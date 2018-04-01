申请赴美签证拟提交社交媒体个人信息

据新华社电 美国联邦政府3月30日公布的文件显示，国务院拟要求美国签证申请者提交社交媒体用户名等多项个人信息。

文件显示，新规定要求签证申请者提供过去5年在指定社交媒体平台上的个人信息；申请者也可以自行选择提供非指定社交媒体平台上的个人信息。此外，签证申请者还被要求提供过去5年曾使用的电话号码、电子邮箱地址、国际旅行记录以及是否曾违反移民法、是否曾被驱逐出境、是否有家庭成员参与恐怖主义活动等信息。美国国务院表示，收集这些信息的目的是对签证申请人进行身份识别和审查。

美国国务院在文件中表示，现面向公众征集对新规定的意见，即日起为期60天。新规定施行前须得到美国行政管理和预算局批准。

据报道，此前美国只要求需要接受额外审查的签证申请者提供社交媒体、电子邮件和电话号码等个人信息，此次这项新规定将适用于几乎所有美国签证申请者。据美国国务院估计，将有71万移民签证申请者和1400万非移民签证申请者受到影响。新规定显示，外交、公务等特定签证申请者可被豁免。

分析

恐怕会有不少无辜民众“中招”

美国民权联盟国家安全项目负责人希娜·沙姆西告诉路透社记者，人们在社交媒体上互动方式多样，“如今却要担心自己的网上留言是否会被美国政府官员歪曲原意或误解”，以致申请不成赴美签证。

一些人质疑，“是否有亲戚参与恐怖活动”这个栏目不容易填写，因为“恐怖活动”含义模糊，所涵盖的范围可宽可窄，填写是否符合要求恐怕“要看签证官心情”。

另外，“亲戚”这个概念也不好把握，许多人对七大姑八大姨的情况闹不清楚，“瞒报”“错报”怕是少不了。

在沙姆西看来，新措施隐患不少，恐怕会有不少无辜民众、尤其是来自中东战乱地区的签证申请者中招。

释疑1

新规有哪些具体内容？

涉及多家中国社交媒体个人信息

美国国务院公布在《联邦政府纪事》上的文件显示，这项新规定要求外国人在申请美国签证时提供过去5年在指定社交媒体平台上使用的用户名。

据美国《纽约时报》报道，新规针对的指定社交媒体平台有20家，其中大部分设在美国，包括脸书、推特、领英、优兔等。

此外，新规还涉及设在中国的豆瓣、QQ、新浪微博、腾讯微博和优酷视频以及俄罗斯社交媒体平台VK、比利时交友平台Twoo和拉脱维亚社交问答平台Ask.fm。

签证申请者也可以自行选择提供非指定社交媒体平台上的个人用户信息。

此外，签证申请者还被要求提供过去5年曾使用的电话号码、电子邮箱地址、国际旅行记录以及是否曾违反移民法、是否曾被驱逐出境、是否有家庭成员参与恐怖主义活动等信息。

释疑2

签证新规何时执行？

现面向公众征集意见 为期60天

此前美国只要求那些需要接受额外审查的签证申请者提供社交媒体、电子邮件和电话号码等信息。据统计，每年有6.5万名申请者属于这一范畴。

而此次的新规将适用于几乎所有美国签证申请者。据美国国务院估计，将有71万移民签证申请者和1400万非移民签证申请者受到影响。外交、公务等特定类型签证申请者不受新规影响。

目前新规尚未生效。美国国务院在文件中说，现面向公众征集对新规的意见，即日起至5月29日止，为期60天。新规施行前还须得到美国行政管理和预算局批准。

释疑3

为何出台签证审查新规？

强化对签证申请者审查

美国国务院在文件中说，收集这些信息的目的在于对签证申请者进行身份识别和审查。国务院在另外一份声明中表示，这些额外信息“将强化对签证申请者审查及确认他们身份的流程”。

分析人士认为，这项新规定迎合了总统特朗普要求对所有申请进入美国的外国人进行“极端审查”的主张。特朗普认为，“极端审查”将有助于防范恐怖主义。美国国土安全部实际上从去年开始就已经加强对入境人员的筛查。去年10月底纽约发生卡车撞人恐袭事件后，特朗普曾责令国土安全部继续加强筛查措施。

特朗普在移民问题上立场强硬，主张限制移民并提出修建边境隔离墙、废除“连锁移民”和“绿卡抽签”项目、抓捕和遣返非法移民等举措，并颁布针对多国公民的旅行禁令。这些主张和举措不断受到政界和法律界人士的挑战。

批评人士指出，此次的签证新规不仅会侵犯签证申请者的隐私，也势必将加大审查工作量及获签难度，而且未必能达到特朗普的设想。