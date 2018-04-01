“宠物猫”价格超70万元：揭秘巨头“伪区块链”游戏

张靖超

小米的区块链产品终于浮出水面。日前，一款名为《加密兔》的区块链宠物游戏开始内测，这是继百度金融、360等互联网公司后，又一发行此类游戏的公司。

据悉，区块链宠物游戏的原型是基于以太坊ERC721协议开发的《CryptoKitties》，该游戏自2017年11月上线后，游戏中的宠物猫价格不断走高，此后效仿该游戏的各类宠物也纷纷受到热捧。

据媒体报道称，《CryptoKitties》（谜恋猫）甚至创下了单只宠物猫超过70万元人民币的数字物品交易纪录，甚至一时达到以太坊交易总量的30%，造成以太坊整个网络的堵塞。而百度于今年2月推出的《莱茨狗》被爆曾在淘宝平台被炒到20万元一只。

《中国经营报》记者注意到，目前国内互联网公司正在将区块链宠物游戏和法定货币撇清关系，但有关《莱茨狗》《加密兔》的抢注软件却水涨船高。“严格地说，除了《CryptoKitties》外，大部分类似的游戏实际上都是伪区块链。”能源区块链实验室创始人曹寅向本报记者表示，“这是一种擦边球式的产品，以游戏之名，却有数字资产之实。背后透视出区块链技术在现实基础设施、法规机制方面的不成熟与缺憾。”

投机品之嫌

《CryptoKitties》上线不到一周的时间，就已促成了价值逾1200万元人民币的以太币交易，短短3个月时间内共卖出28万只虚拟宠物猫，更是创下单只宠物猫超过70万元人民币的数字物品交易纪录，甚至一时达到以太坊交易总量的30%。

截至目前，该款游戏已经吸引150多万用户，总交易额已经超过2.5亿元人民币，这款游戏除了带来可观的流量和庞大交易量之外，还成功吸引了大量投资人的关注。另据媒体报道，上线仅仅一个月后，开发该游戏的工作室 AxiomZen 就完成了 7000万美元A轮融资。

此后陆续出现的区块链宠物游戏中的宠物在交易时，也陆续与代币直接挂钩，之后再兑换成法定货币，借由宠物独一无二的特性、以及初代宠物前后的差价，这些虚拟宠物便拥有了投机价值。

3月28日，本报记者通过百度APP搜素进入《玩客猴》页面，在进行注册时，要求与迅雷的链克钱包进行绑定，且认证时需要交纳0.39个玩客币。

“这应该是一个私链下的宠物游戏，这里的通用货币就是玩客币，买卖猴子只能直接使用玩客币。”在一个名为玩客猴的付费QQ群里，一位曾参与买卖玩客猴的玩家告诉记者，“在今年1月下旬，迅雷关闭玩客币的交易后，猴子是可以借助玩客币进行投资的。”

“我卖过一个2代猴和一个1代猴，都是在元旦那会儿干的，那时玩客币的价格和猴子的价格疯涨，但我是在一块钱一个玩客币的时候进入的，猴子也是抢到的，不是从别人那买来的，卖的时候玩客币已经涨到4块钱一个，而且猴子的价格也有所溢价，所以说几乎是净赚了5倍以上。”该人士说，“现在主要是玩客币的交易成本太高了，所以我现在改投以太马了，有1代和0代，这将来肯定能长到两万块钱以上。”

不过对于《玩客猴》的游戏，迅雷却在极力撇清关系。“目前这种第三方游戏，不是我们官方推出的，还请多多注意。”迅雷方面告诉记者：“这种宠物游戏目前市面上确实有很多，但都不是我们推出的，我们已经与ICO划清了界限。”

此外，自媒体《创业家》3月23日的报道《揭秘“莱茨狗”神秘团队：百度金融在区块链的布局和野心》中，贴出一张通过淘宝出售带有天使翅膀的莱茨狗，售价高达20万元。不过在3月26日，本报记者再度通过淘宝搜索莱茨狗时，发现有关商品已经全部下架。

记者就上述“天价莱茨狗”以及商品下架一事的原因，以及是否涉嫌违反央行对数字资产的有关规定，向百度金融方面询问。不过截至记者发稿时，对方未予以回复。

布局的野心

自《CryptoKitties》诞生后，这种区块链游戏在国内迅速风靡。

去年12月27日，一款基于迅雷玩客币钱包的在线收集养成类游戏上线，通过掘金分数来获得平台收益分成；2018年1月6日，网易内测一款区块链宠物游戏《招财猫》，可以使用数字货币进行支付交易；2018年2月5日，百度金融《莱茨狗》上线；2018年2月9日，网易推出第二款区块链产品“星球”，免费挖钻石游戏；2018年2月14日，360公司推出基于区块链技术的宠物猫，每位用户可以预约领养一只1代猫，首批限量5万只；2018年3月14日，小米区块链宠物《加密兔》测试版上线。

不过与《CryptoKitties》不同的是，百度金融、网易、360官方都极力撇清投机品属性，而且在“游戏”过程中，往往需要通过使用该公司旗下的其他产品，进而获取宠物成长、或购买宠物所需的游戏内货币。

