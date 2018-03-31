明天起静态条码支付每天限额500元 有关部门：够用

明天起静态条码支付每天限额500元！支付清算协会：够用

澎湃新闻记者 陈月石

从4月1日起，你每天都会用到的扫码支付，就要开始执行一波新规了。其中，最引人关注的是，每人每天使用静态条码累计不能超过500元。

“每天只能通过扫码支付的方式支付不能超过500元？”随着落地日子的临近，不少人抱怨不够用。

需要注意的是，单日限额500元的规定只针对静态条码支付，也就是通常通过扫描街边摊位或者小卖部张贴的、打印出来的二维码进行的支付；你打开手机支付宝或微信支付向商家出示的二维码，属于动态条码，不受这一限制。

下面是澎湃新闻梳理的条码支付的新变化。

变化一：静态条码每天限额500元，但足够用了

在众多新规中，每日支付限额无疑是大家最关心的。

按照去年12月末央行发布的《条码支付业务规范（试行）》第十二条第四款规定，“使用静态条码的，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过500元”。

不过，需要注意的是，这并不是说每天扫码支付不能超过500元。

新规所有的静态条码，往往是贴在路边摊街、小卖部张贴的二维码，由于它长期有效，安全性较低，比如可能会出现被替换等情况，所以监管部门设置了每天最高500元的上限。

由于静态条码一般是在买水果蔬菜、小吃时付款才会用到，中国支付清算协会表示，根据现有的零售支付数据估计，95%以上的消费者采用静态条码支付的额度小于500元，因此该限额基本可以满足消费者的日常需要。

变化二：动态条码支付限额分三个档次

除了上面这类动态条码，在商场、便利店扫码付款会用到的动态条码，从4月1日起也要限额。

根据你采取的支付验证方式的不同，动态条码支付的限额分为三档：1000元、5000元和不限额。

如果想要不限额、任意买买买，那你在扫码支付的时候需要采用数字证书或电子签证加上指纹或密码组合验证，这样单日累计限额由支付机构与你通过协议自主约定。

如果没有数字证书和电子签名，只是通过密码、手机短信验证码或指纹等中的两种方式组合验证而实现的扫码支付，每天的额度是5000元。

如果只用密码、指纹或手机短信三种方式中的一个进行安全验证，单日扫码支付的限额是1000元。

变化三：补贴可能不会经常有了

除了上述两个明显的支付限额变化，条码新规实行后，你可能还会发现，优惠补贴活动可能不会大规模见到了。

央行在去年末发布新规时明确说，不能采取“烧钱”“补贴”等不当竞争手段抢占市场份额。

在央行看来，部分市场机构在开展条码支付业务时，在定价和市场推广策略中采取倾销、交叉补贴等不正当竞争手段，滥用本机构及关联企业的市场优势地位，排除、限制支付服务竞争，导致支付行业无序发展和不公平竞争，扰乱市场秩序。

“便捷的使用方式、良好的用户体验是支付创新的生命力，但不能单纯追求无底线的创新；稳定、可持续的投入和运营是支付业务长远发展的保障，不能为了追求短期的市场份额，采取‘烧钱’‘补贴’等不当竞争手段。”央行称。