盒马鲜生开启狂奔模式 多方探索寻求破局

刘旺 孙吉正

与13家全国性地产商签订战略合作协议、目标开店100家、与1919酒类电商平台达成合作、推出盒马云超、上线“盒尔蒙”频道……在半个月的时间内，盒马鲜生在不同领域进行了诸多探索。

一系列动作布局似乎表明，盒马鲜生又开启了狂奔模式。不过，争议也如影随形。近期盒马鲜生的生鲜产品存在“绑蟹绳比螃蟹重”的情况，并受到业内的持续关注。

零售专家胡春才分析认为：“盒马鲜生与地产商进行合作，可以理解为两方面。第一个就是造势，宣传自身品牌及客流效应，吸引其他地产商引进盒马鲜生；另一个方面就是为日渐成型的阿里巴巴零售版图找寻突破点，在门店数量上进行新一轮的扩张。盒马鲜生主营生鲜业务，品类单一，不利于消费黏度的培养，在顾客服务上不下足功夫，是一个很危险的事情。而作出的诸多升级则是一个摸索的过程，具体哪种道路能够走通，还需要不断的尝试。”

盒马鲜生相关负责人对《中国经营报》记者表示，除了盒马云超外，在4月1日，盒马鲜生还将上线一个24小时业务，但具体细节不方便透露。

狂奔的盒马

记者了解到，自2016年1月面世以来，盒马鲜生在全国范围内已经开设了37家门店。其中，上海16家，北京8家，深圳和苏州各3家，杭州与宁波各2家，成都、福州、贵阳各1家。

而就在近日，盒马鲜生突然加快了布局节奏。3月28日，在战略发布会上，盒马鲜生与包括印力、新城、恒大、碧桂园、融创、世茂、佳兆业、中海、复地、银泰、合景泰富、居然之家、佳航商业在内的13家全国性地产商签订了新零售战略合作协议。据了解，此后盒马鲜生的门店将会进驻到每一位合作伙伴旗下的项目中。

业内人士看来，此次与多家地产商合作，是盒马鲜生在全国范围内加速扩张的信号。同时也有专家指出，这或许与阿里巴巴零售版图的扩张瓶颈有关。

记者了解到，目前国内零售业两大阵营中，阿里巴巴阵营中拥有银泰百货、苏宁易购、三江购物、联华超市、高鑫零售旗下大润发与欧尚；而腾讯阵营中包括永辉超市、家乐福、步步高等。但自去年收购高鑫零售之后，阿里巴巴在零售版图上的扩张似乎停下了动作。

和君咨询合伙人、连锁经营负责人文志宏分析认为：“阿里巴巴目前拥有广阔的新零售版图，但其强硬的收购方法，遭到了一些传统零售企业的不满。目前国内大型零售企业基本被两大阵容瓜分殆尽，阿里巴巴新零售模式的扩张也遇到了阻碍。盒马鲜生与地产商进行合作，进驻地产项目，既免去了与腾讯在资产上的正面冲突，也在另一方面间接地扩充自己的门店阵营，一举两得。”

胡春才也表示：“不排除这是阿里巴巴扩张零售版图的新手段。盒马鲜生这么做对自身发展也是有益处的，通过战略发布会与13家大型的地产商进行合作，无疑是一个造势的行为。通过宣传吸引其他地产商与之进行合作，突出自身的客流影响力和宣传新零售概念，带给自己较低的地产租金。”

事实上，在早先便有零售企业与地产商合作的案例存在。沃尔玛曾与万达、建工集团、深源地产等地产商签订合作协议，在万达、建工集团引入商超项目时，会优先考虑沃尔玛。

而在新零售竞争如此激烈的今天，争夺地产商资源，似乎又成为了新零售领域一项“战争”。早在盒马鲜生之前，苏宁易购就率先发力。2017年12月19日，王健林、孙宏斌等300家地产商参加了苏宁易购举办的智慧零售大开发战略暨合作伙伴签约仪式，多家地产商与苏宁结盟。当日，苏宁控股集团董事长张近东宣布，未来3年苏宁将拓展至2万家互联网门店。

除了盒马鲜生、苏宁易购之外，2017年10月24日，京东也宣布进军房地产业务，并定位为服务平台，但不会涉足房地产开发业务，将围绕商业地产、产业地产等领域搭建团队，与开放商、代理商定制式合作。就在进军房地产业务的不久后，京东推出了新零售品牌7FRESH。

