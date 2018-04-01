沃尔玛中国交友选择题：腾讯还是阿里？

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巨头沃尔玛在腾讯与阿里之间的抉择，再次使得这一美资巨头被聚焦在镁光灯下。

在中国市场，沃尔玛投资了京东，腾讯也投资了京东。“我们在不断探索新时代的零售如何与不同的合作伙伴合作，我们会进行多种尝试。”沃尔玛中国总裁兼首席执行官陈文渊说。“与京东合作这方面，大家目前只看到了在消费者这一端的相关合作。其实在后端，我们跟京东也有不同形式的合作，例如供应链融合、库存打通的试点合作。”

3月30日，沃尔玛总裁兼首席执行官董明伦（Doug McMillon）在接受媒体采访时表示。“我们相信中国市场潜力巨大。多年前，我们就开始从中国大量采购商品出口到其他市场，同时我们也在中国运营门店20多年。随着时间的发展，我们希望中国业务更加本土化，我们的经营哲学就是本土化。”董明伦说。

“我已经在零售业工作了27年，在这么长的时间里我看到非常多的变化。多年以前，我曾经领导过沃尔玛国际部的业务，这是除美国之外的国际市场，有机会去到很多市场，观察当地情况。我们现在在全球28个国家都有业务。有人问我，你看到世界各地这么多的变化一定会觉得非常惊讶。但是我觉得更令我惊讶的是，世界各地的消费者的共同点大于他们的差异性。我在零售行业的观察是，不同国家的零售都在经历不断的转型，沃尔玛也在不断转型过程中。”

沃尔玛总裁兼首席执行官董明伦、沃尔玛全球执行副总裁、沃尔玛加拿大及亚洲区首席执行官岳明德（Dirk Van den Berghe）、沃尔玛中国总裁兼首席执行官陈文渊。这几人的决策主导了沃尔玛在中国市场这些年的表现以及下一步沃尔玛在中国的方向。

本土化考验

陈文渊介绍说，当消费者在京东平台上想购买某个商品时，如何把这个商品以最方便的方式以及最低的成本送到消费者手中，是用京东的供应链还是沃尔玛的供应链比较好，或者可以把两个供应链搭配起来。例如，消费者在京东平台下单某商品后，如果系统判定商品从沃尔玛的门店进行配送为最优路径，后台订单管理系统会下发指令给到对应的沃尔玛门店，随后由沃尔玛门店的工作人员进行商品出库及打包，同时京东快递也将在每天指定时间去沃尔玛门店提取商品并进行配送。这样的合作旨在以最低的成本把商品提供给顾客，把更好的价格和价值留给消费者，这是创新的一部分。对于已经在开展的项目，沃尔玛也正在争取让其覆盖范围更大、规模更大。

除了京东，沃尔玛在微信小程序上也一直表现积极。目前所有的山姆会员商店通过小程序让会员卡电子化，而且可以用小程序自助注册或续卡。沃尔玛正在尝试的扫码购也是基于微信小程序搭建的，目标是今年会在所有门店上线。

“未来获得成功很重要的因素是如何与他人合作。”董明伦说，沃尔玛特别重视与技术公司的合作，“在美国和其他市场我们跟谷歌在语音服务方面有很多合作，与微软在云服务方面有合作，与IBM在区块链方面进行合作。我们的合作关系是多维的。比如，沃尔玛在与谷歌合作的同时，谷歌也在帮助我们顾客在其他零售商进行消费，因为谷歌是一个平台公司。提到我们与中国互联网巨头的关系，目前很难清晰明确未来会发生什么样的合作，但是我相信我们的合作关系依然会是多维的。”

对于以标准化见长的沃尔玛来讲，能在中国获得成功的本土表现时刻考验着这家跨国公司的反应速度。“在技术这方面，去年以来我们的电子商务方面的能力有很好的提升，我们对技术基础设施和组织架构做了调整，我们每一个重要的业务部门都有自己的首席技术官。总的来说，每个商业区块有自己的准则，让管理层更灵活掌握市场情况，随着市场变化，我们的反应速度确实更快了。”董明伦说，在标准化中，一方面控制成本是非常重要的，但是现在的商业社会中反应速度也是非常重要的，现在沃尔玛也在做一些改变，比如更多地去做决策方面的授权，包括管理层自己的决策流程都会有所加快。“我们现在的行动速度比以前快了很多，但是还可以更快。”

“保留下午5点喝啤酒的传统”

沃尔玛目前在全世界各地运营的品牌超过60个，包括很多电商网站和App。“要赢得全渠道的未来，我们供应链和门店有非常大的优势。我们希望未来顾客面对的电商和实体店之间是无缝链接的，不像今天这样，看到的是区隔开来的概念和分别。”

董明伦说，“在有一些国家市场，我们选择自己来做这种全渠道能力的建设。在其它国家市场包括中国市场，我们会选择和当地一些业务伙伴去合作来进行实现这个目标。我们认识到我们在某些方面具有优势，自己并不是每一件事情都那么擅长，我们会选择一些伙伴合作来扩大我们双方的优势。在这之前我们正是观察到和京东合作的机会，所以做了这样的投资，而且在这个合作过程当中也找到了很多方面我们双方可以相互支持彼此并发展。”

在全球市场，沃尔玛会通过收购来补足商品组合和渠道建设，在外界看来，收购以后的管理工作是一项新的挑战。“在很多情况下，我们对一些收购后的公司不会做太多所谓的整合，而是让他们基本上按照原来成功的模式去运营。”董明伦举了一个例子，之前沃尔玛收购底特律的一家电商公司，这个品牌有自己独特的文化——下午5点喝啤酒放松一下。“沃尔玛公司没有这个惯例，我们公司有一些人可能会说，不需要这个喝啤酒的安排，那这个品牌的同事们可能就不太高兴，所以我们就跟这家公司说，还是保留这个下午5点喝啤酒的传统。其实我们想传递的信息是，这个品牌可以保留自己的文化。当然，我们在自己的办公室不会下午5点喝啤酒。我们希望大家了解的是，我们之所以会做这些收购是因为我们相信这些公司有潜力发展地更好，我们才会做这样的一个投资决定。”

“我这次来到中国短短一周就听到了非常多创新方面的例子。”董明伦认为沃尔玛中国团队在创新方面有很多激动人心的想法和做法。

沃尔玛近期通过“惠选超市”和“扫码购”服务正在尝试新的可能。陈文渊告诉记者，“惠选超市”在线上提供很多不同品类的商品，通过和京东到家-达达的合作，实现2公里内最快29分钟送达。扫码购服务目前在11家沃尔玛大卖场进行测试，只需通过微信小程序，就可以对商品进行扫码（商品条形码）并完成付款。

“无人便利超市”和“无人机物流”的概念无论在中国和美国都是让人耳目一新的零售模式，沃尔玛也正尝试适合新技术与现有模式如何进一步结合。

“我们会在智能化设备方面进行很多尝试。有一些试点项目我们会在多个国家进行。”董明伦强调说，沃尔玛公司的一个理念是“以人为本，技术驱动”，“但是我的经验告诉我，并不是每一个技术或者每一个试点项目都适用所有的国家。”