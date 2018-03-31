新浪科技> 互联网 > 正文

不顾俄罗斯的请求 捷克将受指控黑客引渡到美国

不顾俄罗斯的请求 捷克将受指控黑客引渡到美国
2018年03月31日 07:04 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间3月31日凌晨消息，本周五，捷克司法部确认称29岁著名俄罗斯黑客叶夫根尼·尼库林（Yevgeniy Nikulin）“已飞离”捷克，该名黑客曾在2012年被指控称入侵了包括LinkedIn、Dropbox、和Formspring在内的多家美国硅谷科技公司。

　　库尼林面临来自美国联邦调查局的指控，不过他曾在捷克的媒体上表示自己没有做什么错事。

　　库尼林曾于2016年在捷克布拉格被捕。

　　据称，捷克司法部部长罗伯特·百利金（Robert Pelikan）在背后支持此次将库尼林引渡到美国的行为。

　　美国驻捷克大使馆对库尼林引渡的消息表示欢迎。其在一份声明中表示：“我们非常重视与捷克共和国在包括司法、执法、和警力在内的多个方面展开密切的合作。”

　　在2016年末，一家位于莫斯科的法庭发布了一条对于库尼林的逮捕令，指控其在2009年从电子系统Webmoney偷取了3450美元。

　　在一份由俄罗斯驻捷克大使馆发表的声明中，该使馆对将库尼林引渡到美国的决定表示“深感遗憾”。该使馆发言人称：“捷克再次偏向了名声不好的结盟团体，而没有考虑到该案件的具体情况。”

　　现任捷克总统米洛什·泽曼（Milos Zeman）经常持有亲俄立场，他曾号召将库尼林送往俄罗斯。

　　然而，捷克首相安德烈·巴比斯（Andrej Babis）则更支持美国的做法。（小宝）

捷克黑客俄罗斯
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有