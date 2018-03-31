网联平台完成资金交易转接清算已破100亿笔

截至3月31日，网联平台自去年6月30日启动切量以来，累计资金交易转接清算笔数成功突破100亿笔。 网联 摄

中新网北京3月31日电 （记者 魏晞）截至3月31日，网联平台自去年6月30日启动切量以来，累计资金交易转接清算笔数成功突破100亿笔。

2017年3月31日，网联平台启动生产环境试运行，完成首笔跨行资金交易验证，开始进行“白名单”交易验证，并于同年6月30日正式启动切量。

整一年后，截至今日，网联平台已接入并启动迁移340余家银行以及100余家支付机构，累计完成资金交易转接清算100多亿笔，成功交易金额近3万亿元人民币，最高单日交易笔数处理规模超过1亿笔。

目前，网联平台3地6中心基础设施及设备已经实现满配，全面支持协议支付、商业委托支付、认证支付、网关支付、付款5大项基本功能，以及条码业务等相关业务功能。

网联平台已上线差错处理平台，并发布相应差错处理规则，可正常运转处理差错交易需求。

另据最新了解，网联平台业务渠道团队相关工作人员已经在各个接入机构、银行驻场联合办公，保障商务渠道事项推进。同时，网联平台还提出并构建了行业首个支付机构-网联-银行的全链路联合运维保障体系，提供全市场一体化的支撑。

网联平台是国家级金融基础设施，为防范互联网金融风险、整治支付市场乱象、优化支付清算市场资源而建，给支付宝、财付通这类非银行的第三方支付机构搭建一个共有的转接清算平台，受央行监管。

2017年7月28日，包括中国人民银行清算总中心、财付通、支付宝、银联商务、汇元银通、联动优势等在内的45家机构和公司签署了《网联清算有限公司设立协议书》，共同发起设立“网联清算有限公司”。在股权结构设计上，央行系为第一大股东，央行下属6家单位（央行清算总中心、上海清算所、黄金交易所等）将共出资约7亿元，占股比例超过30%；支付宝和财付通分别持股约10%左右；中国清算支付协会持股比例为3%，代表不符合入股资格的中小支付机构行使投票权。

2017年8月4日，中国央行下发《关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》要求，各银行和支付机构应于2017年10月15日前完成接入网联平台和业务迁移相关准备工作；从2018年6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过“网联支付平台”处理。支付宝随后表示，已经在2017年8月7日正式向网联平台切量。（完）