媒体：网络打假就是要“零容忍”

本报特约评论员

公众乐见各大电商平台加强自律自警，积极承担网络打假责任，充分发挥科技和人才等优势，与监管部门形成打假合力，让更多的制假售假者落入法网，让假冒伪劣在网上网下无藏身之地。这一天不会让我们等得太久。

全国首例电商平台起诉售假卖家案近日在深圳龙岗区法院开庭审理，法院将择日宣判。因在淘宝网上售卖假冒品牌手表，刘某均、陈某华夫妇此前以销售假冒注册商标的商品罪被判处刑罚（缓刑），现在又被淘宝网诉至法院，被要求赔偿违反合同约定及侵犯商誉等给原告造成的损失。

此案审理过程中，两被告向法庭提交答辩状承认，因一时糊涂铸成大错，希望获得淘宝网的谅解。据查实，两被告销售假冒世界名牌手表获款额合计约77.3万元，从其住处缴获假冒施华洛世奇手表125块，假冒施华洛世奇公章2枚等。可以想见，两被告从一开始就打定主意，要从兜售假冒伪劣名牌手表中获取暴利，其网售假货涉案金额之大，也证明了其作恶胆子之大，岂能以一句轻飘飘的“一时糊涂”就逃脱罪责？

网购已经成为中国人日常生活消费的重要选择。国家发改委3月30日发布的《2017年中国居民消费发展报告》显示，2013年至2017年中国社会消费品零售总额年均增长11.39%，其中网上零售额年均增长30%以上。以网购为代表的电子商务，正在发展成为囊括各行各业的新经济生态，尤其是随着电子商务线上线下一体化趋势加速，从供应链到零售链都在发生巨大的变革，呈现出前所未有的快速增长势头，其对国民经济以及社会发展的影响也日益凸显。

在此情势下，电子商务市场的体系化建设尤为重要。一个严峻的挑战是，长期以来困扰中国经济的假冒伪劣现象，能否在新经济、新科技引领的电商时代得到有效遏制？这是摆放在所有电商平台以及监管执法部门、经济发展职能部门面前的共同课题。因此，对于淘宝网起诉刘某均、陈某华售假案件，我们不应局限于就事论事、以案说案，而应有更高层面的关注和更深层次的思考。此次全国首例电商平台起诉售假卖家，已不是淘宝网一家电商平台的事，而是对假冒伪劣强化共同治理的又一次落地动作。

近年来，各大电商平台持续大力度投入技术、资金、人才，包括采用大数据等先进技术，不断迭代升级内部检测假冒伪劣的手段，国家和地方监管部门不断加强与电商平台的协同合作，形成了更加紧密的网络打假体系。然而，仍有不少制假造假者为追求暴利不收敛、不收手，刘某均、陈某华网络售假即为典型一例，对这类顶风作案者，法律必须亮剑，必须以“零容忍”态度严加惩处。

我国《刑法》规定：销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;销售金额数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《商标法》规定，销售明知是假冒注册商标的商品，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任。淘宝网起诉售假卖家案审理过程中，两被告拒不到庭，并以“一时糊涂”试图推卸罪责，足见其对售假须承担的法律责任缺乏起码的认识。对制假售假者若不依法予以严惩，势必在社会上形成“违法者吃香，守法者吃亏”的严重误导，长此以往，制假售假者非但不会减少，反而可能越来越多。

此次全国首例电商平台起诉售假卖家案，是一次电商平台发现售假线索、深挖幕后售假者，并将线索交与地方执法部门，地方执法部门重拳出击，再由司法机关依法审判的打假全流程展示，集中彰显了网络打假必须“零容忍”的坚强决心。公众乐见各大电商平台加强自律自警，积极承担网络打假责任，充分发挥科技和人才等优势，与监管部门形成打假合力，让更多的制假售假者落入法网，让假冒伪劣在网上网下无藏身之地。

只要做到了这些，假冒伪劣一定会从电子商务以及经济生活中退场。这一天不会让我们等得太久。