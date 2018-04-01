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《星际特工》巨亏：Netflix欲收购吕克-贝松电影公司

《星际特工》巨亏：Netflix欲收购吕克-贝松电影公司
2018年04月01日 08:58 新浪综合
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　　来源：cnBeta

　　据外媒报道，由法国导演吕克·贝松及其电影公司EuropaCorp.于去年推出的CGI电影大片《星际特工：千星之城》没能在暑假引爆大银幕，最终只能以票房惨淡收场。根据法国网站Capital最新的报告了解到，Netflix计划收购这家公司并且已经进入谈判后期。

　　EuropaCorp.创建于1999年，《超体》、《飓风营救》系列、《玩命快递》系列、《太空一号》、《暴力街区13》、《杀手：代号47》、《致命黑兰》等片则都出自这家公司。然而去年年底，EuropaCorp.却因表现不佳而损失了8300万美元，几周后，有媒体曝出已经有多位买家都表达了收购这家正在为其债务而苦苦扎挣的电影公司的兴趣。

　　今年1月底，《名利场》报道称，Netflix正在跟EuropaCorp.协商收购一事，另外前者还希望吕克·贝松能为Netflix独家执导几部影片。Capital则表示，两家公司在2月份几乎达成了协议，该协议将让Netflix拥有运营EuropaCorp.的权限。

　　收购这家电影公司对Netflix来说意义非凡，这将进一步加大其在与亚马逊、Hulu、苹果迪士尼等公司的原创内容竞争中的优势。去年，Netflix称要为18年的原创内容投入80亿美元的资金并由此发行了《玉子》、《光灵》等独立制作影片。令人惊讶的是，这家公司还在今年发布了曾被派拉蒙等公司数次推迟的《科洛弗悖论》。

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