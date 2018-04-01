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静态扫码支付今日起限额500元！看看对你有影响吗？

静态扫码支付今日起限额500元！看看对你有影响吗？
2018年04月01日 06:57 重庆晨报
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　　上游新闻记者 吴黎帆

　　4月1日起，静态扫码每天最高只能支付500元了。央行最新公布的这一规定，将带来那些影响？

　　静态扫码支付每天最高500元

　　出门打车，掏出手机扫一扫车上的二维码，轻松支付车费；下馆子吃饭，手机上的二维码被收银员扫码枪扫了后，立马买单走人……扫码支付手段，已经飞入寻常百姓家。对于商家而言，不仅省了去银行存钱的麻烦，还避免了假币。

　　然而这样的便利，在带来各种利好的同时，也让一些不法分子觅得机会。

　　他们在商家贴出的收款二维码上偷偷换上自己的二维码，或是通过技术手段，侵入商家的收款二维码，植入病毒，给商家和消费者造成损失。

　　这样的案例在扫码支付快速发展这几年来屡见不鲜。这主要是由于静态二维码本身容易被篡改、变造，易携带木马或病毒。

　　针对这一情况，央行作出一新规。4月1日起，静态二维码扫码支付风险等级定为最低的D级，无论使用何种交易验证方式，同一客户银行或支付机构单日累计交易金额应不超过500元。此举一方面维护了二维码扫码付的便捷，另一方面，也有利于保护消费者、商家的交易安全，将潜在风险降到最低。

　　动态码支付3种情况限额不一样

　　新规的重点有2个——静态码和动态码。

　　所谓动态码，就是消费者去一家超市买完东西付款时，出示微信或者支付宝付款码给收银员，这种条码是由手机随机生成的，就是动态的。

　　而静态码则是那些印在纸板，或是白纸上，放置于店面或摊位上的收款二维码。比如你去路边摊、菜市、杂货店里面买东西，老板贴出来的微信支付宝收款码，就是静态的。依据新规，4月1日起，这类静态码单日累计限额就只有500元。

　　对于使用动态条码来说，有A、B、C，3种安全级别：

　　如果是A级，即采用数字证书或电子签名在内的2类含以上有效要素认证的，你可以与机构协议‘自主约定单日累计限额’（可以理解为不限额）；

　　如果是B级，即采用不包含数字证书或电子签名的2类含以上有效要素验证的‘单日累计限额不超过5000元’；

　　如果是C级，即采用不足2类要素对交易进行验证的‘单日累计不超过1000元’。

　　以同一个人的单个银行账户或支付账户来说，‘被别人扫’要比‘你扫别人’能获得更多的每日限额，这也是因为动态条码会不时更新，安全度更高。”

　　超过限额部分，你可以这样做

　　消费者：

　　绑定的银行卡还对应着500元限额

　　上游新闻记者在央行新规中看到一段话：同一客户银行或支付机构单日累计交易金额应不超过500元。例如，消费者在使用微信钱包扫描静态条码支付时，单日使用零钱包支付的上限不超过500元，同时微信关联的所有银行卡还可以再独立获得500元的支付上限。

　　对此，行业专家解释道：“这句话的意思是，在使用扫码支付扫描静态条码支付时，也就是消费者扫商家，单日使用零钱包支付的上限不超过500元，同时零钱包关联的所有银行卡还可以再独立获得500元的支付上限。”

　　也就是说，你扫商家付款时，除了零钱包有500元额度外，你支付应用上绑定的每一张卡对应着有500元的限额，而扫码付多应用于日常小额支付，对消费者而言，这块的影响有限。

　　商贩：

　　对我们影响不大

　　上游新闻记者走访了重庆多个农贸市场和一些路边摊后发现。目前一般的临街店铺都有完整的收银系统，配备有扫码枪和静态二维码，这项新规带来的影响也相对有限。

　　“现在买菜都是扫码付款，只有一些老人还是要用现金支付。实在不行，超过500的部分就收现金，不过我一天下来超过500元的时候并不多。”加州农贸市场一蔬菜摊主郭勇昊说。

　　对此，中国银行重庆分行电子银行部工作人员陈鑫说：“如果消费者去农贸市场买菜，看见卖菜的人都放上支付宝或微信收款码，这些都是他们自己打出来的，属于静态条码，单日收款限额500元。新规出来后，菜农们的静态二维码超过500元的部分，他们拿自己的扫码设备来扫消费者的微信或者支付宝，一样可以支付。”

　　那些路边摊的小商小贩，比如一个卖早点的老板，一天早上能卖到800元，那么超过500元的部分，还有一个简单的方法就是，商家可以扫消费者手机生成的动态码，同样可以快速收钱。

　　数据显示，从2015年到2016年，主流的支付机构，它的条码支付95%以上都在500块钱以下，今年2017年上半年，主流的支付机构条码支付平均金额是108块钱。从这个数据来看，在新规实施后，不管是对商户还是消费者，影响都有限。

静态央行二维码
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