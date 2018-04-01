用户愿用隐私换便捷？别忘了《黑镜》有多残酷

陈白

一场涉及超过5000万名用户个人信息泄漏事件，让全球最大的社交网络平台Facebook陷入了困境。被指操纵民意影响美国大选、股价暴跌、多家广告商弃用……目前，Facebook数据泄露的蝴蝶效应还在发酵，即使扎克伯格真诚道歉，一切似乎也于事无补。

而当我们从国外互联网世界观照国内数据安全问题之时，百度董事长李彦宏的回应也引发了国内舆论的强烈反响。3月26日，李彦宏在北京举行的中国发展高层论坛上表示，“中国人对隐私问题的态度更开放，如果他们可以用隐私换取便利、安全或者效率。在很多情况下，他们就愿意这么做。”

这样的“及时表态”，进一步增加了人们对于中国大数据安全境况的忧虑——因为这其中最令人害怕的，并不是李彦宏“说错了话”，而恰恰是他“说对了话”。而这背后所展现的，是科技巨头们习惯成自然地对用户利益的无视，乃至于成为一种潜意识脱口而出。

当下，在我们所熟悉的互联新商业世界，流量意味着价值，而数据则意味着权力。从这个角度来看，我们也能充分理解当下打得火热的美团滴滴之争。这两家公司表面上的跨界，背地里的争夺无非还是BAT们考虑的问题：基于大体量用户和用户数据的平台生态。这其中的巨大商业价值，才是资本和公司趋之若鹜之处。

如果你看过英剧《黑镜》（black mirror），会更明白大数据的力量。《黑镜》是在英国Channel 4上播出的迷你剧，每一季都由几个各自独立的故事组成，彼此间并没有直接联系，但都以极端的黑色幽默讽刺和探讨了科技对人类生活产生的影响。这部剧也没有什么惊悚或者悬疑的桥段，但是，却看得人毛骨悚然、后背发凉，甚至质疑人生。

在《黑镜》中，有一节就用影像的方式呈现了一个看上去很美的“极端乌托邦”——在这个美丽新世界里，个人所有的喜好、偏爱、讨厌都被数据化，最后生成为存储在硬盘里的个人“灵魂拷贝”。而这个数字化的“你的复制品”，成为了大公司们了解你、并为你服务的贴心管家，它知道你喜欢听的音乐、爱看的电影，熟悉你的日程安排，甚至知道你喜欢的面包片有几分熟。

这样的“套路”，是不是很熟悉？

当我们通过越来越多大数据个性化定制服务，日益享受其带来的“便捷性”时，我们也正在走向黑镜式的乌托邦世界。

事实上，大数据最核心的商业价值，正在于它的二次利用——“了解用户的行为习惯和爱好”，从而有针对性地进行服务。而它整个的发展流程，应是记录数据、分析数据、辅助产品、创造价值、塑造形象，并根据这一形象为个人定制“你的物质和精神消费”。这是互联网科技发展所展现的进步意义。

只是“便捷和效率”的硬币另一面，是那些数据获取者，同样拥有选择权，从而完成对信息的滥用。

就当下而言，互联网公司与用户之间的“协议”，往往是不对等的。对于用户来说，即使愿意花时间去阅读互联网公司为你提供的冗长官方授权声明，但是，究竟哪些信息会被抓取、哪些信息会被保护，又有哪些核心个人信息可能面临泄露的风险，依然是处于迷雾之中。

那些不遗余力为用户提供效率便捷的公司们，这时就显得格外“不人性化”。

而且，当这些大数据处于无监管且难监管的无人之境时，技术飞跃的双刃剑，往往就不可避免地展现出巨大的负面效应。

那些未经同意就“猜你喜欢”、为你推荐的消费，不断发送到你手机上的商品打折信息，甚至是知道你身份住址让你“明天上午来办公室一趟”的诈骗……类似此类数据泄露、隐私贩卖，只不过是其中最为表层的恶果。

通过大数据来操纵情绪乃至影响个人甚至群体的选择，已经是Facebook数据泄露所呈现的进一步影响。据《纽约时报》透露，在2016年的大选中，根据Facebook泄密的信息，一家分析公司为特朗普竞选团队提供了各种服务，其中包括：针对目标受众设计数字广告、筹措竞选资金、建模选民投票率、购买500万美元的电视广告及决定特朗普应去哪里获取支持。知道美国人为何这么愤怒了吧？大数据不仅左右了我买什么，还左右了我选谁做总统。

当然，去年出台的《网络安全法》，已经展现了立法和监管在这一方面的努力。但除了寻求监管角色的支持，商业的伦理底线依然需要被强调。

习惯性地享受用户数据带来的商业利益、并认为这是用户主动愿意交换的结果，这种商业伦理底线的崩塌，才是商业文明前行真正的阿克琉斯之踵。

人人都知道，大数据具有难以想象的商业价值。我们也必须承认，商业并不是慈善。但是，如果是以牺牲用户利益为代价，商业价值最终只会是一触即破的“空中楼阁”。看看Facebook眼下的境遇就知道了，连花花公子都将其官方主页删除了。今天的扎克伯格，或许该成为很多互联网大佬的“黑镜”。