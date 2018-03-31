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违法广告规避监管屡上“头条” 拷问企业价值观

违法广告规避监管屡上“头条” 拷问企业价值观
2018年03月31日 07:18 北京青年报
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　　今日社评

　　本报评论员 潘洪其

　　只有加大对互联网违法广告的惩处力度，提高互联网平台和自媒体平台广告违法违规的成本，才能倒逼互联网企业树立正确的价值观和利益观，积极履行社会责任，加强广告审核和内部监管，最大限度遏制广告违法违规行为。

　　据央视《经济半小时》节目报道，根据观众举报线索，央视暗访发现，今日头条避开北京、上海等审查严格的大城市，借助技术优势在监管松懈的二三线城市大量刊登违法广告。为规避监管，今日头条采取“二跳”方式，由看似合法的广告点击进入，跳转至含有低俗、虚假医疗广告的非法广告，引诱消费者步入圈套，严重侵害消费者和合法商家的权益。

　　去年12月，今日头条因为存在持续传播色情低俗信息、违规提供互联网新闻信息服务以及“标题党”等问题，被北京网信办要求严肃整改，现在整改尚未完成，又被曝以“智能”手段发布虚假广告，可谓一错再错，屡罚不改。今日头条据称拥有超过2亿活跃用户，这意味着该平台发布的每一条虚假广告，都可能有百万、千万甚至更多用户看到，对用户造成的误导和损害之大、造成社会影响之恶劣可想而知。

　　今日头条被曝发布虚假广告以及员工内外勾结逃避内部审核，这些问题在其他一些网络平台和自媒体平台也时有所见，因此具有一定的代表性。严格说来，这些问题并不难发现，更不可能长时间不被发现，关键要看网络平台和自媒体平台是否真正严格依法行事。以合法广告“二跳”至违法广告为例，这需要网络平台的广告部门与技术部门内外勾结，一个在前面拉业务，一个在后面提供技术支持，网络平台只要有完备的内部监管机制并严格监管，不可能长期对此一无所知。

　　互联网平台和自媒体平台通过发布广告获得利益本身无可厚非，这也是互联网企业的主要盈利模式之一。但是，互联网世界从来都不是法外之地，一些互联网平台、自媒体平台利用技术手段藏污纳垢，成为滋生虚假广告、违法广告的温床，这是互联网企业发展过程中的一颗“毒瘤”，必须依法严加遏制，并下狠手予以清除。

　　几年前，今日头条创始人张一鸣接受媒体采访时表示，技术是中立的，“不干涉”可能是最好的分发信息的原则，今日头条拒绝“价值观先行”。现在看来，一些网络平台把“算法”当作利益的砝码，一切围着流量转，唯点击量、转发量马首是瞻，“标题党”泛滥，其实都是企业价值观虚无、跑偏甚至严重错误的体现。包括今日头条去年底被责令整改传播色情低俗信息、违规提供互联网新闻信息服务等问题，以及这次被曝发布虚假广告等问题，很难说不是坚持所谓“不干涉”信息分发原则、拒绝“价值观先行”造成的恶果。

　　有什么样的价值观，决定了一个人、一家企业能走多远。互联网平台纵容虚假广告、违法广告存在，甚至精心设计“二跳”式广告运营模式，将某些个人的利益、企业小团体利益置于公共利益、社会伦理及法律规则之上，这是企业价值观的严重扭曲，是企业“价值观滞后”必然出现的结果。互联网企业通过发布虚假广告、违法广告，或许能暂时获得一张漂亮的账目表，但虚假广告、违法广告侵害消费者权益，扰乱市场秩序，败坏社会风气，特别是那些专门针对低收入消费群体和社会弱势群体的虚假广告、违法广告，更是无异于攫取“带血的利润”，其严重危害性和恶劣社会影响决不可等闲视之。

　　监管部门应当以查处今日头条违法广告事件为契机，打一场强化互联网广告日常监管的“持久战”，推动形成互联网广告监管的常态机制和长效机制。只有加大对互联网违法广告的惩处力度，提高互联网平台和自媒体平台广告违法违规的成本，才能倒逼互联网企业树立正确的价值观和利益观，积极履行社会责任，加强广告审核和内部监管，最大限度遏制广告违法违规行为。

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