央视：16岁小妈妈被推成网红 网络平台底线在哪？

独家调查：16岁“小妈妈”竟被推成“网红” 网络平台底线在哪？

来源：央视新闻公众号

近年来，短视频与直播平台不断被曝出低俗、色情、造假等乱象，记者长期调查发现，这些平台内还隐藏有一个混乱的少年儿童交往圈。恋爱、怀孕、生子……这些现实生活中未成年人的禁忌，都被轻易打破。其中许多行为，不仅是对伦理道德的无视，甚至触碰了法律的底线。

孕妈扎堆炫耀：未婚生子成“荣耀”

你能想到，下图中的这位不到16岁的女孩已经是妈妈了吗？她怀中抱的婴儿，就是她自己的孩子。

而下面的这个女孩，也是一位16岁的小妈妈。

这些并非极端个例。

在某些短视频平台上，有数以万计的相似视频。尽管我国《婚姻法》明确规定，未达到男二十二周岁、女二十周岁的法定婚龄，婚姻不受法律保护。但在这个社交圈里，低龄生子不但不需要隐藏，反而能成为炫耀的资本，为自己带来更多的关注。

上图中这个17岁的姑娘，拥有两个孩子和五万粉丝，作品经常登上网站热门。她会在每条视频的封面，不厌其烦地强调自己生娃多、当妈早。

在某网站上，“14岁早恋生下儿子”，“全网最小二胎妈妈”都有三四十万次的播放量。

记者发现，这些未成年妈妈大多生活在农村或小城镇，早早辍学生子，往往是奉子成婚。她们社交面窄，生活单调，渴望被关注。当发现在如此火爆的视频平台上，靠强化低龄妈妈的属性能够受到瞩目，她们掀起了争当“全网最小妈妈”、“全村最小妈妈”的风潮。

“快手”网红大多早恋早孕

在“快手”App上，19岁女孩杨清柠，是最受欢迎的网红之一。

18岁生孩子的她，和孩子的父亲王乐乐，共计拥有4500万快手粉丝，一次晒孩子的直播，能收到280万次点赞，影响力非同小可。杨清柠怀孕后，几位17、8岁的网红也争相宣布怀孕，早孕成了一种时髦。

至今，记者已在快手、火山小视频等平台中，找出了数以百计的未成年孕妇、未成年妈妈和未成年二胎妈妈。

官方选送00后怀孕私奔视频上热门

早婚早育现象在我国很多地方的农村一直存在，而短视频平台则把这种现象推送到大众面前。记者发现，短视频平台绝非无辜，它提供的平台，严重影响了少年儿童，起到了相当恶劣的作用。

上图是一对来自农村的00后小情侣，当天是他们直播私奔的第65天。他们的账号不但没有受到限制和查封，反而，两人尽情展示亲昵的视频，却成为官方推送的热门，每条都有几万到几十万不等的播放量。

这位00后女生只有1000多个粉丝，并不算网红。然而，只要她讲述怀孕四个月、却不敢告诉父母的故事，视频就会登上官方热门，被播放几万甚至几十万次。

平台智能推荐成为“未成年妈妈”推手

记者在调查中，还发现平台的智能推荐功能也成为了未成年妈妈背后的推手。在一位17岁妈妈的主页，点开一个小三角就会出现一栏“你可能感兴趣的人”。随机点开一个，出现了一位18岁妈妈。她的主页里再点一下推荐，又找到一个小妈妈。

系统源源不断地向记者推荐好友，包括一个叫“04年的小妈咪”。她写道：13岁的孕妈妈。有经验的姐姐们教教我怎么生孩子，怕疼。

平台不但没有对此进行处理，竟然还将相关内容推荐给其他用户。

中国社科院青少年与社会问题室副主任 田丰：

如果青少年第一次看到不好的视频，它会继续推送，给青少年有一个非常负面的影响，觉得身边世界都这样。他觉得这种不正常的或者是违规的这种行为反而是正常的。

相关平台会承担什么法律责任？

让未成年少女怀孕生子，这不仅触犯社会道德底线，也是触犯法律的事情。根据我国《刑法》规定，与未满14岁的少女发生性行为，不管是否自愿，都按强奸罪论处。

而在网络平台上大肆传播相关视频，甚至进行炫耀，以此博取眼球，这传播的又是怎样一种扭曲的价值观？对广大的未成年人又会产生怎样的负面影响？

如果说，个别未成年人是无知，那么他们的父母，平台的管理者，也是无知吗？还是无视？

相关网络平台，对这些视频的传播不仅不及时拦截，反而推波助澜，为博眼球、抢流量对此进行推送，完全置社会责任于不顾，这些平台将会受到怎样的监管，是否会负法律责任，央视新闻也将继续关注。