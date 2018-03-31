滴滴为什么在上海“输”得这么惨？

虎嗅注：出行市场这段时间的焦点就是滴滴 和美团的竞争。美团打车在上海上线才一周就已经把成绩放了出来，有数据显示，美团已经抢占了滴滴30%左右的市场份额（一说35%）。昨天，滴滴和美团的 高管间还进行了互怼，先是滴滴区域运营高级总监孙枢发文，指责美团打车补贴畸高危害行业，而后美团点评高级总监李洋也在朋友圈称，滴滴不要对自己在上海无 照经营避而不谈。据了解，滴滴出行目前确实还在上海申请网约车牌照。且不说别的，就在上海，滴滴为什么“输”这么惨？

本文转自公众号“字头社”作者： Mr.FLY。

互联网的江湖里，两军对垒，你死我活，后来居上的例子并不鲜见。可像美团大战滴滴这样，在一个城市，如此短时间内出现齐刷刷的倒戈却不多见。

所谓滴滴在上海的“输”，主要体现在四个方面：

第一，美团上线前三天，分别拿到15万、20万和30万单，有媒体报道的数据显示，相当于打掉了滴滴30%左右的份额；

第二，滴滴应对无力，这个时候一般是公关冲锋陷阵的时候，但从目前来看，滴滴方面并未给出什么有力的回击。所谓运营总监发出的一篇文章，也被怼的一无是处，缺乏诚意；

第三，以短信密集轰炸，向用户发送优惠信息，已经形成骚扰，颇有点病急乱投医的味道；

第四，无论司机还是乘客，对滴滴的不满情绪集中爆发。

“尔要战，便来战”，程维说这句话的时候恐怕没想到美团的攻势这么猛吧。其实，这是一场早有端倪的战争，美团在南京测试、上线已经是发出挑战书，而滴滴居然还在上海被打得晕头转向，多少有点不可思议。

其实，我们认为，不是美团太狡猾，而是滴滴“No Zuo No Die”。

一

Zoe是上海一家互联网公司的中层管理人员，自3月21日开始，果断投向美团打车的怀抱。滴滴在上海遭遇用户抛弃，Zoe是典型代表，看看网络上的信息，上海人民有多积极吐槽打车那些事儿。

可能有人会说，用户都没有忠诚度，美团补贴，乘客就贪图那点小便宜。不排除这种心理，但是Zoe绝对不是，他前两天刚索取了2017年下半年的 滴滴打车发票，将近2万元，也就是说他几乎每天用滴滴打车上下班，时间、线路固定。他不属于价格敏感性用户，真正选择不用滴滴的原因恰恰不是因为价格，而 是不满滴滴的“糟糕”。

前两天，Zoe还想写篇文章吐槽，因为懒，放弃了。所以，大家还是不要得罪会写文章的人吧，这世道文艺女青年和六六太多。

言归正传。用户对滴滴的不满，刚开始集中在打不到车，后来平台推出优享，就是加价可以快速叫到车。其会导致什么结果呢？Zoe现身说法，有几 次，他先用常规打车功能，半个小时叫不到车，果断选择优享，10分钟车就到跟前了。然后他就跟司机吐槽之前打不到车的事儿，司机说，真是扯淡，我在附近转 悠半天了，系统都没给我派单。

其实这个问题早就被用户怼过，但是滴滴官方每次都是从用车高峰、供需动态变化的角度回应。大家即使怀疑滴滴平台为了收入，有意逼迫用户加价，也没有证据。但这是一道无解的题，只要滴滴自己不披露相关运营策略，这一质疑永远无法证实，而同样的，也很难证伪。

这套机制的实质，就是滴滴作为平台，掌握了流量分发大权。尽管我们不怀疑智能派单的设计初衷，尽量让每个用户都能打上车，但也不得不指出，其风险在于，在某些压力下，比如业绩、竞争等等，平台随时可以改变流量分配机制，价高者得。

