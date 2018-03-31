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耿直boy孙宏斌：不惧火中取栗 现实扭曲力场强大

耿直boy孙宏斌：不惧火中取栗 现实扭曲力场强大
2018年03月31日 06:25 新浪综合
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　　原标题：孙宏斌不惧火中取栗 现实扭曲力场强大

　　证券时报记者 余胜良

　　孙宏斌出现之后，掌声就响起来了，一直响到他走向融创中国（01918.HK）2017年业绩说明会主席台，好像人们为他让开的通道是一条红地毯。

　　融创中国2017年业绩说明会3月29日早晨9点开始，2016年的业绩说明会同样在3月，就差1天。这次年度业绩说明会和上一次不同的地方在于，这次是分析师和媒体同时参加，时间从9点到11点，长达两个小时。还有一个不一样的地方是孙宏斌更受欢迎，更受追捧，仿佛一个有强大吸引力的明星，所到之处应该配上欢呼、掌声和由衷的赞叹。分析师、投资者和媒体将大厅挤得满满当当，过道上也是。

　　一开始是高管介绍去年的业绩情况。大家显然更关注的是孙宏斌的环节。一直到9：47，还是其他高管在回答问题。孙宏斌抿着嘴，有时候看着高管，大部分时间看着观众，有时候身体往后靠一靠。这时候有一个投资者拿到了话筒，他开头先恭维了孙宏斌和融创中国一阵儿，然后铺陈了三个问题，所用时间不短。这几个问题提完之后，有意思的情况出现了，孙宏斌对旁边的汪孟德说：“你先回答问题，我上下洗手间。”在此之前，记者还怀疑他是否和高管们提前有协商，管好嘴巴不说话了。9：55左右孙宏斌回来，说明会正式进入了孙宏斌时刻。

　　他有好多金句在网上可以找到，但如果没有现场的语气，很难听出其中的乐趣。他有些话，尽管没有说服力，但听起来好像也很有道理，比如他说，“我们的激励不靠钱，是靠精神”。

　　孙宏斌拥有强大的能力，如果没有这种能力，他也不会在20多岁的时候，让商场老将柳传志如临大敌。他20多岁的时候就能组建一个团队，让一帮人死心塌地跟着他，现在同样如此，说服人心的力量自然是很强大的。

　　孙宏斌同样具有现实扭曲力场。他说到去年怎么看好新能源车；市场如何之大，怎么去做调研和接触；今年又表示高科技的东西不会碰。他没有陈述这两种观点的转折点，给人感觉是前一种看法根本没存在过。

　　他回答“争第一”的问题，表示自己十多年前就不争第一了，现在别人才学会争第一，也是一种进步，小孩子的时候爱争第一，“小学第一你会发现都不怎么样。”

　　他说到高房价导致的建筑质量下降问题，说现在房企拿了地，为了降低成本比的是谁建得烂。他说到融创房价的问题，说有个朋友买了腾讯和融创的股票，腾讯天天涨，融创就不涨，融创一涨就涨了5倍，他认为短期的事情很难说，长期看肯定可以，“实际上融创1块钱的时候，和现在30块钱的时候，价值是一样的。”那时候的融创和现在的融创当然不一样。分析师们和记者们笑了起来。

　　不管说得有无道理，都会让人觉得很痛快，甚至一时改变已有看法。他被称为耿直boy，是因为他有时候会自损一下，比如他回答投资者关于前几名市场份额的问题，表示将来前五名会占到40%，依据什么呢？他说是瞎猜，然后他跟高管抠了一下算术，比如前五名的年销售额是6000亿，这样就有3万亿。但实际上3万亿相比于中国15万亿的市场，只有20%。他说：我们自己的事情都还没弄明白，更别说行业了。

　　他表示乐视已经计提干净，不可能更差了。这句话大多数是准确的，融创在乐视网还有股权，虽然亏了不少，但也还值点钱，在原乐视致新、原乐视电影也有不少股权，尽管估值都大幅下降，依然值点钱。但是他还在增资原乐视电影，成为原乐视电影的大股东。增资就是放大风险。

　　“壮士断腕”这个词大体是准确的。去年业绩说明会结束后，就有投资者在会后和他交流，提到乐视风险的问题，投资者建议“融创主业发展很好，孙总想试一下乐视也可以，但可否在恶化之后不再无限制地投入去救，当断就断？”孙宏斌当时的回答是，这就是个生意，生意就要算好账，不可能无限制投入下去。一年过去，孙宏斌兑现了他的承诺，止损认赔了。

　　果断之力是企业家的成熟表现，王健林就将多年心血快速变卖。孙宏斌此前批评过贾跃亭，太爱惜自己的羽毛，这一次他又提到对失败的企业家要宽容，他再次夸了贾跃亭能力，只是资源和想法不匹配。以前有人说孙宏斌投资乐视失败，孙宏斌说“我还没开始干，怎么能叫失败呢？”他还激动地表示要把老贾的事业干好，哽咽流泪。这其实是一种投入，做一个事情的时候先想着如何做好，只有在无可挽回之后才能认输，认输就干脆一点。就投资乐视失败这件事，他开董事会还在跟成员反思，“对我而言，团队比股东更重要”。外界一直认为孙宏斌投资乐视，是看中了乐视的土地，靠土地也赚了不少钱，亏的并不像表面那样多。孙宏斌回应说，买乐视土地是为了救急，总共只是买了上海和重庆的项目。“如果靠乐视买地，公司早就倒闭了，在中国买地，谁的能力比我们强？”

　　孙宏斌不去遮掩，也表现了他耿直的一面，比如和王健林、海航的交易。针对外面危险或敏感的看法，孙宏斌表示就是一次交易而已，没想得那么复杂。和王健林的交易还面临内部反对，他称当时连手机都换了。现在看是一笔划算买卖，他说这是因为王健林第一个找的就是他，他马上就应了下来，根本没给第三个人机会。

　　和去年一样，他再次自夸了并购能力，称这两年并购金额比全世界任何投行都大。有并购机会，是因为他长期积累的口碑，“什么都可以谈，觉得不合适还可以退。”他暗指和绿城的交易，引来一阵哄笑。他把企业的能力分为两种：一种是TOB，在老板之间的口碑，有什么机会首先想到的就是你；另一种是TOC，是公司的客户，融创服务的客户是中产以上。他认为并购就要多做才能试错，做生意要有输有赢，如果每件都要赢，那么机会都会错过去，再聪明，没有经历痛苦，吃过亏没有成长，那是假成长。

　　他对“看空融创”、“看空中国”的说法嗤之以鼻，“究竟是什么样的脑子可以得出这样的基本面？这是怎么想到的？”从他嘴里说出这段话，给人感觉中国经济动力十足，如火车隆隆不可阻挡。

　　被孙宏斌金句逗乐的还不止投资者、分析师和媒体，一众高管也乐不可支，好像投资乐视那100多亿元损失已彻底翻过去了，这个引导他们损失的那个人，还会带领他们赚得更多，他们已经习惯如此。

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