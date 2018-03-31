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逐风者王峰：区块链名气愈响 蓝港游戏迈向深渊

逐风者王峰：区块链名气愈响 蓝港游戏迈向深渊
2018年03月31日 10:02 虎嗅APP
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　　作者：丁鹏Gamewower

　　2001年，当时已经是金山软件副总裁的王峰接到了一个新的任命，兼任金山毒霸总经理。

　　而就在那一年，一个23岁刚刚毕业的大学生走进了金山，并且就在王峰负责的金山毒霸部门，负责杀毒引擎工作。

　　这个年轻人是陈睿，后来在王峰于2006年选择离开金山之后，陈睿坐上了金山毒霸总经理的位置。

　　按照陈睿的说法，“我是王峰的老下级，王峰最早管金山毒霸，我是项目经理，后来是技术总监，我们始终是亦师亦友的关系，一直保持着很好的交流状态。”

　　3月28日，昔年的老部下率领的B站纳斯达克上市了，不知道王峰是否送去了祝福，或许他根本无暇关心这个，因为就在这一天，蓝港发布了2017年财报，在雪球的讨论区，投资者对于蓝港一片谩骂。

　　蓝港交出了上市至今为止最难看的一份年报业绩：全年营收4.94亿元，同比下降24.9%，全年亏损2.95亿元，对比去年的1.57亿元亏损，亏损继续扩大87.9%。

　　与王峰在区块链圈越来越响的名气相比，王峰的蓝港在游戏产业正在步步迈向深渊。

　　一

　　2013年8月3日，王峰发布了一条微博，“目前A股手游概念大热，多家上市公司向蓝港发出收购要约，条件都非常好，最高到18亿人民币。但最终还是被我们婉拒了。”

　　与此对应的是，就在这条微博发布的前一天，A股上市公司朗玛信息发布公告，终止与蓝港有关的重大资产重组。

　　公告称，交易双方对标的资产的交易价格、交易结构和交易方案存在一定分歧，公司经审慎考虑决定终止筹划本次重大资产重组事宜。

　　但在王峰看来，赴港上市才是蓝港的最佳选择，他表示：“我们放弃这个交易最核心的问题只有三个字，不想卖。”

　　不知道如果现在给王峰再一次重新选择的机会，王峰是否会选择接受这个价格，因为毕竟现在蓝港在港股的市值已经不足4亿港元，比之18亿元人民币，蓝港的价值只有当初的六分之一。

　　但是时间是一个很有趣的东西，放在今天看，当初放弃卖身的蓝港无疑是亏大了，但是如果放在2014年蓝港上市时，王峰肯定暗自庆幸没有卖掉蓝港。

　　2014年12月30日，蓝港在香港上市，IPO发行价为每股9.8港币，IPO净融资超7.2亿港元，市值36.2亿港元。

　　二

　　那个时候的蓝港是整个游戏产业的明星公司之一，由于押宝手游产业较早，蓝港吃到了手游产业的第一波红利，其于2013年推出的第一款手游《王者之剑》在当时月流水最高突破3000万，是手游圈的标志性产品之一。

　　也正是这款产品的成功才推动了蓝港的上市，根据当时招股书披露的数据显示，《王者之剑》2013年营收达到2.39亿元，占公司整体总营收的46.4%。

　　而再去看蓝港2012年和2013年的整体营收情况，蓝港这两年的营收分别为2.66亿元5.15亿元，同比增长接近100%。

　　在数字上可以看到，整个2013年的增长几乎完全来自《王者之剑》的诞生。

　　在《王者之剑》取得了成功之后，蓝港再接再厉，又继续推出了《苍穹之剑》和《神之刃》，这两款产品和《王者之剑》一起被称为“蓝港三剑”。

　　这三款产品的发布使得蓝港在2014年彻底完成了王峰在2013年所说的“蓝港是手游公司”的诺言。

　　数据显示，2014年《苍穹之剑》《神之刃》《王者之剑》这三款游戏的收入分别为2.14亿元、1.86亿元、1.41亿元，占整体营收的78.7%。

　　基于这三款产品，蓝港从2013年手游的收入占整体收入的48.4%，也就是约2.5亿元，而到了2014年手游业务营收约6亿元，同比增长140%，占整体营收的占比达到了88.1%，。

