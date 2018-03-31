扫码就能开走的共享汽车到底好不好用？带你深度体验

浙江在线3月30日讯（浙江在线记者 王丽晴 见习记者 张鑫）最近，首汽集团旗下共享汽车平台“GoFun出行”宣布正式进军杭州。首单“1块钱3小时”的使用成本，让不少杭州市民都跃跃欲试想体验一把。

在杭州限牌限号的大环境下，通过共享汽车APP就能迅速找到附近可供使用的车辆解决出行难题，再加上相对较低的使用成本，让越来越多的人对它生出了好感。然而，面对共享汽车，不少杭州市民也提出了疑问，共享汽车怎么使用？驾驶体验如何？怎么计费，划算吗……

带着这些疑问，浙江在线记者近日也对目前杭州市场上使用频率相对较高的几款共享汽车APP进行了体验，首汽“GoFun出行”、盼达用车、麻瓜租车、凹凸租车，到底谁更值得我们去使用呢？我们一起来看一下！

具体怎么用？

部分软件已可实现“扫码就能走”的目标

今天，记者分别下载了盼达用车、GoFun出行、凹凸租车、麻瓜租车共4款APP。首先在APP上进行用户认证，并上传本人身份证和驾驶证，在用车前还缴纳了一定的保证金，金额大概在1000元不等。

在这四款使用频率相对较高的共享租车APP中，盼达用车和GoFun出行均开通了免押金的功能，但要求用户支付宝芝麻信用分在650-750以上，也就是说，只要芝麻信用分达到相应的标准，用户可以不用下载APP，也不用交押金就可直接扫码使用。

在具体使用过程中，用户只要打开APP便会自动显示用户定位，以及周边取车网点和可供预定的车辆、车型、收费标准，甚至车牌、剩余电量及余程等信息，用户只需根据自己的实际需求进行选择即可。

在这四个APP中，从目前来看，盼达租车网点较多也是最容易租到车的，基本在它的网点范围内都会有车辆停在那边可以随时租用。其余三款租车软件，凹凸租车、麻瓜租车以及“GoFun出行”，在记者的本轮体验中，都显示无车可用。

需要注意的是，凹凸租车目前在杭州地区仅推出了长租的服务，但是在上海等地区，用户可选择短租的服务。首汽“GoFun出行”是近期刚进入杭州的，据悉，目前已经在杭州设置了27个停车网点，每个网点有30个车位，总计车辆有400余辆。但是记者使用过程中，GoFun APP显示无车。

用起来如何？

选对合适的共享汽车 价格会比打车更实惠

体验中，记者先选择取车点及还车点，提交预约订单后，系统开始倒计时，用户需在15分钟完成取车。租用成功后，在APP内进入控制界面，点击“车辆解锁”按钮即由系统自动开门。

驾车到达目的地后，将车停放在事先选定的停车场后还车（部分需重新拍摄车辆外观上传），系统生成账单，用户可选择微信、支付宝等方式付费。除去部分APP约不到车的情况，共享汽车还是比较方便的，尤其是对一些“有本无车族”或者“限牌限行”的小伙伴。

在海华广场，记者租用了盼达电动车，路经环城北路秋实高架中河高架体育场路再驶回租车点。从具体的车辆来看，盼达电动车采用的是力帆品牌的纯电动车型，4门5座设计，能够满足用户的日常出行需求。车内的配置较为基础，但很实用。定速巡航能够在这个价位的车型上出现让人欣喜。在驾驶感受方面，盼达电动车走舒适路线。虽然整体驾驶感偏软，稳定性也有欠缺，但整体提速比较轻快，属于很好开的车型。

在长生路和东坡路路口停车场，记者看到了GoFun的奇瑞EQ1。GoFun车型虽然在本次评测中没有进行动态驾驶感受，但从车辆本身来看，GoFun采用的这款奇瑞EQ1车型比较紧凑。虽然只有两个车门，但这款EQ1却可以坐下4名乘客。因此，在乘坐空间上，GoFun要略逊色于盼达电动车，但GoFun的优势就在于它的车会更新，配置也会更齐全些。

关于具体的使用成本，也是广大用户最为关心的。从我们的体验来看，目前投放杭州市场的共享汽车普遍采用无起步价的“分钟”“分钟+公里”或小时计费。分钟计费0.1元/分钟至0.8元/分钟不等，个别运营商会叠加1元/公里收费。盼达用车相对更简单一些，直接采用按小时收费，每小时19元，而GoFun出行在推广期会采用计时收费方式，首单的价格为1元3小时，接下来的价格为0.25元/分钟。总的来说，共享租车的价格对比出租车的费用还是要相对划算的，而且时间也更加可控。

小结：

继网约车、共享单车之后，“共享汽车”也越来越受到行业内外的关注，“扫码就走”“即开即停”，以及相对较低的使用成本和费用让很多消费者心动。特别是在杭州这样的限牌限号城市，“共享汽车”普遍采用新能源汽车，对于摇不到车牌又需要车辆的家庭，或者对于当天限行又急需出行的用户，“共享汽车”更加受到青睐。对于“共享汽车”的未来，我们也期待它越来越好！