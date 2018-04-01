沃尔玛停用支付宝背后：阿里腾讯大战未了

贺泓源 盖虹达 王宝

“我们与中国互联网巨头的关系，目前很难清晰明确未来会发生什么样的合作，但我相信，我们的合作关系依然会是多维的。”沃尔玛总裁兼首席执行官（CEO）董明伦（Doug McMillon）对经济观察报记者说。

近日，沃尔玛在华西区（包括云南省、贵州省、四川省、重庆市）的门店暂时停止接受支付宝支付。而沃尔玛华西区和微信达成深度合作关系。“目前除了华西区，其他地区的沃尔玛都支持支付宝结算。”沃尔玛方面强调。

此外，腾讯、沃尔玛均为京东重要股东。同时，腾讯系方面，京东商城、美团掌鱼生鲜均关闭了支付宝渠道。

支付宝被“拒绝”的同时，微信支付也面临“封杀”。记者多方走访发现，截至目前，阿里巴巴（阿里）旗下盒马鲜生、银泰百货均未开通微信支付渠道。

一时间，巨头间互相“封杀”传闻密布。腾讯方面向记者强调，腾讯与相关企业不存在支付渠道“二选一”之类的后台协议，一切都是正常的商业行为且有企业自行选择。阿里则对于是否存在“后台协议”等问题，表示不予置评。

而与阿里存在着互相持股关系的苏宁选择“不站队”。“我们与阿里不存在’二选一’的协议，目前支付宝覆盖场景较多，主要是因为与阿里一贯的深度合作，微信支付也在逐步覆盖。”有苏宁高层这样告诉记者。“我们不站队，完全根据消费习惯来确定支付渠道选择，与阿里也不存在后台协议。”

攻守势

沃尔玛、步步高部分线下门店停用支付宝，外界普遍认为，这是腾讯发起的新一轮进攻。

步步高方面对外表示，关于禁止使用支付宝的说法不准确，步步高在这以前就只有少量门店试验性接入支付宝，并不是全部门店使用，现在依然还有业态和门店仍在使用支付宝。同时，支付宝的合作方式太强势，它只作为一级入口，它不接受双向接入，“我们无法接受这样不公平的合作。”

事实上，这已不是步步高方面第一次表达对阿里的不满。今年两会期间，步步高集团董事长王填在接受自媒体《商业观察家》采访时就表示，其曾经与阿里谈判时长高达18个月，但最终选择接受腾讯、京东联合入股，背后很大的原因，就是阿里“帝国生态”。“他（阿里）不肯分享这块（数据资产变现），他要独占这一块的利益。”王填称。

目前来看，腾讯系对支付宝的“围猎”主要在京东、美团、步步高三个支点。其中，京东商城App完全关闭支付宝接口，美团旗下美团App、大众点评App将支付宝放在隐藏页面，掌鱼生鲜App直接关闭了支付宝接口。

值得一提的是，上述三家企业，另一大特点是，其创始人均公开表达过对阿里不满。京东、阿里因大服饰品类“二选一”爆发过种种波折，美团与阿里间，也爆发过一场“控制权”大战，最终以阿里“贱卖”美团股权收场。

“我会把美团点评比作中国，阿里和腾讯都喜欢自比美国，我觉得腾讯更像美国一点，而过去几十年中国在美苏两个超级霸主中间的关系，有点像今天美团点评在腾讯、阿里之间。”美团CEO王兴在接受《财经》采访时，直接将阿里比做“苏联”。

基于生态内企业与阿里间的“特殊关系”，腾讯方面强调的“在支付端口选择上，企业占据主导权。”这一说法，似乎有着强烈背景支撑。

同时，也不是所有腾讯系企业均“封杀”阿里。在记者实地探访中，永辉超市、家乐福、海澜之家等门店，均接受支付宝渠道。

阿里对于微信支付的态度，又有所不同。据腾讯新闻旗下《一线》报道，支付宝曾在国内多个领域多家企业正在或曾经排他微信支付。

《一线》称，在零售行业中，支付宝从2014年开始通过优惠费率、提供扫码枪等方式阻止商户接入微信支付。2016年开始后随着排他期结束，商家逐渐不接受排他，目前大部分商户不做排他。

2017年开始，阿里先后入股新华都和大润发后，通过门店pos系统改造直接排掉微信支付。随着更多门店系统升级，两个商户越来越多门店排掉微信支付。在餐饮行业中，支付宝早期通过0费率、优厚补贴条件等签署了大量餐饮客户仅支付宝上线，如肯德基、85度C、周黑鸭等品牌都经历过因为支付宝排他政策，至少晚一年上线微信支付。

在3月29日举行的“新零售生态启领峰会”上，大润发新零售COO袁彬披露了阿里巴巴与大润发在新零售变革中的全方位合作，并明确表示会提供所有支付方式（即不会禁用微信）。

阿里对于微信支付的“围剿”，主要体现在其完全控制的板块。例如，阿里旗下盒马鲜生、已完成私有化的银泰百货，完全禁用微信支付。“关于支付渠道问题，请直接找集团。”盒马鲜生方面相关负责人如此回应。