平台派单，本是为了公平，最终却走向了不公平。不只滴滴，所有中心化的掌握流量分发的平台，都是如此。

二

不满的不仅乘客，还有司机。即使价高者得，作为供方的司机也得不到多少好处。抽成比例越来越高，名义上是20%左右，但是从去年下半年开始，一些抽成比例甚至达到40%。司机告诉Zoe，他用常规功能打车，总计60元左右，司机到手也就30多块钱，而用优享，要将近90块钱，司机也只能到手40多块钱，而优享的用户肯定少于一般打车用户。

还很少见这种做平台的互联网公司，两边都得罪。即使淘宝，商家运营成本不断提高，引发不满，但是最起码用户还是可以买到便宜货。

这也就不难理解，去年很多司机开始积极推荐嘀嗒拼车，今年上海的司机建议乘客用美团打车。当然有补贴的诱惑，而最终让司机、乘客倒戈的还是对平台形成的长期不满，当新平台出现时，加上补贴的手段，轻而易举完成迁移。

滴滴的这套玩法并不新鲜，是其商业逻辑决定的。先烧钱抢市场，形成垄断（虽然我们很少提及互联网领域的垄断），然后就是人为刀俎我为鱼肉。当你 出行只能选择这个司机数量最多的平台时，你就没有多少选择的余地。而滴滴的派单策略，又为其提供了灵活的变现手段，成为商业模式中关键的一环。

技术是中立的，但结果却是一分为二，滴滴可以说不让司机挑活儿，让每个乘客都打上车；而现实中，像Zoe一样，又可以成功实现竞价打车（竞价在互联网已经臭名昭著了），平台坐收渔利。牌坊也立了，那啥也不耽误。一举两得，何乐而不为。

看到有人说，滴滴作为一家500多亿估值的公司，不会如此没有底线。大家都不要装外宾，一家商业公司，还是不要以道德的准绳衡量，商业就是商业，FaceBook的估值多少，照样发生了数据泄密事件。

滴滴滥用流量分发权的动力，还是源于其发展路径，早期烧的钱，总得找补回来，给股东交代。同时，即使成为独角兽，其依然面临盈利压力，IPO压力，需要尽快赚钱。

滴滴的今天，无关道德，仅是商业模式决定的而已。

三

美团选择了一个好时机。

与出租车比，滴滴快车的价格已经没有多少优势；打车难、竞价引起乘客不满；高抽成导致司机纷纷抱怨。但，却以成百上千亿的投入教育了市场，提供了现成的司机和乘客。

在这种行业现状下，美团可谓精准打击。一边0抽成，抢夺司机，一边高补贴，招揽用户。同时，以司机抢单代替平台派单，直指滴滴的死穴，把选择权交给司机和用户。不知道未来如何，但是就目前来看，这极大的调动了司机的积极性，顺利在上海完成了虎口夺食。

美团的优势还在于，其本身凭借生活服务的主业，已经积累了庞大的用户基础，在对手不断犯错的情况下，进行降维打击，事半功倍。

对于公司而言，尤其是龙头企业，当然不希望有如此强大的竞争对手；但是从司机和乘客的角度来看，更乐见于平台间的竞争，以防一家独大，任人宰割。这就是个屁股决定脑袋的事情，不关其它。

我们还不知道一个不掌握流量分发大权的美团打车未来如何赚钱，可能站稳脚跟以后，也会走向派单模式，所以也没必要因为滴滴槽糕，就把美团捧上天。我们向来如此，五千多年了。

滴滴似乎已经乱了阵脚，美团攻其打车业务，其也进入外卖领域。但是这完全是两个不同的领域，外卖要比打车重上千倍，美团能三天之内吃掉滴滴30%的市场份额，但滴滴在三年之内恐怕都很难吃掉美团外卖30%的份额。这是一场不太公平的对战。

行文至此，滴滴又给社长发了一条优惠信息，从今天凌晨1点下午6点，一共收到6条了。