包车游App在日遭警方调查 共享经济如何海外突围

来源：南方都市报

随着滴滴、摩拜等各种共享业态的兴起，不少中国企业也将“共享”经济拓展到海外市场，不过由于政策、市场环境不同，许多中国企业遭遇了融入难的困境，经常引发当地人的不满，甚至遭到警方介入。在便利用户的同时，如何尽快适配不断变化的当地政策，已经成为这类企业拓展海外市场的当务之急。

包车游App在日本突遭警方调查

据当地媒体报道，3月23日，大阪、京都两地警方对包车游App“皇包车”的关联公司“日本皇包车”进行了搜查，因为涉嫌违反《道路运送法》。

针对在日本被警方调查的情况，皇包车官方回复道：“我方确有日本方面工作人员近日配合了警方的调查，但调查内容并非所指‘皇包车旅行’的经营情况，而是皇包车旅行合作方控股的在日公司前身，其当时经营团队所存在的部分经营行为。皇包车在日本的工作人员当日即配合完调查、返回家中，皇包车旅行在日本处于正常运营状态。就此事件，皇包车已与原发媒体沟通处理。”

该平台官方显示，世界上有超过90个国家的华人在该平台注册成为司导，中国游客们提前在上面输入到达地、时间，就能够预约到包车游服务。因为可以提前付款，而且语言相通更方便，所以被广泛使用。

“在没有皇包车这个平台之前，服务华人日本游的当地司机是自发的、缺乏平台监管的。皇包车做到了整合与管控，比如对司导采取12分制度，一年内司导的分数如果被扣光，将进入永久黑名单。我们帮助华人的出境游变得更省心。让人们生活得更好，也是很多共享经济平台的目的共识。”皇包车方面表示。

“事实上，皇包车所从事的应该定义为旅游相关业务，在进入每个城市前，我们一定会严格具备各地的旅游从业资质。但各地政策确实存在变更、升级的情况，对于各地的规章制度变化，皇包车旅行一直处于非常积极配合的状态。为此，皇包车旅行已组建了海外法务团队，为海外目的地随时有可能变化的相关政策做足准备。基于对当地民俗的尊重及认可，与旅行相关联内容我们都会第一时间去配合。”皇包车方面表示，“在有些目的地还没有相应政策，我们甚至在和当地政府共同推动制定，这在业内也是超前的”。

现状：监管“共享经济”各国标准不一

随着中国游客出境旅游数量越来越多，在国外的需求量不断攀升，很多国家缺少懂中文的营运车辆和服务人员，这给这一细分行业带来了巨大的机会。然而同时，这样的事件，也引发了对共享经济模式下网约车、包车游、共享民宿等各种新业务形态的讨论，让众多国内“共享经济”在海外拓展业务的企业在合规方面需要着重发力。

企业走向海外强调合规，一个重要的原则不能“一刀切”。对于“共享经济”的管理标准，各国有所不同，如果不能适应好当地的法规政策，就可能成为企业出海的潜在风险。

比如，事实上，在中国和美国等地，使用私家车接送乘客是合法行为，应用广泛。而在日本，白车牌为个人用车，绿车牌为商业用途，绿车牌一般运用在公共交通上（出租车、公交车以及租用的大巴等等），理论上只有这种车牌才是日本认可的载客工具。

专家：建议与当地企业合作

针对皇包车等企业在海外遇到的困境，东南大学法学院副教授顾大松认为，不同的国家有不同的国情，企业想做到合规确实需要投入成本，建议企业与当地有资质的公司合作。

顾大松透露，目前美国市场比较开放，但西欧、日本等国家相对保守，执法也很严厉。中国的共享企业在走出去的同时，必须要时刻注意合规问题，很多国内的通常做法，在国外未必行得通。

“因为出租车行业涉及到道路等公共资源的使用，各国政府都会重点监管。而且在很多国家，出租车市场早已形成固定的利益格局，想撼动不容易，企业可以与当地有资质的合作方共同经营。”顾大松对南都记者说。

“这的确是众多有效做法中的一种，我们也正在做这样的事。”皇包车方面表示，“但是当然，在我们看来，采用这样的形式，也要以真正保证用户体验为前提。我们仍然会对这些有资质企业所拥有的司导做严格的审核、管控、赋能，确保可控、质量达标，确保其真正全方位满足用户需求”。

此外，顾大松还建议，当地的网约车华人运营人员应该团结起来，可以到政府申请多种运营牌照，美国企业UBER就是采用这种做法，每个城市都有不同的运营策略，将司机组织起来到政府申请执照，效果很好。

采写：南都记者 申鹏 毛淑杰