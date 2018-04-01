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当美团、高德花样杀入网约车：消费者真正诉求是什么

当美团、高德花样杀入网约车：消费者真正诉求是什么
2018年04月01日 08:02 经济观察报
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　　几天前，高德地图上线顺风车业务，更早些时候，美团杀入滴滴腹地，试图强行从滴滴手中切分出行市场。如果算上 “嘀嗒”、“首汽约车”等平台，在经历数年的淘洗之后，网约车市场没有如早先预期的那样江湖一统，既有的格局反而有松动的迹象。

　　对于任何企业来说，杀入对方占绝对优势的领域都是一次冒险。互联网以自己的方式模糊了行业的边界，使得降维打击或者跨界“打劫”变成寻常事。打败你的可能不会是你视野所及的对手和敌人。在这一点上，互联网时代的竞争与工业时代的竞争有着天壤之变。不过这并不表示终极竞争规则的改变：不管是谁，不管提供何种产品和服务，取胜的关键始终是获得消费者的满意。出行市场战端再起，无非说明在闯入者眼中，消费者需求没有得到充分的满足，他们自信可以为消费者提供更多的价值，带来社会整体福利的提升。

　　所以我们会听到有人说，现在最划算的方式是用滴滴买外卖，用美团打车。这多少有些调侃的意思，传递的信息却相当清楚——欢迎打车领域的美团或者外卖领域的滴滴，是因为人们相信，他们可以从竞争中获益。更安全、更合理的定价机制和更优质的产品与服务，无论是谁，如果不能在这几个维度上比对手做得更好，恐怕无法在出行市场版图上写下自己的名字。对于资本实力相近的玩家来说更是如此。即使作为一种攻防策略，只是想在对方领地制造一些麻烦，也无法背离这样的准则。

　　很多人认为，网络和平台效应的存在，使得互联网产品和服务的提供商一旦获得优势乃至垄断地位，就很难被撼动。这也被视为互联网经济的护城河所在。我们在出行市场看到的是另一种情形。这固然与出行市场的特点有关，不过也提示我们，长期来看，即使转换平台或者变更服务商的成本会大一些，如果竞争者能以合理的价格提供更好的产品和服务，那些曾经爱你的消费者也可能毫不犹豫地背你而去。不幸的是，再强大的帝国也会犯错，它们忽视了潜在竞争者，或者更致命的是，轻慢了忠诚于自己的消费者。这为跨界打劫或者降维打击提供了最佳的机会。很多人曾经认为脸书在社交媒体中的地位是无可替代的，但信息泄露丑闻之后发生的一切，足以将它的脆弱暴露无遗。

　　从监管角度看，新竞争格局也会带来新课题。此前一些地方尝试以控制车辆上限的方式强化管理，但这也会将竞争拒之门外。相比网约车初起之时，这是全然不同的市场环境和监管规则下的新一轮 “战争”。监管者需要在鼓励竞争和避免恶性竞争之间找到最优解，在此之前，不妨保持审慎与宽容。虽然这很可能意味着监管成本的增加。

　　2015年1月，经济观察报曾在社论中说，“给滴滴们一个机会”，那时候滴滴们仍在合法与非法的夹缝中挣扎，监管者顾虑重重，传统的出租车业者满是敌意，一些城市选择封堵“闯入者”。我们相信滴滴们创造了一种新的商业模式——它利用互联网技术和强大的资本支持，创新的服务理念发掘了潜在的市场需求，也满足了多样化个性化出行消费的需求。

　　事实胜于雄辩。而今情势与当初大为不同。规则在博弈中落地，网约车有了合法身份，在很多城市变成基本出行服务的一部分。当初的丑小鸭变成了如今的独角兽——这只用了三年多的时间。好消息是，竞争仍在继续，虽然这已经是一场独角兽与独角兽之间的竞争。

　　会有新的玩家下场，会有新的并购发生。这是今天这个市场的常态。我们愿意像当初欢迎滴滴一样，欢迎美团、高德乃至那些仍然是丑小鸭的竞争者——任何时候我们都不要忽视丑小鸭，它们在巨头的缝隙间努力争取着自己的生存空间，从未想过放弃。

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