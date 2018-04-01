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美团、滴滴打车加大补贴力度 专家:警惕刷单违规行为

美团、滴滴打车加大补贴力度 专家:警惕刷单违规行为
2018年04月01日 02:34 北京青年报
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　　美团、滴滴打车加大补贴力度 专家：警惕刷单违规行为

　　专家表示应警惕补贴大战带来的刷单等违规行为 加大市场监管力度

　　美团网约车逼滴滴继续烧钱？

　　文/本报记者 温婧

　　美团在上海上线10天，迅速搅动上海网约车市场格局。美团上周称，已经在上海拿到1/3份额，其App也登录苹果应用商店下载量第四名。在这其中，用户和司机享受到了最大的福利，美团、滴滴、易到等玩家都推出优惠活动，尤其是美团和滴滴，狂撒优惠券；司机也在被平台拉拢的过程中享受到多种形式的补贴。正所谓鲶鱼效应，也就是鲶鱼在搅动其他鱼生存环境的同时，也激活了其他鱼的求生能力。

民众使用网约车服务。 中新社记者 武俊杰 摄民众使用网约车服务。 中新社记者 武俊杰 摄

　　北京青年报记者发现，美团、滴滴快车产品计价规则几乎相同，目前两家的竞争焦点主要集中在优惠券的力度上，多位乘客反映滴滴最近派发的优惠券更多。另外，高额的补贴带来黑产、刷单问题，分析人士认为，滴滴、美团都应当重视技术，将精力更多放在解决刷单、派单机制、动态加价等技术问题上。

　　上线

　　美团打车迅速占据1/3市场份额

　　3月21日零点，美团打车正式登陆上海，同时上线出租车和快车两种业务。上海站一经开通，市场反响热烈。美团方面称，美团打车在上海上线不到20个小时，日订单量即突破10万单，当天22时，订单量冲破15万单。24日，美团宣布上海站第三天单日完成订单量突破30万单，其中近五成用户成为回头客。

　　就在24日举行的2018年中国发展高层论坛上，美团点评CEO王兴透露，美团打车在上海已经拿到1/3的份额，“美团出行是新玩家，去年开了南京，几天前开了上海，很迅速地拿到1/3的市场份额。”

　　对此，互联网观察家葛甲认为，美团打车在上海取得不错成绩有四个原因：第一，美团App中的打车需求应该是很大的，毕竟打车还是一个与吃喝玩乐本地生活距离较近的业务，而需求应该也是美团决意进军这一领域的依据。第二，美团打车业务已经在南京运行了一年，运营经验和应对突发情况方面的准备还是比较充分的。第三，目前网约车市场有些垄断迹象，活力不足，大家对新生力量的进入感到比较兴奋。第四，美团打车也准备了一些补贴，例如三个月零抽佣等等，这对于司机端的吸引力还是比较大的。

　　不过，互联网独立分析师丁道师认为，美团的份额是短期内通过大额补贴激增的，补贴无法长久持续。如果说美团在今年年底依旧能够占1/3这样一个份额，那才真的了不起。

　　行业

　　网约车依然是烧钱的项目

　　网约车在中国从来都是“烧钱”的项目。

　　2015年，当滴滴、优步、易到等竞争激烈之时，易到创始人周航就透露，“2015年整个专车出行市场就花掉了200多亿。”2016年，优步CEO卡兰尼克表示：“我们已经在全球数百座城市实现盈利，这使得我们能够继续在新市场进行投资，并在中国等非常烧钱的市场进行持续的投资。”他说，优步在中国的每单都亏损，在中国一年的亏损额达到10亿美元。正因如此，优步不得已与滴滴完成合并，卡兰尼克称，这是优步在中国盈利的唯一可能。