以《莱茨狗》为例，并没有像《CryptoKitties》一样同时发布繁育系统，这就意味着《莱茨狗》在玩法上并不具备一个“买卖-繁殖-买卖”的闭环结构，即无法成为像《CryptoKitties》一样的产品。所以，用户想要获取稀有程度高的“莱茨狗”，暂时只能靠不断更换新账号抽取，而且《莱茨狗》明确不与法币挂钩，游戏内货币“微积分”的流通仅限于游戏内部和百度系产品间的相互流通。

值得注意的是，普通用户在官网凭百度账号只能抽取“莱茨狗”1只，但如果在百度钱包APP内登录这个账号，则可以额外再抽取1只，因此每个账号可以通过两个渠道获得共2只“莱茨狗”。

而网易于今年2月发布的《网易星球》，声称也是基于区块链技术推出的一款产品，而使用《网易云音乐》《网易云课堂》等网易旗下产品，可获得原力，原力越高，可获取的黑钻越高，黑钻则可以用于在网易星球上的消费与兑换。

本报记者使用网易星球APP时还看到，邀请用户也可获取黑钻，获取的黑钻还可用于购买网易考拉海购中的部分商品。

“他们做这些游戏的主要原因应该就是为了推广自己的生态，和生态中的某些产品、业务。”领主科技CEO刘大鸿说，“另一个原因就是为了抢占布局，一方面提升自己现有的这些产品、业务在行业内的占有率，拉新用户；另一方面就是在区块链领域不甘落后。”

据第三方检测机构易观千帆向本报记者提供的数据，百度钱包在1月份的用户环比增长率为-7.97%，而在《莱茨狗》上线的2月份，则实现止跌，用户量环比增长5.99%。

刘大鸿分析认为，借助区块链宠物游戏布局区块链，可以看作是当前的二线互联网巨头在模拟掩饰未来虚拟资产的交易。

“这样一方面可以避开专利、版权的风险，另外也在法律范围内。”刘大鸿说，“这背后其实也透视出了一种无奈。由于政策法规对数字货币使用的限制，而当前区块链应用场景最成熟的恰恰是数字货币，但他们不甘心落后于人，只能通过这种擦边球的方式来进行操作，最终只沦为一种营销式的工具。”

不开源的区块链

“实际上，这些大型互联网公司的区块链技术实力并不突出，至少他们的区块链宠物游戏是伪区块链。”曹寅对百度金融等公司的区块链宠物游戏提出了质疑。“百度金融的莱茨狗、网易星球、小米的加密兔、360的区块猫不是真正意义上的区块链宠物游戏，判断的重要标准就是，这个游戏必须得是开源的，即游戏的底层代码必须向用户、玩家公开，让每一个节点，特别是主链节点知道这个游戏是如何开发出来的，这和数字货币一样，必须要开源。”

本报记者了解到，区块链宠物游戏使用ERC721协议，使得数字资产无法拆分，而且每一个都是与众不同的。

应用到游戏中，每一只宠物猫都是完全不同的、独一无二的。这些猫就相当于一个数字货币，也无法拆分成更小的数字货币单位，这也就能解释每只猫的价格都是不同的。

通过“配种繁育”所诞生的下一代宠物猫也拥有独一无二的“DNA”，而这个“配种繁育”的过程近似于区块链中的挖矿。在此过程中，每一个参与的用户、玩家均可利用该游戏的源代码进行繁育。然而，《莱茨狗》无法进行繁育，就意味着无法进行类似挖矿的活动。此外无论是《莱茨狗》或是其他类似游戏，源代码均未公开。

“区块链的一大特征就是开源性，也就是说这个平台、网络的源代码是公开透明的，每一个节点的用户都知道这个网络是如何设计出来的，每一个代币或者数字资产该如何产生、何时产生、由谁获取，是每个节点可自行观察到的，而非系统通知或者公示。”刘大鸿告诉本报记者，由系统通知或者公示源代码未开放，往往是一个中心化的网络，这有悖于区块链去中心化的特点。

对于这些质疑，记者曾向上述公司询问，360和小米则表示无法予以回答。

“这其实存在对区块链思维的误读。在区块链思维中，去中心化不是目的而是手段，区块链的本质是共赢。现在除了几个比特币、以太坊这些DAO架构的区块链外，目前也有中心化与去中心化结合的DCO架构。”网易星球负责人顾费勇这样向本报记者表达了区块链去中心化的看法。

该负责人向记者透露，网易星球采取的是联盟链，目前产品还在内测阶段，并未公布太多细节，更多详细的信息，会在正式上线后择机对外公布。

然而，无论是ERC20或者ERC721，其商用价值依然被业内人士认可。“由于每个资产的独一无二特性，可以为现实中的物理资产进行一对一的认证设置，这对于防伪、追溯、安全、供应链等场景中，是有很大帮助的。但目前为止，这种技术目前只在数字宠物这种场景中有了成熟应用。”曹寅说，“如果要在金融领域应用，那么数字资产和现实资产之间的关系需要厘清，不能全盘否认后者，以便于和现实物质挂钩。”