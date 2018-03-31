四部手机坐了12次地铁公交 媒体：iPhone体验最好

以后坐地铁的时候终于不用被小米和三星手机用户鄙视了。

3 月 30 日凌晨，我终于等来了 iOS 11.3 正式版的更新。除了早在测试版就已经加入的电池健康功能，这次更新最惊喜的变化是 Apple Pay 中可以开通北京和上海公交卡了。

这样的好事我当然是第一时间开通了，等到早上北京地铁开始运营我就兴冲冲的去了。iPhone 果然没有让我失望——不需要提前解锁手机，也不需要双击 Home 键，掏出手机，靠近地铁闸机，“滴”一声就可以进站了。刷“卡”的反应速度非常快，与实体卡的刷卡几乎没有区别。

1、经常被安卓手机“吊打”的 iPhone，这次终于在公交卡的体验上“扳回了一局”

我对比了小米手机的刷卡体验，在操作上，小米和苹果是完全一致的，都不需要亮屏，刷卡的速度也几乎没有差别。一个细微的差别在于小米手机需要贴闸机更近，而且需要稍微倾斜一些，手机的头部朝下。而iPhone 的有效刷卡距离比小米远。

在北京地铁里，这样的距离差异对刷卡的体验几乎没有影响。但是在坐公交车的时候，小米手机的体验就略逊一筹了——需要贴的非常近，需要像实体卡那样放在刷卡机上才管用，导致我每次坐公交都会有些担心，“我的手机到底能不能刷公交卡？”

我和前一位下车的人都把“公交卡”贴上去了。

结果我用 iPhone SE “吊打”了这些安卓手机，不需要贴上去，靠近刷卡机之后就能听到“滴”的声音。

在测试中，我用的 iPhone SE 还特意没有插入 SIM 卡，也未连接 Wi-Fi，依然可以刷卡下车。

“比赛”进行到这一阶段，iPhone 和小米手机在刷卡体验上难分胜负，然后苹果放了个大招，提前结束了“比赛”——Apple Watch。

2、你不仅可以刷 iPhone 坐公交，还可以刷苹果手表

为了实现“刷表进站”，你需要提前在 iPhone 的 Watch 应用里设置手表的 Apple Pay，选择把 iPhone 里已经开通的公交卡传到 Apple Watch 里。

传输完成后，你的 iPhone 里就没有这张公交卡了——这张卡你只能在手表里用，iPhone 需要再开通一张新的公交卡。如果你的 Apple Watch 恢复出厂设置，里面的公交卡信息会被上传至云端。按照北京地铁一卡通官方的解释：如果希望继续使用，可通过同一 Apple ID 在支持此业务的 Apple 设备上恢复。

iPhone 上的公交卡“消失”了

在实际体验中，我把 Apple Watch 戴着右手，从上车到抬起手腕“刷表”，整个流程比刷 iPhone 还要方便。Apple Watch 同样也不用贴在刷卡机上，只需要靠近。

戴着 Apple Watch 刷地铁，同样很快很方便。

3、你可以把 Android 上的交通卡余额转移到 iPhone 上，可退卡、移卡这些功能 Android 手机都没有

由于苹果与北京地铁一卡通的合作，你不仅可以在 Apple Pay 中开通公交卡，也可以在北京一卡通 APP 中开卡。北京一卡通今天同步更新了新版 APP，支持了开卡和查询余额的功能。

如果你开启了北京一卡通 APP 的推送，每次用 iPhone 刷卡它都会发通知提醒你余额的变动。

iPhone 手机公交卡的两个特色功能是退卡和移卡。其中退卡也是在北京一卡通这个 APP 里申请，根据北京一卡通官方的规则，退还开卡时交的 20 块服务费必须同时退卡，服务费和卡余额一并退还，需要在开卡之日起 30 天后方可退还。

退卡这个功能对于手机公交卡来说太重要了，因为安卓手机不能退卡，我在卖掉二手三星 S7 edge 的时候，只能将开通的两张北京、上海公交卡一起“卖掉”了。

而移卡功能在 iPhone 的系统钱包应用里就可以实现。在开卡的时候选择从实体卡转入，就可以把一张余额多于 20 元的卡里的钱转到手机公交卡上。实体卡还可以继续用，只是余额减少了。

经过测试，移卡和开通 Apple Watch 交通卡都不支持 iPhone SE，iPhone SE 只能给自己开通新的交通卡。

只是体验这两个常规的功能不太能显示出苹果的“霸道”，于是我开了脑洞，测试了 iPhone X 能否将三星 S9+ 中的公交卡余额转出来，结果 Samsung Pay 北京公交一卡通的余额可以成功转出，上海公交卡转出失败。同样，小米 6 的北京公交卡也可以将余额转入 iPhone。

竟然还有这种操作，Android 手机厂商可以迅速上线一个类似的移卡功能，把 iPhone 的公交卡余额转出到安卓手机里了。

由于 Apple Pay 交通卡功能现在还是 beta 版，bug 还有很多。我们总结了两种比较常见的 bug：第一种是开卡充值后余额显示为零，另外一种是开卡失败但是扣了钱。

余额为零这种情况比较普遍，经过测试我的 iPhone X 可以正常坐地铁，但余额也是零。这说明是测试版中余额显示的 bug，并不影响正常使用。

另一种比较严重的情况是开卡失败，但是却扣了钱，北京一卡通 APP 的说明中表示开卡失败后会原路退还扣费，3 月 31 日凌晨，我开卡失败的同事已经收到了退款。

4、作为果粉，我等这一天已经很久了

因为有 NFC 且支持 Apple Pay 的 iPhone 6 已经发布了四年多了，在这四年里，无论我是买 3000 元的 iPhone SE，还是买 9688 元的 iPhone X，Apple Pay 都只能用于支付。

想坐地铁？不存在的。想用 iPhone 的 NFC 给实体公交卡充个钱？不可以的。

当然，你也可以出门就打车，“都买得起一万块的 iPhone，还打不起一百多块的滴滴专车？”这个逻辑在北京很难成立——早晚高峰堵车的时候，打车并没有地铁快。

这种情况下，如果你出门只带一台 iPhone，就只能“望地铁兴叹”了。在 2017 年以前，北京地铁充公交卡还只能用现金，没带钱包就只能打车了。

四年了，iPhone 用户才用上了手机公交卡，虽然体验很好，但这本地化的速度太慢了。无论是小米、华为，还是三星、一加，目前都支持了三个城市以上的公交卡，起步比较早的小米目前已经支持了超过 10 个城市的公交卡，这还不包括京津冀互通卡这样适用范围更广的卡。

我在小米 6 上一共开通了四张公交卡，出差的时候非常方便

但这终究是一个不算太晚的开始，而且苹果依然有 iOS 强大的软件生态。一夜之间通过更新系统版本就能支持公交卡功能的，也只有苹果了。小米这样的安卓厂商只能按照每出一款新机型，再重新适配的节奏。比如小米 MIX 2S 目前就只能开通五个城市的公交卡，但是小米 6 已经适配了 11 个城市的公交卡。

至于不需要手机有 NFC 功能的二维码，不仅乘车体验比手机公交卡差，而且在我们测试的上海和广州地铁里，微信支付宝们目前的存在感也很弱，二维码乘车都需要下载地铁官方的 APP。

唐健博、李小白对本文亦有贡献