　　滴滴作为市场的“老大”，也一直处在亏损状态。根据媒体全天候科技日前获得的一份资料，滴滴出行2017年GMV(交易总额)达到250亿至270亿美元；主营业务亏损2亿多美元，整体亏损3亿至4亿美元；今年3月初，滴滴预计2018年其主营业务将实现盈利。此前，滴滴总裁柳青就表示，滴滴烧钱补贴是为了扩大规模，提高打车的效力，“出行平台一定要靠高规模才能拉动整个平台的效率”。

　　对于美团来说也不例外。2017年2月，美团就在南京试水打车业务，然而一年后，美团才再下一城。美团方面称，经过在南京10个月时间的试点运行后，美团打车日订单量突破10万单，已经掌握开展打车业务的关键要素和经营方法，具备了开新城的能力。不过业界普遍认为，更加重要的是，2017年10月，美团点评完成由腾讯领投的新一轮融资，融资额共计40亿美元。随后不久，美团点评宣布升级组织架构，成立出行事业部。有消息称，美团此次拿出了10亿美元左右进军网约车市场，美团方面表示不便透露具体金额。

　　竞争

　　美团、滴滴打车加大补贴用户力度

　　在美团进入上海后，最受益的当属用户。美团作为新进者进行大量补贴，滴滴方面也同时跟进补贴，甚至力度更大。有用户称，家里的老人都学会了叫网约车，“买菜、出门打牌都坐网约车”。

　　美团客服告诉北青报记者，目前新客都可以直接收到3张面值14元的优惠券，而美团打车的起步价就是14元，也就是说，只要不超过起步价的订单，乘客都只需支付0.01元的费用即可。而在订单完成后，还会不定时收到美团方面发出的优惠券，面额不等。另外，如果乘客邀请自己的好友开通美团打车，在对方成功叫车并支付后，自己和好友都可以收到面值50元的优惠券大礼包，其中包括10到14元等各种面值的数张优惠券，每次打车都可以使用一张。不过，乘客每天最多只能使用4张优惠券。

　　滴滴方面也悄然加大了对用户的补贴。一位用户给北青报记者展示的短信显示，最近滴滴每天都会向自己的账户中发放各种优惠券。如，“42元打车大礼包(14元立减、4折12元、65折16元)已存入您的账户！”“优惠风暴进行中！今日上海全城坐滴滴，单单立减14元(10点至24点有效)！”“恭喜您获得上海周末14元立减券。今日内再完成一次订单并完成支付还可获得15元立减券，多乘多送，面值递增！最多可送4张。”可见，滴滴方面的优惠力度一点不比美团小。

　　上海乘客小雪对北青报记者表示，自己现在每天上下班都乘坐快车，“我每次打车之前都会同时打开滴滴和美团，根据他们计算出来的预估价比较，看哪个优惠更多我就选择哪家。”小雪表示，目前两家的预估价格都是在减完优惠券之后的价格，省去了自己计算、比较的复杂过程。“最近我的体会还是滴滴便宜，我用滴滴更多。”她给北青报记者展示了自己的两个App，美团账户中有三张优惠券，两张7折最高14元的优惠券和一张10元的打车红包；滴滴账户中有九张优惠券，包括两张15元、一张14元、三张6.5折最高减免16元的优惠券和三张4折最高减免12元的优惠券。上海乘客小黄也表示，自己滴滴账户中有十张滴滴优惠券，主要是快车平峰时段的，最高减免14元；美团账户中有四张优惠券，三张快车的和一张出租车的，不限时段。

　　面对美团的进入，滴滴有所压力，葛甲认为，这种压力并不在于害怕美团将滴滴掀翻，而是滴滴担心自身的垄断地位丧失。要知道滴滴收购优步中国之后基本就处于一家独大的地步了，如今还没有实现盈利，前几年补贴造成的亏损还没有补完，就要面对强大的新进者，压力不可谓不大。