阿里系另一大特点，是其无法完全控制的企业，多兼容两大渠道。以饿了么为例，目前，饿了么App接受所有支付渠道，但会随着用户使用频率，“隐藏”部分支付选项。

苏宁方面透露，苏宁小店、苏鲜生、红孩子是易付宝、支付宝、微信等支付渠道通用，但在苏宁易购PC端，只接受易付宝与支付宝渠道，手机端易付宝支付宝微信都可以。

抢占入口

国金证券研报显示，2017年，我国第三方移动支付规模达到120万亿元，年增速100%，同时，支付宝和微信支付两强格局稳定，合计市场份额达94%。

拥抱巨额市场同时，支付渠道更大的诱惑在于，其是一切商业行为的入口。作为国内唯二的两大生态，阿里、腾讯自然对支付入口寸土必争。支付入口对于阿里尤为重要。

中信证券研报认为，支付带来的数据价值，是蚂蚁金服从Fin到Tech转型的关键环节，蚂蚁金服作为一家定位于Tech-Fin的企业，科技是其基石。未来业务的创新，无论是AI、云计算等技术层面还是智能投顾、征信风控、刷脸支付等业务层面都离不开数据和模型，而在阿里体系内部，能为其他业务板块提供各类数据（生活习惯、购物偏好、投资风格、收入水平等等）的只有支付宝，而这也决定了其在阿里体系内的核心地位。

事实上，支付宝也的确一度占据着优势。在2014年以前，支付宝在第三方支付领域几乎一家独大。此时，腾讯旗下的财付通在与支付宝的斗争中处于绝对下风。

变局出现在2014年春节期间“微信红包”功能的爆红，它彻底改变了移动支付的生态。此外，腾讯领投了以滴滴、大众点评、58到家为代表的一系列O2O公司，最终培养起了用户习惯。

O2O模式思路一直延续到今天。虽然如今的O2O市场已进入相对成熟期，增长趋缓，但是寻找新一轮处于快速增长期的高频小额场景，不断提升微信支付在日常生活各方面的渗透，仍是快速提升支付规模的重要手段。腾讯对拼多多、摩拜等公司的投资以及支付层面的支持，均是这种思路的体现。

高频打低频是互联网行业的发展定律之一，基础信息交流的高频，远高于电商和线下购物的频次，这也是腾讯在支付端赶上支付宝的重要原因。腾讯公告显示，截至去年12月31日，QQ的月活跃帐户达到7.83亿，微信及WeChat的合并月活跃账户达9.89亿。此外，腾讯投资的知乎、快手均已成为相关社交领域的行业龙头。通过强有力的社交业务，腾讯在社交流量领域处绝对统治地位，形成一定程度上的流量垄断。

面对微信支付的来势汹汹，支付宝一直在探路社交。从2015年发布9.0版本推出“生活圈”，再到2016年8月推出9.9版本把“生活圈”从二级入口提到首页“生活动态”，支付宝在产品上一直很重视社交，但迄今为止其所有社交尝试都不算成功。

随着2016年11月支付宝“圈子”陷入巨大争议，蚂蚁金服高层表态，称蚂蚁最大的优势在于对商业与金融的经营和理解，而不是追求社交与高频，回归金融与商业成为未来的大方向。

此外，腾讯在支付领域的劣势也很明显:没有电商和O2O业务（只以战略投资方式维持存在），无法形成线上线下的消费闭环，只能依靠战略合作伙伴。腾讯的核心能力圈在于社交、游戏和数字内容，与支付的协同效应有限。

在互有优劣的情况下，两家支付业务均取得不错成绩。虽然两家都没有披露过支付业务的总收入，但国金分析师以腾讯的“其他业务”收入绝大部分来自互联网金融业务，其中大部分与微信支付有关为依据预估，去年腾讯的互联网金融业务收入达到了363亿元。“我们估计蚂蚁金服的互联网金融业务收入规模远远大于腾讯。不过，根据现有的公开信息，我们很难判断这两家公司直接来自移动支付业务的收入规模有多大。”

网联落地

阿里、腾讯奋战第三方支付背后的局面是，其生态内巨头亦对支付板块有着规划。譬如京东、苏宁、美团。

上述三家均持有第三方支付牌照，京东金融已盈利，苏宁则持有民营银行、第三方支付、消费金融公司等14张金融牌照，且去年交易规模超过一万亿元。

有接近上述企业之一的人士告诉记者，基于自身支付渠道模式规划，也不会对支付宝、微信两家同时开通所有支付渠道。“要为自己的渠道考虑。”

对于这一状况，国金分析师认为，其他巨头有空间，但只会在细分市场具备优势，且很难挑战支付宝和微信。

苏宁易购集团副董事长孙为民也对经济观察报记者透露，苏宁也会做第三方支付，但不会参与补贴大战。“已经过了风头了，所以我们现在主要还是要围绕消费者的便利性来做这个。”

更大的变局来自网联落地。去年3月31日，中国支付清算协会宣布非银支付机构网络支付清算平台（网联）启动试运行，首批接入部分银行和支付机构；经过前期试运行之后，2017年6月底网联正式启动业务切量。网联的目标是，到2017年底接入40家第三方支付机构、200家商业银行，到2018年下半年完成与所有第三方支付机构和银行的对接。网联的设立，被业内称作“有望重塑行业竞争格局。”

而对于微信与支付宝的支付争夺战，业内普遍观点是，将加剧。

据CNNIC数据，2016年我国网民数为7.31亿人，其中共有4.69亿人使用移动支付业务。同期，蚂蚁金服年度活跃用户数达6.3亿人；微信及Wechat月活跃账户达8.89亿。可见，多数网民同时既为支付宝用户，又为微信支付用户，因此，对于实体零售企业，支付方式的二选一影响并不太大。“我们认为，随着阿里系和腾讯系零售版图进一步深化，A&T与实体企业信息系统、数据流量等后台对接逐步完成，最终或将导致第三方支付方式呈现排他性。”国信分析师在研报中如此表示。

（本报记者卢谦对此文亦有贡献）