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冯小刚向“票补”开火 “票补”到底能不能取消？

冯小刚向“票补”开火 “票补”到底能不能取消？
2018年04月01日 01:27 北京青年报
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　　本报讯（记者    肖扬）昨日，第二届中国（海南）电影投资高峰论坛在海口开幕。导演冯小刚向“票补”开炮，但是，业内人士表示，“票补”可能要经历两年或者三年才能趋于理性。

　　中国电影导演协会会长李少红、副会长冯小刚、中国电影股份有限公司总经理江平、上海电影（集团）有限公司总裁任仲伦、华谊兄弟董事长王中军、华谊兄弟CEO王中磊、淘票票总裁李捷等行业代表参加了论坛。

　　一贯直来直去的冯小刚首先向“票补”问题开火：“关于票补的问题，希望能跟各位好好聊聊。票补对中国电影是促进还是破坏？有时候票补甚至能超过一个亿，小体量公司怎么生存？今后有没有可能没有票补？今天制片公司导演、影评人等各界影人都在，希望大家能够就这个问题展开讨论。”冯小刚认为“票补”是具有“中国特色”的市场行为，是一种不正当竞争。他认为电影的核心应该是内容，而不是市场手段，对此业界人士也表示赞同。

　　对于“票补”问题，票务电商平台淘票票的总裁李捷从专业角度进行了分析。他表示，“票补”是随着互联网行业进入电影产业发展起来的，最初是互联网公司为了争夺用户提出的市场手段，在前期也确实在电影市场起到了培育和导流作用，以低票价吸引了很多观众走进电影院。但现在“票补”已经基本完成了它的历史使命，从2017年数据看，票务平台投入的“票补”大概不到8亿，但片方投入“票补”超过12亿，而且问题的核心其实在于市场需求。李捷说，现在很多影院在亏损，作为电影产业的终端，电影院的经营对“票补”还是有很大需求。如果影院经营得到改善，预估两到三年“票补”会回归理性。

　　王中磊说，片方其实也是被“票补”绑架的。2017年大家都投入了很多“票补”，这其实是一笔不必要的巨大开支，比如《老炮儿》《芳华》《前任攻略3》等华谊主控的电影项目，他一直要跟其他投资人解释为什么要在宣发费用里投入这么多“票补”，“我们也一直盯着竞争对手，看同档期其他大片投入了多少票补。”王中磊认为，这种“军备竞赛”对市场上的各方都是一种巨大负担。

　　那么，在好莱坞，是否会有“票补”的情况存在？前美国CAA公司驻中国总裁乔青山表示，在好莱坞从来没有“票补”概念，好莱坞的发行商和影院会用浮动票价的方式调节市场，对一些不同档期、不同时段的影片，以及不同的观众群体采取不同票价。

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