　　战术

　　滴滴、美团计费方式几乎完全相同

　　北青报记者注意到，目前美团和滴滴的基础计费方式几乎完全一致。二者的计价方式都是里程费加上时长费，超出20公里另加远途费，最低消费14元。普通时段里程费为2.3元/公里，22时至5时为3.2元/公里；时长费普通时段0.6元/分钟，早晚高峰0.7元/分钟；远途费为0.8元/公里。

　　北青报记者比较了滴滴、美团等几个App的预估价，发现目前在上海，滴滴的预估相对便宜几元。此前滴滴曾表示，预估价格仅为参考价，是根据乘客定位、实时路况、预估行驶里程和预估时长估算出的一个价格，与最终的实际价格可能有所不同。

　　例如从龙茗路好德出发，目的地为近铁虹桥中心，约4公里的路程，美团快车在优惠券抵扣12元后预估价约4.54元，滴滴快车在抵扣优惠券14元后预估价约3.4元，优享司机为6.7元。

　　从龙茗路好德出发，目的地为上海市第六人民医院，约6公里路程，美团快车在抵扣优惠券后预估价为20.21元，滴滴快车在抵扣后约18元，优享司机为22.9元。

　　从龙茗路好德出发，目的地为浦东机场，约48公里路程，美团快车预估价为161.86元，滴滴预估价为151.3元。

　　上述所有路程都显示，美团快车可在一分钟上车，滴滴快车则需要等待四五分钟。不过在采访中，几位用户反映称，该等待时间不准确，自己就曾遇到美团显示一分钟上车，但等待几分钟仍叫不到车的情况。

　　另外，上海的易到也于3月23日推出了“天天赚赏金，10亿等你分”的活动，好友在点击用户分享的活动链接并领取优惠券后，在获得5折优惠券的同时还可以获得红包，最高为99元。易到的计费标准为1.8元至3.2元/公里+0.8元/分钟，长途附加费为0.8元/公里。也就是说，在平峰情况下，1.8元/公里的里程费是低于滴滴和美团2.3元/公里的，不过时长费要略高。在没有优惠券的情况下，易到4公里的路程估价16元，6公里路程估价28元，48公里路程估价153元。

　　定位较为高档的神州专车、首汽约车等最近并没有推出力度较大的活动，依旧延续充100返20等日常活动，这或许与专车和快车目标客户本来就不同有关。据实验，神州专车上述4公里行程估价28元，6公里行程估价38.5元，48公里行程估价221.5元。首汽4公里行程估价31元，6公里行程估价46元，48公里行程估价217元。

　　反应

　　快车司机哪家补贴多就用哪家

　　作为网约车的核心资源，快车司机比乘客更期待美团的到来。美团此前大力宣传自己在南京仅抽成8%，在上海实行前三个月“零抽成”。与此同时，滴滴一直为20%左右的抽成。美团方面表示：抽佣比例比较低的原因在于，我们认为打车这个业务偏平台属性，平台方只是提供一个交易平台，进行信息撮合。换句话说，从买车、雇司机再到把消费者送回家这件事，并不是平台自己做的。正因为这个平台比较轻，我们觉得抽佣不必太高，才应该是这个行业比较合理的水平。

　　正如“哪家便宜就选择哪家打车”的乘客一样，上海的几位司机也表示，“哪个平台补贴多就选择哪个平台跑。”有司机称，自己用两个手机同时挂着美团和滴滴，两边都跑。另一位司机表示，虽然自己已经与滴滴签了“保底奖励”的合同，不过如果美团的补贴特别给力，他也会不惜违约，放弃滴滴的奖励，考虑到美团平台接单。

　　在司机端，美团打车结合司机的不同运营情况设置了不同的奖励规则，以满足不同司机的跑单需求。以针对全职司机的萌芽奖励为例，分为车费奖、阶梯奖和双周奖等，比如当司机一周跑单车费满2200元，即可获得800元奖励。表现优秀的司机，还可申请参与猛龙奖活动，晋级成功后成为猛龙司机。猛龙奖比萌芽奖的奖励力度更大。另外，司机在规定的时间和区域，每单补贴订单金额的10%到40%不等，20元封顶；并且只要司机每天至少完成10个有效订单，并且保持10小时在线，美团就对其实行“600元保底，超额奖200元”的奖励。一位司机表示，自己“在之前美团进行召集时我们就注册好了美团，就等美团来了”，目前一天跑十几个小时，加上奖励能赚近千元。

