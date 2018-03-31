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中国消费者报：今日头条或曾伪造政府公函要求撤稿

中国消费者报：今日头条或曾伪造政府公函要求撤稿
2018年03月30日 14:24 新浪综合
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　　来源：中国消费者报

　　今天

　　今日头条“二跳”发虚假广告的事

　　吵翻了天

　　小编忽然想起来

　　今日头条曾拿着政府部门的投诉

　　让撤稿的事儿

　　直到今天才算想明白

　　今日头条有可能拿着伪造的政府部门公函

　　要求媒体撤稿！

　　2017年7月26日，哈尔滨市卫生和计划生育委员会公布了《2017年哈尔滨市游泳场所卫生监督抽检公示》。

　　2017年7月28日，中国消费者报黑龙江记者站在今日头条上的“黑龙江消费网”头条号上，发了一篇题目为：《哈尔滨：凯宾斯基酒店、正明锦江大酒店等5家游泳场所抽检不合格》的文章。对哈尔滨市卫计委监督抽检中发现的5家游泳场所抽检不合格的新闻进行了报道。

　　2017年7月29日，今日头条将该文章撤下，给出的原因是“内容不适合收录”。

　　这到底是怎么回事？与今日头条北京总部工作人员联系后，给出的回答让小编也觉得意外：今日头条收到了哈尔滨市卫生和计划生育委员会的“投诉函”，投诉要求删除文章。随后发来一份蹊跷的“投诉函”图片。

　　来看一下这份公函图片

　　今日头条传过来的这份“投诉函”，上面盖着哈尔滨市卫生和计划生育委员会的红章，意思是哈尔滨市卫计委向今日头条投诉，让删除上面头条号上的报道稿件。

　　但是，事情真的如此吗？

　　这份盖着

　　哈尔滨市卫计委的红章的投诉函

　　有没有猫腻？

　　小编的同事向

　　哈尔滨市卫计划委办公室进行了求证

　　办公室刘副主任这样说：

　　“今日头条收到的投诉函中表达的内容不符合政府公文形式。此外，投诉函中落款日期是2017年7月29日，当天是星期六，是公休日，机关单位都休假了，一般也不会动用公章。”

　　刘副主任表示，希望记者调查一下今日头条是如何收到的投诉函。刘副主任在第二次回复的时候再次确认：经过与相关处室核实，2017年7月29日哈尔滨市卫生和计划生育委员会没有向今日头条发过“投诉函”。

　　2017年7月31日，小编的黑龙江同事将这种情况反馈给了今日头条北京总部，今日头条北京总部工作人员表示，该“投诉函”不是哈尔滨市卫生和计划生育委员会直接发给北京总部的，他们会让今日头条黑龙江负责人与网站联系解决此事。

　　2017年8月1日，今日头条的黑龙江地区也没有任何人与我们联系，多次催问今日头条北京总部调查结果，今日头条北京总部工作人员说，今日头条已认识到事情的严重性，今日头条黑龙江工作人员目前还无法解释此事，如果今日头条黑龙江无法给北京总部一个合理的解释，今日头条北京总部会将已经撤下的文章重新发表。

　　2017年8月1日19：10分，今日头条北京总部工作人员告知，被撤下的稿件已重新发表，面对追问“投诉函”的由来，今日头条北京总部工作人员始终未给予明确的回复，事情也一直搁浅。

　　今天

　　面对今日头条“二跳”发虚假广告的事

　　小编心里犯起了嘀咕

　　这蹊跷的撤稿函是哪里来的？

　　看着红红的政府部门公章

　　小编百思不得其解

　　可是越看红章越觉得不对

　　（小编可是见过很多红章的人）

　　今天，3月30日，

　　小编决定上网对比一下红章

　　于是登录哈尔滨市卫计委的网站

　　查找相关文件

　　还真让小编找到了！

　　来看一下截图

　　貌似和之前“投诉函”的公章不一样啊

　　小编又找出之前

　　今日头条发来的投诉函图片进行了对比

　　如下图

　　小伙伴们

　　你们觉得是一个章吗？

　　如果不是，那问题严重了！今日头条为什么口口声声说是哈尔滨市卫计委向他们投诉，要求删稿。而哈尔滨市卫计委却从来没有发过那样的公函，今日头条的公函哪里来的？

　　人民网发评论说，众所周知，去年12月，北京网信办严肃要求“今日头条”进行整改，原因是今日头条存在持续传播色情低俗信息、违规提供互联网新闻信息服务以及标题党等问题。如果说传播色情低俗信息，于法不容，那么发布虚假广告，专攻二三线城市，骗取消费者钱财，同样于法不容，同样性质恶劣。

　　小编今天也想说

　　虽然我们对今日头条

　　从哪里来的这份公函一无所知

　　但是

　　倘若这份政府文件来源不明

　　是不是也该给个解释？

　　中国消费者报新媒体编辑部出品

　　来源/中国消费者报·中国消费网

　　编辑/李晓雨 裴莹

　　监制/何永鹏 田珍祥

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