文志宏告诉记者：“零售企业与地产商之间合作，能够拿到具有相对优势的地理位置，同时提前签订协议，也能够享受到地产商提供的定制化服务。而地产商也希望通过零售企业的品牌效应带来客流，同时对地产项目的招商带来有利条件。新零售已经走过模式的探索，各个企业纷纷进入扩张期，地产商也成为了新零售领域抢夺的战略性资源。”

寻求升级

事实上，在近半个月以来，盒马鲜生不仅在门店扩张上进行加速，在产品结构上，也一直做出寻求升级的动作。

3月19日，盒马宣布，成人用品频道“盒尔蒙”正式上线，这是盒马第一次在生鲜之外，为某一品类开辟专属通道。随后，盒马鲜生方面透露，盒马云超将于4月1日在北京上线，SKU限定2万以内，配送时效延长为次日达。比盒马鲜生实体店多出了厨具、日百、美妆等品类。

此外，在成都春季糖酒会期间，盒马鲜生与1919酒类电商平台签订战略合作协议，双方将在酒类供应链及新零售领域进行深度合作，在销售端与上游酒厂方向均有合作。

在文志宏看来，盒马鲜生进行多领域探索的背后，是其固有模式及生鲜业务发展遇到瓶颈。“盒马鲜生的基本模式是已经跑通的，但不意味着有长远的发展前景。以生鲜为主的品类，并不代表着就有超高的利润。”

而就在盒马鲜生进行产品结构升级动作的同时，其主要的经营品类——水产产品，在近日却被曝光出顾客购买螃蟹遇到“绑蟹绳比螃蟹重”的情况。而在事件曝光初始，盒马鲜生门店负责人并不认为捆绑绳子有问题，并表示属于行规。相关媒体也披露，绑蟹绳确实不是盒马鲜生所独有，不少海鲜和水产在使用时都有使用。但随后，盒马鲜生CEO侯毅表态：“就算全世界都这么卖，盒马也不能。”

但记者于近日走访位于北京的盒马鲜生西直门店发现，“橡皮筋梭子蟹”仍然存在。工作人员表示：“这样的目的是为了防止顾客被夹伤。”

同时记者了解到，盒马鲜生水产品类的经营成本也较高。盒马鲜生西直门店的工作人员对记者表示：“一般情况下，在加拿大、美国采购的产品，会在24小时之内运达我们的卖场。而且在卖场中，水池里的水都是经过特殊调配的，设备都是专用于养殖的，以此来保证海鲜能够存活。但消费者购买回家的话，只能保证两天的生存期。”

一位熟悉水产行业的翁先生告诉记者，海鲜在卖场中的养殖环节，其实就相当于在水族馆中生存。卖场会根据海鲜品类根据不同盐度、适度、氧气的水，模拟海洋中的生存环境，有的甚至直接用海水，以保证海鲜的存活。其经营成本也就自然很高了。

胡春才分析认为：“水产品类本身就要考虑许多的隐形成本，包括运输、养殖、环境的构建等一系列因素。本身盒马鲜生的主要品类就是水产，按照目前的盈利情况是无法覆盖这些成本的。所以盒马鲜生亟待进行升级。”

记者了解到，4月1日盒马云超将于北京上线。较之前升级的地方在于拥有了超过2万个SKU，比盒马鲜生实体店多出了厨具、日百、美妆、承认等品类。而在之前，盒马APP就曾上线SOS入口，提供包括电池、充电线、插座等日常急需产品。

文志宏告诉记者：“盒马云超提供的服务及商品，其实业内其他平台像多点、京东到家等都能提供，盒马云超的进入，就意味着要和其他平台进行流量的竞争。盒马鲜生本身自带网红IP，而能否充分发挥IP热点，也要看后期的探索。而随着后期单量的增长，给盒马鲜生配送带来的压力也会与日俱增，如何保证配送时效性，是盒马鲜生需要考虑的。”

同时，盒马鲜生也跨界与酒类电商平台1919进行战略合作。根据协议，1919成为了盒马线上全国市场的酒类供应商，双方基于大数据和消费画像，将从1919旗下10000多款酒类产品中，为盒马鲜生的消费者精选更契合当地消费市场的产品。

对此，文志宏表示：“盒马鲜生与1919进行合作，在酒类供应链、产品配送等方面都能获得不小的收益。但目前的酒类电商领域竞争也极其激烈，在这个时候进入，效果如何还要看盒马的具体运作。”

而胡春才则认为：“目前的盒马鲜生面临着两个问题：一个是SKU数量过少，消费者黏度不够；另一个是‘店仓’模式带来的高运营成本。就目前来看，上线盒马云超、提升单位坪效等探索，未来还是会有效果的。”