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美团滴滴或暂停竞争业务 互相持股人员合并

美团滴滴或暂停竞争业务 互相持股人员合并
2018年04月01日 11:10 蓝鲸TMT
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　　新浪科技注：今日为愚人节，请大家审慎对待。

　　摘要： 市场传言称，国内O2O生活服务商美团点评与滴滴正欲暂停竞争业务，转向合作。美团打车业务，滴滴停止外卖，已开展的业务和人员并入对方，合并消息或最快于清明节前后宣布。

　　蓝鲸TMT频道4月1日讯，近日市场传言，国内O2O生活服务商美团点评与滴滴正欲暂停竞争业务，转向合作。美团打车业务，滴滴停止外卖，已开展的业务和人员并入对方，合并消息或最快于清明节前后宣布。

　　据该消息人士称，两家公司将互相持股，但程维、王兴不进入对方董事会。持股方式为增发新股，双方协商焦点在于持股比例。消息人士表示，此举系投资人不愿烧钱而强力推动，一旦达成则滴滴美团即将到来的上市估值都将稳定，是双赢。

　　蓝鲸TMT记者就此向滴滴、美团两方求证，截至发稿未得到回复。

　　美团与滴滴这两只独角兽在核心业务上的战争始于去年年末。

　　去年12月，美团宣布在国内包括北京、上海、杭州等6个城市上线打车业务，因未取得网约车经营牌照而遭多地监管部门约谈。日前美团打车登陆上海，上线三天宣布日订单量突破30万单，据媒体报道，美团点评CEO王兴透露，美团打车在上海已经拿到1/3的份额，

　　滴滴在去年同时期宣布开展外卖业务，首批将进入全国九大城市，包括无锡、南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门，此前有消息传出滴滴计划于4月1日在无锡上线外卖业务。

　　而在核心业务遭遇反攻后，媒体报道称，美团方面要求骑手和商家二选一——就像美团打车在南京上线时滴滴所做的一样。目前美团官方未作出明确公开表态。

　　有市场人士分析认为，滴滴与美团此类体量公司，一旦全面“开战”，市场竞争态势将倒退回滴滴快的补贴大战时期，对于市场环境缺乏正向导向。

　　另据外媒近日报道，美团点评公司正在准备港股IPO事宜，已经接洽了美银美林、高盛集团以及摩根士丹利三家投行，最快于今年晚些时候在香港启动。

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