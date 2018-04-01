2018年最火爆愚人游戏：币圈大逃杀 | 小巴看一周

送你一个愚人节故事。

巴九灵 来源：吴晓波频道

ONE

人物

凌晨5点，恐怖K线图再次出现。

短短1个半小时，数字货币交易平台OKex上，爆破多头46万个比特币的期货合约。在跌到最低点后，K线图瞬间又拉涨10几个点，导致部分空头也被爆仓。

用户眼睁睁看着自己被爆仓，但系统异常，他们什么都做不了。

3月30日凌晨，币圈一夜无眠。

六天前，3月24日，杨勇带着敌敌畏，第二次站在了OKCoin的大门口。

在楼下，还站四个人，拉着横幅，上面红底白色写着：乐酷达（OKEX/OKCOIN）的徐明星，还我血汗钱。

如果有行人经过，一定会问，徐明星是谁？虽然在币圈，他的确算得上是一位“大牌”，但是在币圈之外的人，可能根本不知道这位“明星”。

在创办OKCoin之前，徐明星就是一位连续创业者，做得最火的，大概就是你找资料时一定搜到过的“豆丁网”。他最有名的语录，是这个3月初响应周小川的答记者问，在OK集团内部表示“未来随时捐给国家”。

徐明星一定不知道，在接下去的几天，OK集团将从财经领域中最小众的币圈“脱颖而出”，变成了一条散发着敌敌畏气味的社会新闻。

徐明星是裁判，还是庄家？

“要么扳倒这家公司，要么在这里结束生命。”

不少前往OKCoin进行维权的人，心中都抱有这样一个打算。AI财经社的记者在OKCoin门口呆了一下午，就见到了两个闹自杀的维权者。

他们都是通过OKCoin在OKex上进行虚拟货币期货投资的用户，却因为平台出现极端交易行为、账户异常等问题，血本无归。带着敌敌畏出现在OKCoin门口的杨勇，损失1100万，妻离子散。

有维权者透露，自己不得不把共享单车中的押金悉数取出，才凑足来北京维权的车票。

根据这些维权者说法，巨变往往发生在几个小时内——通常是OKex系统故障账户异常，无法进行交易操作甚至无法登陆，而“恰好”在这段时间，K线图出现异常交易，等账号恢复后，他们发现，自己账户上原本盈利的单，已经被平掉了。

而更可怕的是，当他们想重新去翻找自己的交易记录时，却发现记录全部被删除；当他们联系客服时，又被OKCoin和OKex “踢皮球”，且因OKex注册地在海外，维权困难重重。

国内账户可以通过OKCoin在OKex上投资

“爆仓的时候觉得进了地狱，接触OKCoin的人，觉得又往地狱下了一层。”愤怒的人们集结起来，一波一波汇聚在OKCoin总部，得知徐明星这次不会出现，闹着要跳楼的维权者再次冲向了窗户。

维权没有结果。四天后，杨勇等人从北京冲到了江苏，找到了徐明星的老家，在其88岁爷爷奶奶的门外泼红漆、送冥币，并闯入其家中强行抢夺物品。

3月30日，OK集团发布回应，指责AI财经社报道失实，并认为“所谓‘维权’事件是一场以勒索为目的的聚众滋事，……把数字资产交易损失包装成被坑害的假象。”

在一个月前，徐明星以受害者的身份，发了一条朋友圈：

“神奇少女王凯歆是典型的诈骗，请大家立即报警。”

98年的王凯歆一度是资本和媒体追捧的热点

这位为了创业从高中辍学的98年“神奇少女”，曾是备受关注的创业明星。但是不到一年的时间，便被指控挥霍了600万融资款，创业项目一片狼藉。去年12月，她在朋友圈宣布进入币圈。

一个月前，是王凯歆最活跃的时候，她的朋友圈总是在热烈地发布项目。因为曾在大众媒体上出过名，即便不是那么好的名声，她还是轻易获得了很多人的信任，把价值几十万、几百万的钱和代币交给她：“她是公众人物，肯定不会跑吧。”

王凯歆宣称自己手上有OKCoin的私募额度，先到先得。“不要跟我说OKB没有私募，那是因为你没有渠道。”

在徐明星申明OKB没有私募，呼吁大家报警抓她后，王凯歆找人牵线拉了个群，向徐明星道歉，“可能是我们对接的渠道有问题”。

王凯歆和徐明星的微信记录

然而，就在前两天，有传言说，王凯歆跑了。因为她手上一个名为SAY的项目，在换成新币上线交易后价值归零，于是她找SAY维权，投资者找她维权。

有人受雇去连云港机场堵截“代投少女”王凯歆，结果，“眼睁睁看着一个身着风衣，面戴口罩及帽子的人从面前走过。”

如今，她的手机已经是“无人接听”状。

而在一个月前找王凯歆维权的徐明星，正在被拿着敌敌畏上门维权的人逼得焦头烂额。

3月30日，凌晨过后，K线图恢复正常。

有人发了一条微博，认为OK集团正处于风口浪尖，如果还刻意操作，实在是不合情理。所以，要么是OK平台的系统有问题，要么就是另有一条隐形巨鲨制造了这海啸般的K线图。

螳螂捕蝉，黄雀在后。

“吃鸡游戏”中，每个人的目标就是干掉别人

这就是一场零和博弈，当没有真正的价值被生产出的时候，每个人的收益都意味着他人的损失。所以参与其中的人，都想方设法拿到最好的资源和装备，然后——干掉别人。

游戏里的人，永远不知道自己会被从哪里飞来的子弹打死，他们只相信，自己会成为最后的吃鸡赢家。

于是，无限次地点开“开始游戏”。

币圈夜夜无眠。

杨勇第一次找OKCoin维权的时候，创始人徐明星对他说了一句话：

“下次，你带两瓶敌敌畏来，我和你一人一瓶干了。”

杨勇第二次去的时候，只带了一瓶敌敌畏。不知道在他心里，这瓶敌敌畏，究竟属于谁。

TWO

数据

《中华遗嘱库白皮书（2013-2017）》显示：在8万余份遗嘱中，47.74%是独生子女家庭，30.94%的老年人立遗嘱的原因是担心未来子女办理财产继承手续困难。

99.93%的老年人选择中华遗嘱库范本中的“防儿媳女婿”条款：在遗嘱中规定继承人所继承的财产属于个人财产，不属于其夫妻共同财产。

其中子女直接继承的为33.53%，配偶互相继承后由子女继承的比例是27.07%，直接给孙辈的比例为13.58%，先给子女后给孙辈的比例为23.02%。