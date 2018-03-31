西少爷再分家 合伙人袁泽陆疑套现2000万离开

来源：亿欧网

作者| 冀玉洁

今日，亿欧接到独家爆料称，西少爷联合创始人袁泽陆因与创始人孟兵发生分歧，已套现2000万元离开。

亿欧向西少爷方求证，西少爷官方确认，袁泽陆已经离开公司，并表示祝福“人生的选择很多，袁总有了新的发展方向，除了感谢就是祝福！”关于离开原因和具体套现金额，对方并无明确回应。

值得注意的是，西少爷此前刚发布了全球新品牌Bingz以及系列国际化战略，计划于今年内进驻深圳、上海等城市，2019年进驻美国、英国等国际市场。

据了解，西少爷联合创始人袁泽陆，曾任百度大数据部门产品经理，擅长用产品经理思维设计营销，专注于研究互联网和餐饮跨界营销案例、社会化营销，文案优化、病毒营销等主题，2014年辞职与孟兵等四位校友一起创办了西少爷肉夹馍，此后策划并撰写了火爆微信朋友圈的事件营销《我为什么辞职去卖肉夹馍》，超过1000万的阅读量让西少爷迅速火遍全国，成为全社会热议的互联网餐饮代表品牌。

西少爷此前曾经历过创始人争斗风波，西少爷自2014年4月8日成立后，估值很快就达到了4000万。此后，疑似股权设计分配不合理以及后期草率的众筹问题等，创始人之一的宋鑫在知乎上发布了一篇名为《西少爷赖账，众筹的钱怎么还》一文，公开指责CEO孟兵将其逼走，此后西少爷另外两位创始人罗高景和袁泽陆公开回应，称其全文污蔑，孟兵没有明确回应，此后双方一度对簿公堂。

2014年9月，宋鑫又创办新西少餐饮品牌，并于同年11月获得洪泰基金数百万天使投资，但此后与屡获资本青睐的西少爷不同的是，新西少逐渐销声匿迹，直到2015年6月，新西少最后一家门店关闭。