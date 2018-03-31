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朋友圈帮忙砍价你遇到过吗？小心中了这些骗局！

朋友圈帮忙砍价你遇到过吗？小心中了这些骗局！
2018年03月31日 11:24 新浪综合
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      来源：中安在线

　　中安在线、中安新闻客户端讯 “快来帮忙砍价！”微信群或朋友圈里，你是否经常收到这样的请求……

　　最近，砍价成功就能0元购买商品的活动在微信朋友圈掀起了热潮。从几百元化妆品，到上千元不等的手机，活动方称只要邀请朋友帮忙“砍价”至零元，即可免费获得该产品。情况到底是怎样呢？3月30日，记者进行了走访调查。

　　白忙活：1999元化妆品被砍到0元

　　“我距离免费拿这套化妆品就只剩100元了，麻烦大家来帮忙砍一下价！”今年25岁的张小姐，日前就发动朋友们“帮砍一刀”，以便赢取免费获得一套化妆品的机会。然而等到她邀请了所有朋友，将化妆品“砍”到0元，后按规定提交了个人信息后，却没领到所谓活动方寄来价值1999元的化妆品，联系客服也没有得到任何回应。

　　“我所有加入的群都发布了这条信息，总共有几百名微信好友一起帮忙砍价，还发动了朋友的朋友帮忙，最终，这套化妆品被砍到了0元，但是却没有得到物品，白忙活一场”。张小姐说。

　　好无奈：替朋友砍价信息却被泄露

　　而市民李先生谈起朋友圈砍价，感到很无奈。李先生介绍，日前，他在朋友圈看到一个朋友发的帮忙砍价链接，出于对朋友的帮忙，自己也没有多想就点了进去，帮朋友砍价，并输入了自己的姓名和手机号码，页面也显示“你已帮朋友砍了XX元”。

　　后来，李先生身边的很多朋友，都收到了一条留着李先生名字的诈骗短信，于是李先生怀疑，自己和朋友的信息，就是这次“砍价”活动泄露出去的。

　　心好累：砍到0元需要几千人

　　家住经开区的林小姐，近日也参与到网上的“砍价”0元得手机的活动。林小姐说，这个活动没有人数限制，只要转发到朋友圈后，有人点进去帮你砍，就可以少1元钱。林小姐不仅转发到自己的朋友圈，并让男友、亲戚、闺蜜转发到20多个微信圈里找朋友帮忙，已经砍掉将近500元，但是距离零元依然还有近4000元要“砍”。

　　“总往群里转发也不好意思，就放弃了。”林小姐说，她把“砍价”消息发到朋友圈后，虽然有人帮忙砍价，但是也有不少好友抱怨，“要几千人帮你砍，这个活动太坑！”“别砍了，心好累！”

　　很费神：需要砍的人多 优惠幅度有限

　　通过调查发现，也有部分人的确通过“砍价”活动获得了一些实惠。市民刘先生介绍，之前在买电器时看到只要下载该电器品牌的app，邀请朋友砍价就可以额外得到一些优惠。

　　刘先生说，虽然不能零元购机，但只要转发到微信群中，通过别人帮助砍价，还可以得到最高500元的实惠，由于每人只能帮刘先生“砍”几毛钱到几块钱，最终也只是比原价便宜300元左右。谈到砍价，刘先生表示很费神。

　　警方提示：朋友圈砍价防止信息泄露

　　据介绍，事实上，微信“帮砍价”活动起初只是用于营销。不少商家通过这种活动吸引人们在朋友圈转发关注，从而吸引了一大圈粉丝，短时间获得了大量关注度，实现不错的营销效果。但是后来，这种成本低，操作简单，而且受众容易上当的的活动给不法分子盯上了，通过朋友圈砍价，收集个人信息和骗钱，演变成了一种新型的骗局，充斥着整个朋友圈，参与过的用户会收到大量的广告短信和诈骗短信。

　　警方提示：市民要对朋友圈发布的砍价赢大奖类似的营销保持高度警惕，切勿轻易填写个人信息，特别是敏感信息千万要谨慎填写；对于要求转账汇款的一定要核实好对方具体身份后才汇款。在遇到诈骗后一定要保存好聊天记录、转账汇款后及时拨打110报警。（记者 朱赟）

砍价营销朋友圈
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