　　与此同时，滴滴也对司机大幅进行补贴，补贴形式多样。比如在规定时间完成订单，每单都有16到20元的补贴，高峰时段每单奖励24元，平峰时段完成24单奖励240元。针对新注册司机，滴滴推出完成3单即可获得300元奖励的活动。另外，司机还可以推荐快车新乘客，如推荐成功一位新乘客使用快车打车，自己就可以获得10元现金奖励，上不封顶。滴滴同时也推出了保底奖励，每天在线时长10小时，保底金额600元；在线14小时，保底800元。一位司机的车主页面截图显示，该司机一天接了20单，加上滴滴的奖励，目前本月流水达到13469元。

　　一位滴滴司机对北青报记者表示，自己已经使用滴滴好几年了，但滴滴的一些方面令自己感到不满，“比如乘客离我最近，但滴滴不会把这单派给我，他偏要派给距离远的，美其名曰怕刷单。结果有乘客看到附近有车就直接扬招了，最后两个司机都受害。”他还表示，许多司机都反映遇到过这类问题。

　　关注

　　高额补贴带来刷单等问题

　　据当地媒体东方网报道，为了多赚补贴，不少美团司机存在刷单行为。有司机表示，现在每一单都有奖励，他前一天就因刷单获得了“连击奖”，有8元的，还有10元的。“就是刷完单之后，要把从美团赚的钱跟人家(帮助自己刷单的人)五五分。”

　　虽然美团采取了罚款等措施，但各类刷单行为依旧存在，甚至还由此滋生出“专业替人刷单”者。按照“行话”，这类人被叫做“小护士”，专门帮司机“打针”。据一位小护士介绍，具体方法是让司机把位置和车牌告诉他，他再通过软件虚拟定位到司机旁边叫车，随便打到几百米的地方。等司机接到单后，跑个几百米到达目的地后，他就会支付车费，司机之后再将实得利润的一半分给他。

　　对此，滴滴区域运营高级总监孙枢称，从零到一的阶段需要一定的补贴和营销动作我们很理解(大家都是过来人)，但补贴畸高(客单价200%)就会带来黑产和刷单，这会对整个出行行业造成巨大创伤。

　　不过葛甲认为，刷单、黑产问题似乎不光是高补贴带来的，即便在没补贴的情况下也有刷单和黑产，但高补贴肯定是对这些灰色的东西有助长作用。相信滴滴也是不希望再度重蹈前几年补贴血战的覆辙，进入新的军备竞赛，而新进者美团也需要从之前的补贴大战中吸取经验教训，在补贴的同时尽可能遏制刷单和黑产的出现。专家表示，应警惕补贴大战带来的刷单等违规行为，加大市场监管力度。

　　丁道师对北青报记者表示，其实这个行业最需要技术创新。“现在我们打车，经常发现系统会派来一辆几公里外的车，而附近的司机却抢不到单，我认为这是推荐机制的问题。再如刷单，如果能解决的话，就可以将这笔费用用到市场推广上去。如果能解决这些技术问题，也许不用补贴，用户自己就会来选择你了。”另外，丁道师谈到动态加价问题，他表示动态加价机制目前还不透明，在极端天气和高峰期，到底应当如何加价，在技术方面仍有进步空间。“滴滴在出行行业技术应该是最强的，也在开放给其他玩家；而美团在O2O生活领域的优势也是滴滴所无法比拟的。两家与其如此烧钱，倒不如合作一把，他们的合作空间还是挺大的。”

易到美团滴滴
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