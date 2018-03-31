今日头条回复伪造政府公函：无伪造公函已报警

中国消费者报：今日头条或曾伪造政府公函要求撤稿

新浪科技讯 3月31日晚间消息，今日中国消费者报有报道称今日头条或曾伪造政府公函撤稿。事情起因于2017年7月28日，中国消费者报黑龙江记者站在今日头条上的“黑龙江消费网”头条号上，发了一篇题目为：《哈尔滨：凯宾斯基酒店、正明锦江大酒店等5家游泳场所抽检不合格》的文章。

但经哈尔滨市卫计划委办公室进行了求证。办公室刘副主任这样说：“今日头条收到的投诉函中表达的内容不符合政府公文形式。此外，投诉函中落款日期是2017年7月29日，当天是星期六，是公休日，机关单位都休假了，一般也不会动用公章。”

今日头条对此进行回复称就相关人等涉嫌伪造公函，向公安机关报案。

以下为今日头条回复全文：

我们注意到中国消费者报报道称，今日头条根据真实性存疑的政府《投诉函》，删除其黑龙江记者站刊发在其头条号上的稿件。

对此公司高度重视，成立专项调查组，启动内部调查程序，现将调查情况公布如下：

一，事情经过：

1、2017年7月28日，中国消费者报黑龙江记者站在今日头条上的“黑龙江消费网”头条号上发布《哈尔滨：凯宾斯基酒店、正明晋江大酒店等5家游泳场所抽检不合格》文章。

2、2017年7月29日，今日头条内容质量管理部门，接到署名为“哈尔滨市卫生和计划生育委员会”的《投诉函》，称“经过双随机”监督工作，未发现涉事酒店存在问题，要求今日头条删除文章。

3、依据今日头条内容管理相关制度，按照当地主管部门出具的调查结果和《投诉函》要求，2017年7月29日，今日头条撤下该文。

4、2017年8月1日，中国消费者报联系今日头条，声称《投诉函》系凯宾斯基酒店工作人员伪造。

5、我公司与凯宾斯基酒店进行联系，就《投诉函》真实性要求进行举证，酒店方面至今没能提交证明证据。

二，情况处理：

1、今日头条已经依据中国消费者报提供的线索，就相关人等涉嫌伪造公函，向公安机关报案。

2、今日头条内容质量管理部门在接到《投诉函》时，第一时间未与当地主管部门进行核实，存在失职行为，将追究其相关责任。

3、公司对于稿件有非常严格的处理流程，此事显示出公司流程执行上存在严重的漏洞，我们欢迎社会各界一起监督。

伪造公函撤稿的行为，不仅损害了发布者主体的权益，也影响了今日头条的内容质量，并已经触犯相关法律法规。我们愿意与相关机构一起，共同查证真相，对于涉嫌违法行为，我公司将坚决提交司法机关进行查处。

今日头条

2018年3月31日