　　蓝港在营收结构上彻底完成了手游时代的转身，财报发布之后蓝港的股价一路攀升，在2015年6月达到了最高超60亿港元的市值。

　　对比2014年整体手游市场275亿的营收，144.6%的同比增长，蓝港几乎和整个产业一起实现了跨越，其手游业务占整个市场的2.18%。

　　但是，2014年已经回不去，回过头去看2014年6.8亿元营收成为了蓝港至今为止的一个高峰，此后的蓝港开始一步步倒退。

　　2015财年，蓝港互动营收5.4亿元，同比下降20.3%，其中手游营收是5.04亿元，同比下降16%。

　　2016财年，蓝港互动营收6.58亿元，同比增长21.8%，但是这21.8%的增长中，很大一部分是来源于海外地区拓展，如果刨除海外地区，增长是11.6%。

　　2017财报，蓝港互动营收4.94亿元，同比下降24.9% ，其中手游业务的同比下降达到了27.9%。而在2016年成为一大亮点的海外业务则开始陷入不稳定的状态，从整体上而言，其营收为1.64亿元，同比增长35.5%，但是需要注意在Q3单个季度，环比下降达到了36.6%，同比下降达到76.9%。

　　在手游产业从2014年的275亿元，到2017年的1161.2亿元增长，蓝港交出的业绩是从2014年的6亿元手游营收，到2017年的4.58亿元营收的巨大落差。

　　三

　　与蓝港在主营业务上一步一步的大幅倒退相对应的是，在2014年底上市之后，王峰和他的蓝港开始了在业务多元化上的尝试。

　　2015年3月，蓝港接连发起了两次资本投资，2300万元入股永乐票务、500万美元入股星美控股。王峰说：“我们并没有严格的说投资它获得什么，但必将有利于蓝港未来在布局大娱乐上做一些衍生、做一些布局。”

　　自此，蓝港在泛娱乐领域的布局开始展开，按照蓝港的想法，蓝港将会向动漫、文学、电影、电视等娱乐形态衍生，“从游戏到影视，以IP为桥梁，贯通全产业链文化内容，建立以文化为基础的游戏周边生态圈，向下发展做平台化业务，向外发展做国际化业务。”

　　时隔一年后，2016年3月，蓝港再进一步，正式成立蓝港影业，成立仪式上，王峰首次提出了“影漫游”三位一体战略，力图将影视、动漫及游戏三个领域之内容打通，进一步打造全娱乐产业链。

　　很有意思的是，中国泛娱乐这个概念虽然在2011年时腾讯副总裁程武已经提出过，但是真正的发展起点是2014年。

　　2014年4月，腾讯互娱年度发布会上，程武对泛娱乐战略作出了全新阐述，刷新定义为“基于互联网与移动互联网的多领域共生，打造明星IP的粉丝经济”。

　　同月，文化部发布《2013中国网络游戏市场年度报告》，提到了“泛娱乐”概念。这是中央部委报告首次提及泛娱乐概念。

　　2014年，ChinaJoy高峰论坛上，阿里百度、小米、华谊、艺动、趣游、通耀等公司高管的讲话，均提及公司“泛娱乐”布局思路与趋势。

　　可以说，在泛娱乐领域，蓝港和众多公司一样是第一批涉足这个产业的。

　　然而至今为止，在这个领域蓝港收获的成绩并不算理想，与泛娱乐相关的游戏上《十万个冷笑话》《芈月传》《后宫甄嬛传》《蜀山战纪之剑侠传奇》等几款产品成绩并不理想。

　　在影视业务上，2017年的收入为2269.2万元，主要是确认授出电影版权收入。

　　经过两年的发展之后，可以看到的是蓝港的泛娱乐停滞不前的现状。

　　四

　　泛娱乐之外，蓝港另外一个比较知名的领域拓展是“蓝港科技”，也就是那个叫“斧子”的主机。

　　现在再去说这个项目的成败已经过于的多余，只需要知道的是，这个产品发布一年后核心的联合创始人几乎全部离职，员工数量仅剩下十几个人做日常的维护。

　　这个项目还活着，这个项目已经死了。至于如何死的，实际上王峰自己有反思，但一切不重要，重要的是斧子这个项目的结果。

　　而我们所需要去探究的是，斧子这个项目推出的历史背景。按照王峰自己的说法，主机是他一直以来的“一个梦想”。在王峰启动计划的2014年，恰逢禁令的解除，以及PS和Xbox借助自贸区入华。

