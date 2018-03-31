Airbnb中国区主席：两年后中国会成为我们最大客源国

（原标题：Airbnb中国区主席：两年后中国会成为我们最大的客源国）

澎湃新闻记者 陶宁宁

美国共享住宿平台Airbnb（爱彼迎）显然有意进一步拓宽其在中国的商业版图。

3月29日，Airbnb（中文名“爱彼迎”）联合创始人、首席战略兼中国区主席Nathan Blecharczyk在上海发布了Airbnb未来在中国的一系列战略计划。

Airbnb对于中国业务的发展目标显得野心勃勃。“2017年，中国国内房源增长率超过100%，我们希望到2020年，中国成为我们最大的旅行客源国。”Nathan Blecharczyk在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）采访时透露，中国拥有着数量惊人的年轻游客群体，这让Airbnb预感到在中国具有巨大的发展潜力。

Airbnb（爱彼迎）中国区主席Nathan Blecharczyk在上海的发布会上介绍Airbnb中国业务发展战略

在上海、北京、成都三城先推出Plus房源

一个月前，Airbnb刚刚公布了其未来十年的战略蓝图，提出了2018年前平台每年接待超过十亿房客的目标。并推出了四种全新房源类型、全新房源分级、主题房源以及升级版“超赞房东计划”和新会员奖励计划。

而一个月后，Airbnb又专门发布了对于中国市场的发展战略。Nathan Blecharczyk称，为了做到年接待房客超过十亿这一目标，中国必须在其中扮演重要的角色。中国是世界上最大的市场之一，因此Airbnb的新产品，都会在中国市场第一批上线。

Airbnb最新推出的房源分级标准“爱彼迎Plus”便选择了中国的上海，作为第一批上线的城市。Plus房源要求经过舒适、设施完善、维护良好、精心设计4大类共计100项考评，通过严格的人工筛选后方可被评上。

Nathan Blecharczyk介绍，目前Airbnb在包括中国上海在内的全球13个城市率先推出了Plus房源，预计在今年春天，中国的北京和成都两大城市也将上线Plus计划。

除了在中国同步发布最新产品之外，Airbnb还针对中国市场量身推出了一些新的产品或服务计划。3月29日在上海的发布会上，Airbnb宣布针对中国市场“独家”推出的“爱彼迎房东学院（Airbnb Host Academy）”也正式成立了。

该计划旨在整合线上线下资源为中国房东提供相关培训内容。目前，Airbnb已在北京、上海、成都、广州等地举办了多长线下活动。

“还有一个我们只在中国做的服务——就是线上房源优化，我们会认真对每一个房源进行审核并且给出一些针对性的优化方案，将我们的建议告知房东，包括如何进行照片的拍摄、如何更准确地描述房屋。我们还在升级打造中国本土的客服团队，希望向用户提供最好的服务。今年内我们将会有150个针对中国市场的客服专员，推出24×7全天候的普通话客户服务。”Nathan Blecharczyk说。

更多地把重点放在中国国内游市场

与2015年Airbnb刚刚入华时的策略不同，Airbnb显然更有意深入布局中国国内游市场，而并不仅仅旨在吸引中国游客在出境游时选择Airbnb。

在Nathan Blecharczyk看来，中国国内游业务或许更具潜力。他介绍，去年Airbnb在中国国内市场业务获得了300%的增长。“在中国，国内游市场肯定比出境游市场大很多。另外，游客们国内游的出游频率肯定比出境游频率更高。所以，我们在中国不仅仅会关注出境游市场，而会更多地把重点放在国内游市场上。”

Nathan Blecharczyk称，出境游市场与国内游市场同时也是互补的，中国的游客一般是先从国内游开始使用Airbnb的服务，觉得不错便也会在出境游时使用。Nathan Blecharczyk认为，这是Airbnb成功的秘诀之一。

值得一提的是，在担任了Airbnb中国区主席半年之后，Nathan Blecharczyk在发布会上也亮相了自己的中文名字“柏思齐”。据称因为这位美国老板的英文名实在太长，为了便于在中国开展业务，他特地取了一个中文名。这一改变也一定程度地折射了Airbnb对于中国业务所持有的态度。

中国本土公司并未影响到Airbnb在中国发展

在Airbnb奋力加大着对中国市场的布局之外，中国本土的短租平台近年来也发展迅猛，争相通过并购、合作等方式扩张着自己的业务版图。

今年2月，途家宣布收购海外民宿预订平台大鱼自助游；3月13日，小猪短租宣布与Booking Holdings Inc。旗下的全球酒店预订平台Agoda达成合作，双方分享民宿房源首批数量超过10万套。双方的合作将包括房源打通、技术与服务创新、品牌营销等。

对于这些发展势头同样强劲的中国本土的竞争对手，Nathan Blecharczyk表示，目前这些本土公司并没有影响到Airbnb在中国的发展。至于是否会在中国市场上有并购的计划，Nathan Blecharczyk回应：“我们主要的增长动力来源于品牌信任感的建立，另外就是口碑的传播，还有朋友和家人的推荐，这是我们的增长之本，并且这是无法通过并购和合并达成的。”