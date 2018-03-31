淘宝发“淘布斯”榜单：32岁女主播年收入三千万

淘宝网3月30日发布最新达人收入排行榜“淘布斯”，揭秘淘宝上内容创业者收入情况，32岁的女主播薇娅以年收入3000万元、“带货”销售额7亿元居榜首。

该榜单系淘宝平台内容创业者的收入排名，不针对平台销售者。目前，淘宝已有有好货、爱逛街等内容矩阵，支持直播、图文、短视频等全媒体内容发布。

数据显示，淘宝已聚集160万内容创业者，过去一年他们为平台卖家创造的价值达千亿元，并给自身带来不菲的收入。

“薇娅在淘宝直播有超过200万粉丝，一场直播曾吸引150万人观看，在没有任何推广手段的情况下帮助一个0粉丝的淘宝新店完成7000万元销售，仅这场直播的分佣就能让薇娅在杭州买一套房。”淘宝内容生态总监闻仲向澎湃新闻（www.thepaper.cn）透露。

以1500万元年收入排名“淘布斯”第三位、1992年出生的李佳琦告诉澎湃新闻，淘宝内容平台主播的收入主要来自所推广店铺的抽佣，“我们聚集粉丝，给店铺提供流量，消费者通过我们获得购物优惠。”

数据显示，淘宝平台上年收入超过百万元的内容创业者超过百人。闻仲说，过去一年内容创业者在淘宝分享了近30亿元的店铺抽佣。