估值缩水 《吐槽大会》出品方笑果文化遭游族贱卖

打包出售，信息量巨大。

这是游族网络昨晚的一份关联交易公告的高度概括。在昨晚的公告里，游族网络因发展战略和业务结构布局调整，将其持有的淘梦科技、筑梦文化、斯干网络和笑果文化四家公司股权出售，披露了一些让外界相当震惊的资料。

从估值方面来说，淘梦科技估值5亿元，笑果文化估值6亿元，这两家公司的估值有被低估的嫌疑，其中笑果文化在去年四五月份融资的时候就公开宣称达到12亿元，如今6亿元的估值出售，难免让人产生“贱卖”的联想。

而从业绩方面来说，笑果文化1700多万元的净利润、筑梦文化亏损300多万元的净利润也远低于预期。

笑果文化全年利润1700万元，五折“贱卖”

出售的四家公司里面，最让人震惊，也是最具有信息价值的股权出售当属于笑果文化。

提到这个公司的名字大家可能不太熟悉，但是这家公司的作品绝对是近一两年来最火的喜剧类节目，比如《吐槽大会》《脱口秀大会》等，成功带热了脱口秀文化在内地的发展，捧红了李诞、池子等众多脱口秀明星，还曾得到王思聪的公开站台支持。

随着笑果文化的发展壮大，也成功吸引了众多资本方的青睐。根据不完全统计，自2014年以来，笑果文化已经累计完成3轮融资，其中2016年7月，笑果文化获得来自王思聪的普思资本天使轮融资，估值仅为1.2亿元。

而在2017年4月到5月间，笑果文化接连完成了A轮融资和A+轮融资，最终估值飙升至12亿元，翻了整整十倍。投资方包括普思资本、华人文化、南山资本、天图投资、游素资本等多家知名机构，值得注意的是游素资本正是游族网络的全资子公司，游族正是这一次12亿估值进入的。

但是根据昨晚游族网络的股权转让公告，其拟以600万元转让1%的股权，意味着笑果文化的整体估值只有6亿元，与一年前的12亿估值相比，缩水了整整一半。

虽然说这次股权调整是游族内部之间的调整，便宜点卖可以理解，但是打五折甩卖也太过于便宜，涉嫌贱卖上市公司资产，严重损害了上市公司股东的权益。

不过这次转让公告还第一次披露了笑果文化的财务状况，让外界终于了解笑果文化这几年的经营情况。

根据资料，笑果文化2017年营业收入1.82亿元，净利润为1707.49万元。

这相当出乎外界意料，因为笑果文化CEO贺晓曦在对外采访中曾经公开表示《吐槽大会》第二季招商金额接近3亿，创下了喜剧脱口秀网综招商的新纪录，加上《脱口秀大会》《冒犯家族》创造的价值，不至于营业收入和净利润只有这个水平。

外表光鲜背后，脱口秀行业没有外界想象得那么挣钱。

淘梦科技估值5亿，2年多停滞不前？

相对于笑果文化的五折“贱卖”，淘梦科技也存在着被贱卖的嫌疑，这次出售的估值竟然和2015年底的估值差不多，意味着2年多时间过去了，中间又经过一轮融资，淘梦科技的估值仍然裹足不前。

这是一家成立于2012年2月的公司，为互联网影视内容提供商，涉及网络剧、网络电影，是一家典型的网大公司。由于在行业内布局较早，且因相继出品发行《二龙湖浩哥》系列、《道士出山》系列、《血战铜锣湾》系列以及网络剧《国产大英雄》等作品，在行业内属于网大的头部公司。

所谓的互联网影视是影视行业新物种，自然也受到了资本的追捧。资料显示，2014年2月，淘梦获得娱乐工场的200万天使投资；2015年8月获得游族网络4000万A轮投资；2015年12月获得厚德前海基金4400万A+轮投资，当时估值就已超过5亿。

去年的11月份，淘梦宣布获华映资本等机构数千万B轮投资，但是估值问题并没有详细披露，因此外界不得而知。

而这次游族网络的股权出让显示淘梦的估值为5.3亿，相比于游族网络2年多以前进入时的2.7亿估值来说自然是增长了，但是相较于2年前就值5亿来说，这次的5.3亿几乎没有任何增长。

难道淘梦科技也被“贱卖”了？

不过淘梦科技的盈利能力比笑果文化要好一些。2017年淘梦科技实现营业收入1.39亿元，净利润2274.38万元，在网大日趋没落的今天，这个盈利水平在网大公司中算是相对比较好的。

筑梦文化全年亏损300多万元，估值达2亿

与上面2家估值明显偏低的企业相比，筑梦文化可能算是唯一正常一点的企业了。

筑梦文化是一家成立于2014年8月的实景娱乐公司，根据媒体报道其主要基于知名IP与架空世界观开发线下“快闪式”主题乐园，主推实境娱乐产品，涵盖展示、演出与衍生品等。

乐园落地空间分三个方向：商业综合体等大型商场，主推动漫内容；高人流景区，主推玄幻内容；科技馆，主推科幻类内容。

已经成功开发出了《火影忍者》《航海王》两个产品，其中《火影忍者》版本共吸引5万人入场体验，收入约1000万元；《航海王》版本的入场人次为25万。

其在2017年8月份曾经获得了华耀资本领投的Pre-A轮融资，但是融资金额和估值并没有对外透露。

根据这次200万元转让1%股权来计算，筑梦文化的估值已经达到2亿；在业绩方面来看，筑梦文化2017年营业收入284.63万元，净利润为亏损317.29万元。

根据这个信息来看，筑梦文化之前公布的业务数据稍微有一点水分。

[钛媒体作者：文娱商业观察，文/浮萍 ]