分正常，经纪公司是做演员生意的，但是经纪公司不能只把眼光放在演员身上。”

为了吸引头部明星，唐人股份曾以股权绑定艺人的方式增强头部明星与公司的联系。据2016年年报上海艺立持有唐人影视4.93%股权，经换算，胡歌、刘诗诗、娜扎曾分别持有公司2.47%、1.18%和0.2%的股份，但如今，刘诗诗清空了股权，胡歌也减持了1.71%的股份，目前持股比例降至0.76%。根据浙数文化以2.272亿元转让其持有的7.59%股权，唐人估值达到30亿元。

面对头部明星的相继出走，不断有粉丝质疑唐人影视的经纪人资历不够，对艺人公关宣传欠缺等。娜扎的粉丝@小丸子爱nz在微博直言娜扎缺少专业团队，娜扎工作室失责，甚至“九问唐人”质疑公司的宣传能力，不利于艺人的未来规划。此外，唐人影视2017年半年报还爆出员工总数的锐减，由2016年末的169人减至130人。对此，唐人影视表示，“本期员工总数减少，主要是由于动画部门人员整合导致，后期会逐渐增长。 ”

实际上，古装IP遇冷也是唐人影视面临的问题之一。由于监管政策的不断开展，监管层开始大力扶持现实主义题材电视剧。现有古装剧剧本水平参差不齐，内容和造型都常受到观众诟病。特别是古装大剧《如懿传》迟迟未播，让更多的投资者选择静观古装剧发展。

“古装剧市场正在重新回归理性。”相关业内人士告诉记者，“古装遇冷在影视行业属于正常的现象，无论什么题材都有起有落，对于目前市场，现实主义题材将得到更多的支持。”