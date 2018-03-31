不顾俄罗斯的请求 捷克将受指控黑客引渡到美国

新浪科技讯 北京时间3月31日凌晨消息，本周五，捷克司法部确认称29岁著名俄罗斯黑客叶夫根尼·尼库林（Yevgeniy Nikulin）“已飞离”捷克，该名黑客曾在2012年被指控称入侵了包括LinkedIn、Dropbox、和Formspring在内的多家美国硅谷科技公司。

库尼林面临来自美国联邦调查局的指控，不过他曾在捷克的媒体上表示自己没有做什么错事。

库尼林曾于2016年在捷克布拉格被捕。

据称，捷克司法部部长罗伯特·百利金（Robert Pelikan）在背后支持此次将库尼林引渡到美国的行为。

美国驻捷克大使馆对库尼林引渡的消息表示欢迎。其在一份声明中表示：“我们非常重视与捷克共和国在包括司法、执法、和警力在内的多个方面展开密切的合作。”

在2016年末，一家位于莫斯科的法庭发布了一条对于库尼林的逮捕令，指控其在2009年从电子系统Webmoney偷取了3450美元。

在一份由俄罗斯驻捷克大使馆发表的声明中，该使馆对将库尼林引渡到美国的决定表示“深感遗憾”。该使馆发言人称：“捷克再次偏向了名声不好的结盟团体，而没有考虑到该案件的具体情况。”

现任捷克总统米洛什·泽曼（Milos Zeman）经常持有亲俄立场，他曾号召将库尼林送往俄罗斯。

然而，捷克首相安德烈·巴比斯（Andrej Babis）则更支持美国的做法。（小宝）