　　当时的舆论普遍的认为主机入华并不会获得多大的成功，但至少有机会去撬动这一空白了十几年的市场。

　　但最终的结果上，Xbox One和PS 4在中国均得到了冷遇，销量惨淡，和全球的突出业绩相比，泾渭分明。

　　而在2016年5月的那场发布会上，还有一个颇为有趣的小插曲，蓝港除了“战斧F1”主机外，还宣布了VR计划。根据官网当时对于这款产品的描述：“即将推出的战斧VR，可搭配战斧F1游戏机使用。”

　　但所谓的战斧VR实际上就是一个代工的贴标产品，和当时国产VR硬件厂商的明星公司之一的大朋合作。

　　而与“战斧F1”尽管失败，但却引起了市场的一阵讨论相比，“战斧VR”最终消失的无影无踪，在蓝港旗下的“蓝港科技”的主页，战斧VR只在一个小角落有展示，而点击进入后，其页面与2016年的并没有任何区别，产品显示还是“工程版”。

　　至于为什么要推出这个产品？没有人能够说清楚，唯一的解释或许就是2015年下半年到2016年上半年的那段时间，VR实在是太热门的，所有人都在鼓吹“未来已来”。

　　五

　　这一幕，是何其的相似。

　　“区块链时代已经到来”。

　　从2017年底，到现在这段时间，互联网最热门的项目，莫过于“区块链”，几乎人人谈论它。

　　这一次，又出现了蓝港的影子，今年1月，据知情人士透露，蓝港互动与美国游戏工作室合作推出宠物养成游戏《加密狗》，布局区块链市场。

　　这款产品推出的背景是2017年11月28日，以太坊推出基于以太坊公链的养猫游戏《Cryp to Kitties》的爆红。

　　此后，根据媒体的报道，王峰在公司内部骨干会上宣布：“蓝港全面拥抱区块链，旗下的游戏、硬件、影视IP业务全面链化。”

　　同时在会上，蓝港互动宣布正式成立区块链游戏事业部，原蓝港游戏研发副总裁张宏亮带队，专司区块链游戏业务的研发工作，团队技术人员总人数接近百人。

　　或许是尝到了那一次彻底从端游、页游转型，喊出“我们手游公司”的甜头，这一次蓝港也义无反顾的投入到了区块链的怀抱。

　　为此，王峰还创办了区块链媒体“火星财经”，由王峰本人主导的“十问”一时之间风靡整个互联网圈。

　　区块链这股浪潮到底是真是假或许已经不重要。重要的是，蓝港和王峰已经不能再输了。

　　在王峰刚刚从金山出来创业的2007年，IDG追着给了王峰1000万美金，一年之后蓝港又拿到了2500万美元的第二轮。

　　“游戏实在太火，当时所有人都认为，王峰出来做游戏，牛逼，顺理成章，他就应该做游戏。”

　　在一次面对媒体时，王峰曾这样表达当时的情形，当时的陈天桥和丁磊已经先后借游戏登上了中国首富的位置。

　　但蓝港早期的发展一直不尽如人意，在端游、页游领域，虽然偶有成绩，但也仅此而已，做不大、饿不死。

　　直到手游的爆发，蓝港顺利的押宝，蓝港才完成了从一个小作坊到一个企业的转型。

　　在蓝港上市的时候王峰说，“蓝港8年对我最大启发是市场是一个移动的靶子，你的枪弹一定是往前打。如果你不是这种状态，就是刻舟求剑。”

　　所以，蓝港的子弹从那个时候开始就一直在往前打，但是只有手游一枪中的而已。

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